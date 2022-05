Olio di cocco e succo di limone: come usarli per capelli lucidi e sani

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

I benefici per i capelli

L’olio di cocco e il succo di limone sono due ingredienti semplici, naturali ed economici che possono migliorare l’aspetto dei capelli con poco sforzo. Perché questi due prodotti fanno bene ai capelli? Partiamo dall’olio di cocco: si tratta di un olio vegetale saturo, denso a temperatura ambiente, che si può trovare sia in versione deodorata sia non raffinato, delicatamente profumato di noce di cocco.

L’olio di cocco ha proprietà nutrienti, emollienti, antimicrobiche e lenitive, dunque è ottimo per ottenere capelli morbidi e lucidi, contrastando l’eccessiva disidratazione e le doppie punte. In più, l’olio di cocco sembra stimolare la crescita dei capelli e aiuta ad alleviare irritazioni del cuoio capelluto che possono portare ad arrossamento, prurito o formazione di forfora.

Il succo di limone, invece, è una sostanza acida caratterizzata da proprietà leggermente disinfettanti. Applicato su cuoio capelluto e capelli può aiutare a combattere l’eccesso di sebo, quindi è ottimo per i capelli grassi, e a chiudere le cuticole sulla superficie dei capelli rendendoli più lucidi e più facili da pettinare. In più, il succo di limone può contribuire a intensificare i riflessi chiari dei capelli in modo naturale.

Come usare l’olio di cocco

L’olio di cocco per i capelli può essere usato da solo o insieme ad altri ingredienti naturali in grado di aumentarne i benefici.

Olio di cocco puro

Utilizzando l’olio di cocco puro sui capelli, i capelli risulteranno più morbidi e lucidi e si potranno alleviare eventuali irritazioni del cuoio capelluto. Per sfruttare i benefici dell’olio di cocco per i capelli è sufficiente massaggiarne una piccola quantità sul cuoio capelluto e sui capelli umidi e lasciare in posa per circa un’ora. Dopodiché si può procedere con lo shampoo, eliminando tutti i residui di olio dai capelli. L’impacco può essere ripetuto anche tutte le settimane quando i capelli appaiono deboli o secchi.

Con altri oli

L’olio di cocco può essere usato anche insieme ad altri oli vegetali per impacchi sui capelli. Ad esempio, può essere mescolato con olio di oliva, olio di mandorle dolci oppure con olio di ricino.

Se si hanno problemi di forfora grassa, all’olio di cocco si può unire olio di neem che, nonostante l’odore ben poco gradevole, ha proprietà fenomenali contro questo problema. In alternativa all’olio, del neem si possono usare anche le foglie: in questo caso si procede riscaldando l’olio di cocco a fuoco molto basso insieme a una manciata di foglie di neem. Dopo aver mescolato gli oli scelti in parti uguali, si applica la miscela su cuoio capelluto e capelli, si lascia in posa per un ora e infine si lava l’olio con acqua calda e shampoo. Il trattamento può essere ripetuto da una volta al mese a una volta alla settimana.

Con oli essenziali

L’uso dell’olio di cocco con oli essenziali specifici può aiutare a combattere vari problemi di capelli e promuovere la crescita dei capelli. Si possono ad esempio usare l’olio essenziale di lavanda in caso di irritazioni del cuoio capelluto, olio essenziale di malaleuca o Tea tree oil se si soffre di forfora, forfora grassa o dermatite seborroica e olio essenziale di rosmarino per stimolare la crescita dei capelli e combattere il sebo in eccesso. Gli olio essenziali sono molto forti e possono dare allergia, dunque vanno aggiunti a piccole dosi, mescolandone una o due gocce al massimo per ogni cucchiaio di olio di cocco. Prima di applicare l’impacco sul cuoio capelluto e sui capelli, meglio massaggiarne una piccola quantità su una zona limitata della pelle (ad esempio sul braccio) e attendere ventiquattro ore. Se dopo un giorno non si nota alcuna reazione indesiderata, l’olio può essere usato per impacchi sui capelli.

Con l’avocado

L’avocado è un frutto esotico ricco di grassi e vitamine molto utilizzato per preparare maschere per i capelli fai da te, oltre che nella pokè bowl. Una maschera per i capelli a base di olio di cocco e polpa di avocado si prepara semplicemente frullando la polpa del frutto e mescolandola poi con un cucchiaio di olio i cocco. In questo modo si sfrutteranno sia le proprietà dell’olio di cocco sia i benefici dell’avocado per i capelli.

Come usare il succo di limone

Il succo di limone è il rimedio perfetto se i capelli appaiono opachi e spenti o se si hanno capelli grassi o con forfora. Poiché si tratta di una sostanza acida, va però utilizzato diluito e solo saltuariamente.

Risciacqui dei capelli

Il succo di limone può essere usato come risciacquo finale per rendere i capelli lucidi capelli: è sufficiente ricavare un bicchiere di succo spremendo uno o due limoni, filtrarlo e aggiungerlo a un litro di acqua. L’acqua ottenuta si versa poi direttamente sui capelli dopo averli lavati con lo shampoo abituale. Dopo il risciacquo si aspetta qualche minuto e infine si risciacquano di nuovo i capelli con acqua tiepida. Il trattamento può essere ripetuto una o due volte al mese.

Con lo shampoo

Per combattere sebo in eccesso, capelli grassi e forfora è possibile aggiungere qualche goccia di succo di limone a un cucchiaio dello shampoo abituale poco prima dell’uso. Lo shampoo arricchito con il succo di limone si usa massaggiato sul cuoio capelluto per poi essere risciacquato con acqua calda o tiepida. Rispetto ai risciacqui con succo di limone, questo metodo è meno aggressivo e può essere ripetuto anche una volta alla settimana per problemi del cuoio capelluto e per ritrovare capelli lucidi.