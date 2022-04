Olio essenziale di rosmarino: proprietà e come usarlo

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Cos’è

L’olio essenziale di rosmarino è l’essenza che si estrae per distillazione dalle foglie e dai rametti di Rosmarinus officinalis o Salvia rosmarinus. La pianta del rosmarino è un’aromatica che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae o Labiateae, tipica delle regioni mediterranee, dove si trova anche in natura.

Il rosmarino viene ampiamente coltivato per la vendita come pianta aromatica da usare in cucina ma anche come pianta officinale da impiegare per le sue proprietà terapeutiche e per l’estrazione dell’olio essenziale. L’essenza di rosmarino viene poi venduta così com’è oppure usata come aromatizzante alimentare o per realizzare integratori alimentari, cosmetici e profumi.

Proprietà

L’olio essenziale di rosmarino ha un profumo fresco e balsamico e vana proprietà antisettiche ed espettoranti, che lo rendono un ottimo rimedio in caso di tosse, raffreddore e altri sintomi influenzali. L’essenza estratta dal rosmarino aiuta infatti a combattere infezioni batteriche e virali e ha azione fluidificante sul muco, dunque è perfetto per eliminare più velocemente il catarro.

Sebbene il rosmarino sia un rimedio soprattutto contro le affezioni delle vie aeree, l’essenza di rosmarino ha anche altre interessanti proprietà. Ad esempio, l’olio essenziale di rosmarino è un eccellente stimolante ed è indicato per migliorare le funzioni cognitive, la concentrazione e l’umore e per favorire il desiderio sessuale.

Non solo: l’olio essenziale di rosmarino, usato esternamente, è un buon rimedio antinfiammatorio contro dolori muscolari, artrite, contratture, sciatica, lombalgia. Sempre esternamente, l’essenza di rosmarino è utile a trattare problemi a carico della pelle e del cuoio capelluto come dermatiti, infezioni batteriche, virali o micotiche, acne e forfora.

L’essenza di rosmarino è indicata anche per aumentare la pressione sanguigna in caso di ipotensione o pressione bassa e per migliorare i processi digestivi che provocano un eccesso di gas a livello intestinale, responsabile di fenomeni come flatulenza e meteorismo.

Come usarlo

L’olio essenziale di rosmarino può essere utilizzato per via interna, per massaggi o altre applicazioni cutanee e per inalazioni. Per quanto riguarda la somministrazione orale è necessario rivolgersi a un aromaterapeuta o chiedere consiglio al medico, al farmacista o all’erborista per conoscere indicazioni d’uso e dosaggi. Questo perché l’olio essenziale di rosmarino può presentare tossicità acuta e cronica, dunque occorre cautela nell’assunzione orale.

L’utilizzo esterno di olio essenziale di rosmarino è invece ritenuta sicura, a patto che l’essenza venga sempre diluita in olio vegetale o in un altro vettore. Per massaggi della pelle utili a trattare problemi cutanei o disturbi a carico dell’apparato muscolo scheletrico, ad esempio, si possono diluire due o tre gocce di olio essenziale di rosmarino il olio di oliva, di girasole o di mandorle dolci; la miscela può essere applicata su viso e corpo massaggiandola fino a completo assorbimento ed è utile anche per massaggi sull’addome in caso di pancia gonfia.

In caso di forfora, capelli grassi, per stimolare la crescita dei capelli, o per trattare problemi a carico del cuoio capelluto, l’essenza di rosmarino può essere dispersa anche in gel di aloe vera per effettuare frizioni o a un cucchiaio di shampoo per il lavaggio dei capelli, così da evitare che i capelli risultino unti e appesantiti a causa dell’olio vegetale. L’olio essenziale di rosmarino può poi essere aggiunto all’acqua della vasca, versandone dalle due alle otto gocce in un cucchiaio di sale grosso o a un cucchiaio di bagnoschiuma da unire poi all’acqua del bagno. Allo stesso modo, l’essenza può essere usata per i pediluvi.

Infine, l’inalazione di olio essenziale di rosmarino è indicata per trattare i disturbi respiratori e per l’azione di questa essenza sulla psiche. Nel primo caso, si possono usare dalle due alle cinque gocce nell’acqua calda per i suffumigi, mentre nel secondo caso si aggiungono cinque-dieci gocce di essenza all’acqua de diffusore elettrico o del bruciatore, così da diffondere l’olio essenziale nell’ambiente. Oltre a profumare e ripulire l’aria di casa, l’essenza di rosmarino aiuta a mantenere la concentrazione al lavoro e nello studio e a migliorare in generale i processi cognitivi e il rono dell’umore.

Controindicazioni

L’olio essenziale di rosmarino, come tutti gli oli essenziali, presenta tossicità acuta e cronica. Per questo motivo, va utilizzato con cautela, sempre diluito e per brevi periodi. Inoltre, l’olio essenziale di rosmarino non andrebbe usato nei bambini sotto i due anni, nelle donne in gravidanza e durante l’allattamento e, ovviamente, in caso di allergia alla pianta. Attenzione poi a usare olio essenziale di rosmarino in caso di pressione alta o problemi cardiocircolatori. In caso di patologie o se si assumono farmaci, è bene chiedere consiglio al medico prima di usare l’olio essenziale di rosmarino, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione orale.