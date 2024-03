Acqua di rosmarino: gli effetti su pelle e capelli

L'acqua di rosmarino è il rimedio di bellezza perfetto per avere pelle e capelli splendidi in pochi minuti: provala e diventerà il tuo "mai più senza"!

Fonte: iStock Acqua di rosmarino: i benefici

Negli ingredienti naturali, spesso, si trova il rimedio migliore per una beauty routine davvero speciale: l’acqua di rosmarino è un prodotto utilissimo sia per la pelle che per i capelli, grazie alle sue innumerevoli proprietà. Sapevi, ad esempio, che è perfetta per combattere problemi come la forfora e la dermatite seborroica? Scopriamo quali sono tutti i suoi benefici e i prodotti migliori da provare: non potrai più farne a meno.

Acqua di rosmarino, i prodotti migliori

L’idrolato di rosmarino de La Saponaria è un prodotto perfetto per le pelli grassi e per la cura dei capelli, per la sua azione purificante e antiforfora. Realizzato con ingredienti biologici, ha proprietà rinfrescanti ed energizzanti: basta spruzzarne un po’ sul viso come tonico dopo la normale detersione o sui capelli per un effetto rinforzante. Inoltre può essere usato per preparare maschere e shampoo di ogni tipo.

Idrolato di rosmarino La Saponaria

L’acqua floreale al rosmarino di Tradicity Organic Farm è il tuo nuovo alleato per una beauty routine completa. Vegana e pura al 100%, è preparata con ingredienti naturali e non testati sugli animali. Può essere usato come base per shampoo per capelli grassi, per balsami e unguenti per gambe gonfie, ma anche come tonico per il viso e detergente per le impurità. Inoltre ha interessanti proprietà anti-age da sfruttare per rigenerare le cellule della pelle.

Acqua floreale al rosmarino Tradicity Organic Farm

Sei alla ricerca di un prodotto multifunzione? L’idrolato di rosmarino biologico di B.O.T. Cosmetic & Wellness è ciò che ti serve per prenderti cura della tua pelle da mista a grassa, combattendo l’eccesso di sebo. Puoi usarlo come struccante delicato per viso e occhi, come detergente contro le impurità oppure come tonico per capelli per stimolare la circolazione sanguigna al cuoio capelluto e favorire la ricrescita.

Specifico per capelli, lo spray Hair Rosemary di BotanyRoom è un elisir nutriente che sfrutta il potere di rosmarino, olio di ricino e un mix di vitamine rinforzanti. Il risultato? Puoi prevenire la caduta dei capelli, rivitalizzare la chioma e avere un effetto luminoso in pochi minuti. Lo spray va utilizzato dopo il lavaggio, è facile da applicare e non lascia residui. Non potrai più rinunciarci.

Spray Hair Rosemary di BotanyRoom

I benefici dell’acqua di rosmarino

L’acqua di rosmarino viene ricavata dalla distillazione della pianta aromatica in corrente di vapore. L’estratto contiene una piccolissima quantità di olio essenziale e dei composti aromatici idrosolubili: l’odore è davvero inebriante, e la sensazione che lascia sulla pelle è molto piacevole. Il rosmarino vanta soprattutto proprietà astringenti, per questo motivo può essere utilizzato come rimedio naturale contro la pelle da mista a grassa, che presenta imperfezioni, punti neri e acne. Oltre ad idratare a fondo, aiuta infatti a combattere l’eccesso di sebo.

Questo prodotto è poi un ottimo alleato di bellezza anche per i capelli. Usato direttamente sul cuoio capelluto durante la doccia, ad esempio, migliora notevolmente la situazione in caso di forfora e cute grassa, contrastando il fastidioso effetto lucido dovuto al sebo in eccesso. Spruzzato sulle lunghezze subito dopo lo shampoo, invece, è l’ideale per eliminare le doppie punte ed evitare l’effetto crespo, lasciando i capelli morbidi e della loro naturale luminosità.

