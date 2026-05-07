L'ingrediente segreto da provare per una pelle tonica, compatta e priva di imperfezioni è il retinale, un alleato di bellezza e benessere ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Pelle compatta e liscia con la crema al retinale in sconto

C’è un nuovo prodotto da provare, e lo trovate adesso in sconto su Amazon. Un prodotto che vi promette una pelle più uniforme, liscia e soda, priva di rughe o segni del tempo, e tutto senza punture o bisturi. Si tratta della crema a base di retinale di Celimax, Retinal Shot, un vero concentrato di attivi che si prendono cura della vostra pelle e che le donano tutto il benessere di cui ha bisogno.

Una crema arricchita con retinale ad alta concentrazione, una forma più avanzata del retinolo, che agisce sulla pelle per perfezionarla e garantirle un boost di nutrimento, idratazione e bellezza in modo facile e veloce, giusto il tempo della vostra skincare routine.

Offerta Celimax La crema al retinale più amata è in sconto

Cos’è e come agisce il retinale della crema di Celimax, Retinal Shot

Una crema mirata per la cura della pelle del viso che contiene lo 0,1% di retinale che, come anticipato, è la forma avanzata di retinolo. Un componente che si pone esattamente a metà strada tra il retinolo e l’acido retinoico. Un potente derivato della vitamina A, che agisce fino a 11 volte più velocemente rispetto al più conosciuto retinolo e richiede una sola conversione per diventare attivo, garantendo degli effetti anti age maggiori, andando a minimizzare in modo più efficace i segni del tempo come rughe, macchie della pelle ma anche l’acne, e tutto agendo in modo più tollerabile sulla cute rispetto al suo vicinissimo parente.

Un ingrediente che ha la capacità di stimolare la produzione di collagene, accelerare il rinnovamento cellulare e uniformare il tono della pelle, garantendovi una cute più soda e compatta fin dai primi utilizzi. Ma che agisce anche per migliorare l’elasticità cutanea e, grazie alle sue proprietà antibatteriche, anche per alleviare eventuali imperfezioni sulla pelle.

Una formulazione ad hoc per risultati garantiti

Una crema che quindi contiene questo efficacissimo ingrediente che viene combinato con l’A Shot, per penetrare direttamente nei pori e migliorarne l’assorbimento. Una formulazione specifica, che permette al retinale di entrare più in profondità nella pelle agendo in modo più efficace sulle rughe e sui pori dilatati, per una pelle più liscia e soda fin dalla primissima applicazione.

Un ingrediente che è composto da micro particelle raffinate, 16 volte più sottili dei pori della pelle, e che è specificatamente progettato per penetrare direttamente nei pori e ottimizzare l’assorbimento dei principi attivi della crema stessa. Insomma, un vero concentrato di benessere mirata per la cute.

Offerta Celimax La crema al retinale più amata è in sconto

Come si utilizza la crema al retinale

Un prodotto efficacissimo ma che necessita di alcune attenzioni, soprattutto se non si è mai utilizzato questo genere di ingrediente. Se si utilizza il retinale per la prima volta, è bene applicarlo una sera su due per le prime due settimane, utilizzando una piccola quantità di prodotto solo sulle aree interessate. Ne basta davvero una goccia. In caso di irritazione o sensibilità della pelle, è importante ridurre la quantità e la frequenza di applicazione, utilizzando una buona crema idratante lenitiva.

Importante poi, è usare la crema solo durante la skincare serale, e ricordarsi la mattina dopo di applicare la protezione solare (cosa che andrebbe fatta sempre) ma in caso di utilizzo del retinale o del retinolo diventa assolutamente necessario per mantenere la pelle sana e bella.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!