Addio alle rughe con un solo prodotto dall'azione mirata? Il siero al retinolo da provare adesso è in sconto ed è un vero elisir di bellezza

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un alleato anti age mirato da provare adesso

Se state cercando il prodotto giusto per prendervi cura della vostra pelle e per assicurarvi una beauty routine che prevenga e contrasti la formazione delle rughe, ecco che vi stiamo per dare la soluzione a ogni vostro dubbio su quale cosmetico scegliere. Il siero al retinolo di La Roche Posay, Retinol B3, infatti, è un vero elisir anti rughe da provare subito e di cui approfittare ora visto lo sconto in atto.

Un prodotto garantito dalla professionalità e dalla qualità di La Roche Posay e che mira a eliminare in modo efficace le rughe e le linee sottili presenti sul viso ma anche a prevenirne la formazione, grazie alla sua concentrazione di ingredienti mirati e a un boost di retinolo che agisce in favore della cute e della sua giovinezza.

Offerta La Roche Posay Il siero viso che ringiovanisce la pelle

Il siero al retinolo di La Roche Posay, Retinol B3

Un siero al retinolo concentrato, ringiovanente e rigenerante, che oltre a questo ingrediente ad hoc anti rughe e levigante, contiene vitamina B3, correggendo le rughe, le linee sottili e segni d’espressione sul viso, andando anche a stimolare la sintesi di collagene e a lenire la barriera cutanea e garantendo alla pelle di essere maggiormente levigata, morbida e più luminosa.

Un siero viso che in aggiunta a questa azione mirata anti age diretta sui segni del tempo, combatte anche i segni del foto-invecchiamento e le macchie che si formano sulla cute, restituendo alla pelle un aspetto sano e uniforme.

Come agisce il retinolo sulla pelle

Ingrediente principe del siero Retinol B3 di La Roche Posay, infatti, è appunto il retinolo, una forma di Vitamina A la cui funzione principale è quella di rigenerare la pelle, stimolare la produzione di collagene ed elastina nella cute (essenziali per mantenerla sana e giovane) e favorire il rinnovamento cellulare, andando così a ridurre eventuali rughe, linee sottili, segni d’espressione, macchie e pori dilatati. Il risultato? Una pelle dal tono e dalla texture immediatamente migliorati.

Un potente attivo anti-età, che risulta efficace anche in caso di acne, iperpigmentazione e che, in ogni caso, agisce per mantenere l’elasticità della pelle a livelli ottimali (ovviamente usandolo sempre con massima cautela e preferibilmente la sera).

Offerta La Roche Posay Il siero viso anti age da provare ora

Come si usa il siero al retinolo di La Roche Posay

Ma come usare il siero al retinolo di La Roche Posay? Come detto è preferibile applicarlo la sera, poiché la pelle trattata con il retinolo diventa più soggetta a irritazioni se esposta al sole. La cosa importante, quindi, è usare poche gocce di prodotto, tre o quattro massimo, passarlo sul viso in modo uniforme come fareste con qualsiasi altro siero viso e, se lo utilizzate durante la skincare della mattina, ricordandosi sempre di concludere la vostra routine con una crema solare (cosa che dovreste fare sempre ma che in questo caso è obbligatoria).

In questo modo la pelle non solo godrà dei benefici anti age di questo siero al retinolo, ma sarà anche super protetta dall’eccessiva sensibilità al sole post applicazione.

Insomma, non serve davvero altro per convincervi a provare il siero al retinolo di La Roche Posay, e non solo perchè lo trovate ora in sconto, ma anche perché ogni momento è quello gusto per rinnovare la propria pelle e garantirle massimo benessere e bellezza, con un boost anti age davvero eccezionale.

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!