Quando si tratta di scegliere i prodotti migliori per prendersi cura della pelle, la cosa importante da fare è affidarsi agli ingredienti giusti e che se ne occupino nel modo corretto, anche a seconda dell’età di chi li usa. Come fa la crema idratante e anti-age di La Roche Posay, Hyalu B5, un prodotto che trovate adesso in sconto su Amazon e che vale la pena provare per garantire alla pelle il massimo dell’idratazione e un’azione mirata contro i segni del tempo.

La crema viso di La Roche Posay, Hyalu B5

Una crema idratante che agisce anche come anti-rughe, rassodando la cute fin dalle prime applicazioni, levigandola e rimpolpandola, ottenendo una cute più piena, soda e dall’aspetto sano e vitale.

Una crema da provare e che vi permette di prendervi cura in modo mirato della vostra pelle, agendo contro i segni dell’invecchiamento cutaneo, anche grazie alla sua composizione e agli ingredienti di cui è fatta.

La crema idratante di La Roche Posay, Hyalu B5, infatti, è un vero concentrato di alleati per la pelle, che agiscono in perfetta sinergia creando le condizioni ideali per una pelle ben nutrita, elastica e senza segni dell’età, prevenendone la comparsa e minimizzando quelli già presenti.

Com’è fatta la crema idratante Hyalu B5: gli ingredienti

Una formulazione a base di ben 3 tipi di acido ialuronico, vitamina B5 ed Ectoina e che si adatta a tutti i tipi di pelle.

L’acido ialuronico, per esempio, agisce per idratare e rimpolpare la pelle, levigando immediatamente la cute, migliorandone l’elasticità e trattenendo il corretto grado di umidità, creando uno strato protettivo che aiuti la pelle a mantenersi nelle giuste condizioni.

La vitamina B5, aiuta a riparare la barriera cutanea, mentre l’ectoina, oltre a difendere la pelle dagli attacchi esterni, favorisce il mantenimento dell’idratazione della cute, contribuendo a calmare la pelle sensibile o stressata da eventuali irritazioni o reazioni.

Tre ingredienti base dalla potentissima azione benefica per la pelle, che oltre a idratarla mantenendola nelle sue condizioni migliori per tutto il giorno, agisce anche come un vero alleato antietà, come un antirughe e come un prodotto rassodante e rimpolpante per la pelle.

Una crema idratante che si può usare benissimo si qualsiasi tipologia di pelle, che la nutre e la rigenera mentre si pone a contrasto dei segni dell’età e dell’invecchiamento fisiologico dei tessuti. Una crema perfetta per le pelli che presentano linee sottili e qualche ruga, agendo come un trattamento d’urto a mantenimento della salute della pelle.

Come si usa la crema di La Roche Posay

Un prodotto da usare durante la classica skincare routine, da applicare dopo la detersione il contorno occhi e il siero viso, avendo cura di usarla nel modo corretto, massaggiando la pelle dal basso verso l’alto in modo da aggiungere al potere della crema di La Roche Posay anche una sorta di massaggio liftante fai da te.

Una doppia azione che solleverà immediatamente il vostro viso, rimpolpando la cute, donandole massima elasticità, idratazione e luminosità, e tutto con dei semplici gesti ben fatti e con una crema viso che è un vero elisir di benessere e bellezza per la pelle.

