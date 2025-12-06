Ti basta una sola crema per idratare viso, corpo, mani e piedi. Le 5 formulazioni da provare questo inverno

Può una sola crema prendersi cura della pelle di mani, piedi, viso e corpo? Si, e queste formulazioni sono quelle da provare ora

Un boost di idratazione per tutto il giorno e per tutto il corpo

Crema viso, crema corpo, mani e piedi. Nel nostro beauty case c’è davvero ogni tipologia di prodotto. Ma se si potesse alleggerire il tutto e provare un prodotto che svolga un’azione a 360° su corpo e viso, una formulazione e una crema per idratare tutto il corpo, dal volto ai piedi, con la stessa efficacia, delicatezza e con un’azione mirata con una sola crema.

Un prodotto perfetto per l’inverno, da portare sempre con sé per ogni evenienza e che nutre la pelle in modo uniforme. Una crema idratante che agisca sulla cute del corpo nelle sue diverse parti e che quindi si sappia adattare sia alle zone più delicate e sensibili che a quelle “normali”. Insomma, una crema da usare ovunque e che vi risolve l’inverno, e un vero must da avere a da dedicare al vostro corpo. E se si tratta di scegliere quale crema all in one scegliere, ecco che potete provare quelle tra i best seller di Amazon, amate da chi le ha provate e che faranno innamorare anche voi.

La crema Cicaplast Baume B5+ di La Roche Posay

Prodotti come il balsamo lenitivo cremoso Cicaplast Baume B5+ di La Roche Posay, una crema adatta alle pelli irritate o fragili di tutta la famiglia, realizzata con un nuovo Tribioma, 5% di Vitamina B5, Madecassoide e burro di Karité, per garantire alla pelle un’azione antibatterica e riparatrice a tutto tondo. Una crema che dona alla pelle un aspetto immediatamente rigenerato e nutrito, che idrata in profondità la pelle di tutto il corpo e che svolge anche un’azione cicatrizzante e anti-rughe, minimizzando i segni del tempo.

Un prodotto per tutto da Weleda

Un’altra crema da provare e che va benissimo per idratare e lenire tutto il corpo è la crema Weleda Skin Food Crema Multifunzione. Un prodotto ricco, nutriente e di facile assorbimento che migliora le funzioni della barriera protettiva della pelle in ogni sua parte. Una crema che vi dona un’idratazione intensa, lenendo la pelle e riducendo eventuali pruriti, lasciando la cute morbida al tatto e perfettamente elastica. Un mix di estratti di viola trivolor, camomilla e calendula, che sono il cuore di questa formula unica ed esclusiva Weleda e che doneranno alla vostra pelle un boost di nutrimento.

CeraVe, la lozione idratante viso e corpo

CeraVe lozione idratante viso e corpo, è una formulazione extra idratante per viso, mani e corpo, ideale per le pelli più secche. Una formula ricca e nutriente ma allo stesso tempo leggera, che si assorbe rapidamente e arricchita con acido ialuronico, ceramidi e niacinamide. Un boost di benessere per la pelle secca e che la idratata a fondo fino a 48H, anche grazie alla tecnologia di rilascio MVE che le dona un aspetto immediatamente migliorato.

La crema viso e corpo delicata di Nivea

La crema Soft viso e corpo di Nivea, è un prodotto specificatamente formulato per la cura e il benessere della pelle, idratandola intensamente ed evitando che si secchi per l’intero arco della giornata. Una formulazione arricchita con olio di Jojoba e Vitamina E, e che si adatta alla perfezione a un utilizzo su viso, mani e corpo, rinforzando la naturale barriera cutanea di tutto il corpo e ammorbidendo l’epidermide con un’efficacia totale.

Cetaphil, un alleato per la pelle

Infine, anche la crema viso e corpo di Cetaphil è perfetta per prendersi cura della pelle a 360°. Un prodotto che aiuta a riparare la naturale barriera cutanea in una sola settimana, donandole un sollievo immediato e duraturo. Una crema indicata anche per re-idratare la pelle danneggiata in seguito a trattamenti dermatologici o disturbi cutanei come la psoriasi, ripristinando il corretto film idrolipidico cutaneo.

