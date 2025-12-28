Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock L'acido lattico diventa l'alleato chiave della tua pelle

Hai presente quella luce radiosa, quasi eterea, che la pelle emana quando è perfettamente riposata e sana? Quel tipo di luminosità che non si può dipingere sopra, ma che deve venire da dentro? Il segreto per ottenerla ha un nome preciso: acido lattico.

Considerato il “gigante gentile” della famiglia degli acidi esfolianti, l’acido lattico è il punto d’incontro perfetto tra efficacia visibile e comfort assoluto. È un AHA (alfa-idrossiacido) intelligente: lavora in superficie spazzando via il grigiore, ma con un tocco così delicato da sembrare una carezza. Un tempo era il segreto di bellezza di Cleopatra (sì, i famosi bagni nel latte), oggi arriva da sofisticate fermentazioni vegetali hi-tech. Stessa magia, zero drammi. Il risultato è una pelle che non solo appare più liscia e uniforme, ma che al tatto risulta morbida, viva e mai “che tira”. Se la tua pelle è assetata di luce ma teme le irritazioni, benvenuta nel club del tuo nuovo ingrediente preferito.

Cos’è davvero l’acido lattico e perché è diverso dagli altri acidi per la pelle?

L’acido lattico è un esfoliante chimico che nasce dalla fermentazione di zuccheri naturali. La sua vera forza risiede nella sua struttura molecolare: essendo più grande rispetto al “cugino” acido glicolico, penetra nella pelle più lentamente. Questo significa zero shock.

Il suo lavoro è duplice e geniale:

Esfolia: scioglie delicatamente i legami delle cellule morte che opacizzano il viso.

Idrata: è un umettante naturale straordinario. Attira l’acqua e la trattiene nell’epidermide.

È la scelta d’elezione per chi ha la pelle secca, sensibile o che si arrossa facilmente, ma vuole comunque quel risultato levigato tipico del peeling.

Come agisce: l’effetto “pelle nuova”

Immagina di rimuovere un velo polveroso da uno specchio. L’acido lattico fa esattamente questo sulla tua pelle: elimina lo strato superficiale ormai spento per rivelare l’incarnato fresco e giovane che si nascondeva sotto. Ma la magia è che, mentre esfolia, rimpolpa. Oltre a regalarti una texture vellutata e pori meno visibili, l’acido lattico stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene e glicosaminoglicani (le molecole che danno turgore alla pelle). Con l’uso costante, le rughe sottili si distendono e le macchie si attenuano. Non è un ingrediente che promette miracoli in un’ora, ma dopo due settimane ti guarderai allo specchio chiedendoti come hai fatto senza.

Per iniziare con dolcezza, punta su formulazioni che bilanciano l’acido con ingredienti lenitivi. Ami i prodotti in siero? Per andare sul sicuro senza spendere una fortuna, The Ordinary Lactic Acid 10% + HA è tutto ciò che stavi cercando.

The Ordinary The Ordinary Lactic Acid 10% + HA - Siero esfoliante Acido Lattico e Acido Ialuronico

Questo best-seller assoluto su Amazon combina l’esfoliazione dell’acido lattico con l’acido ialuronico per un comfort totale. Economico, efficace e perfetto per i principianti.

In alternativa (sempre low cost) puoi provare REVOX B77 – Just Acido Lattico + HA. Questo siero da mettere nel carrello combina la dolcezza dell’acido lattico con l’idratazione dell’acido ialuronico. Non è solo un esfoliante, è un trattamento di bellezza completo che migliora la consistenza della pelle e tratta le prime rughe e macchie scure senza aggredire. In pochi giorni rimuove le cellule morte rivelando una pelle più soda e fresca, offrendo quel comfort e morbidezza che spesso mancano nei peeling tradizionali. Bastano 4-5 gocce la sera su viso e collo puliti e completamente asciutti. Massaggia delicatamente, lascia assorbire e poi applica la tua crema preferita.

REVOX B77 Just Acido Lattico + HA

Un prodotto jolly da inserire nella tua skincare per entrare in contatto con il potere dell’acido lattico? Ci pensa Mixa che ha creato la soluzione definitiva in farmacia e GDO. Questo siero concentrato non è un semplice esfoliante, ma un booster di idratazione. Combina acido ialuronico (per rimpolpare) e acido lattico (per levigare e rinforzare la barriera cutanea). Adatto a tutti perché è formulato sotto controllo medico ed è ipoallergenico. La texture è studiata per lenire istantaneamente le sensazioni di tensione. La sua unicità è il fatto che sia “mixabile”. Puoi usarlo da solo, o mescolarlo con altri sieri Mixa in base alle esigenze del giorno. Un vero must have per la pelle reattiva.

Mixa Siero Concentrato Reidratante (Hyalurogel)

Un Personal Trainer per la Barriera Cutanea

Qui sta la vera rivoluzione. Molti esfolianti rischiano di indebolire la pelle se usati troppo; l’acido lattico, invece, la allena. Stimola la produzione naturale di ceramidi, i lipidi essenziali che tengono unite le cellule e proteggono dalla disidratazione. In pratica, rende la tua pelle più forte, più resistente agli attacchi esterni e capace di trattenere l’idratazione più a lungo. È skincare proattiva, non solo correttiva.

Se cerchi un prodotto che unisca luminosità e trattamento quotidiano devi provare assolutamente REN Clean Skincare – Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Un tonico cult che usa l’acido lattico per illuminare e l’estratto di salice per affinare i pori. Basta passarlo con un dischetto per un glow istantaneo.

REN Clean Skincare REN Clean Skincare, Ready Steady Glow AHA, lozione viso tonificante e illuminante

Il palcoscenico ideale per l’acido lattico è la night routine. La pelle di notte lavora per rigenerarsi e questo attivo le dà la spinta giusta. Inizia con 2 o 3 sere a settimana e ascolta la tua pelle. Dopo l’applicazione (siero o tonico), sigilla tutto con una crema idratante ricca mentre al mattino, usa sempre una protezione solare (SPF 30 o 50). La pelle nuova è bellissima, ma va protetta dai raggi UV.

Cerchi un trattamento ”flash”? Risultati in 30 secondi con il Q+A – Mela AHA Peeling Gel, perfetto se ami la skincare naturale e cerchi un’esfoliazione veloce sotto la doccia o prima di uscire.

La Formula è un mix fruttato e potente di acido malico (dalla mela), acido lattico e acido glicolico, naturale al 93,9%, vegan e cruelty-free. Attenzione, non è un siero da lasciare su, ma un gel attivo: massaggialo per soli 20-30 secondi e risciacqua. L’estratto di mela protegge dagli inquinanti, mentre gli acidi lucidano la pelle all’istante. Il verdetto: delicato, non secca e regala quel “bagliore sano” immediato. Ideale da usare 2 volte a settimana.

Q+A Mela AHA Peeling Gel

Acido lattico, un jolly per viso e corpo

Non limitarti al viso! L’acido lattico è miracoloso anche per il corpo. Hai presente quella pelle ruvida dietro le braccia (cheratosi pilare) o i gomiti secchi? Una lozione corpo all’acido lattico scioglie le ruvidità e lascia la pelle incredibilmente liscia.

Sei una persona che ama ottimizzare i tempi e vuole uscire dalla doccia con la pelle già nuova, REVUELE Silk Sleek è il prodotto che mancava alla tua routine. Dimentica i vecchi scrub granulosi che graffiano la pelle: qui siamo su un altro livello. La doppia potenza (Glicolico + Lattico) agisce in profondità per “scollare” le ruvidità più ostinate, mentre il nostro amato Acido Lattico lavora in superficie per lucidare e idratare. È una sinergia perfetta che attacca la pelle secca su due fronti.

Revuele REVUELE Silk Sleek

Ma la vera sorpresa è la consistenza: non è un gel che scivola via, ma una c. Mentre gli acidi esfoliano, la base cremosa nutre intensamente, evitando quella spiacevole sensazione di “pelle che tira” tipica degli scrub aggressivi.Usalo 2-3 volte a settimana insistendo su gambe e braccia: il risultato è una pelle letteralmente di seta, vellutata al tatto e visibilmente più uniforme.

È il pre-trattamento ideale prima di applicare la tua crema idratante come la Ameliorate Transforming Body Lotion, famosa in tutto il mondo proprio per l’alto contenuto di acido lattico. Trasforma letteralmente la pelle “a grattugia” in seta e spesso raccomandata dai dermatologi.

Ameliorate Transforming Body Lotion

