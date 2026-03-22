Glycolic Acid 7% Exfoliating di The Ordinary è il tonico amato dalle skincare addicted perché regala una pelle uniforme, ma non solo. Vediamo tutti gli usi alternativi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il tonico viso The Ordinary ha molteplici benefici

Chi prova il tonico viso non lo lascerà mai più. Nonostante sia uno tra i prodotti della skincare maggiormente sottovalutati – spesso preferito al siero – ha moltissime proprietà e la più nota è quella di ricreare la barriera cutanea così da proteggere la cute dalle aggressioni esterne.

Chi ne ha fatto un punto fermo della sua beauty routine, quasi certamente ha tra i suoi preferiti The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner a base di acido glicolico. Amato per le sue proprietà esfolianti, se è tra i tuoi must vogliamo darti altri motivi, anzi esattamente 5, per apprezzarlo ancora di più. Se invece non lo conosci è il momento di provarlo perché i benefici per il viso e il corpo (sì avete letto bene) sono tantissimi.

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Pelle levigata e luminosa

Iniziamo da uno degli utilizzi più conosciuti, ma non per questo da sottovalutare. The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating è il tonico perfetto da utilizzare quotidianamente perché è pensato per ogni tipologia di pelle, anche quella sensibile. L’acido glicolico combinato con un derivato del pepe della Tasmania effettua un’esfoliazione molto più leggera, ma efficace riducendo al minimo le irritazioni. Usato quotidianamente vedrai la tua pelle più levigata e appunto tonica.

Addio macchie da brufoli

I brufoli sono delle infiammazioni della pelle che possono lasciare delle antiestetiche macchie scure sia sul viso che sul resto del corpo. Il tonico all’acido glicemico di The Ordinary ti libererà da questo inestetismo definitivamente. Non devi fare altro che applicare il prodotto una volta al giorno sulla zona interessata. Grazie alla sua formula delicata, andrà ad esfoliare la zona sensibile così da favorire la rigenerazione cellulare. Le macchie progressivamente spariranno e la pelle tornerà a brillare.

Il tonico The Ordinary è un efficace antiforfora

Ti abbiamo anticipato che il tonico The Ordinary è tra i best seller perché è efficace sulla pelle e non. A confermare la sua versatilità arriva una proprietà che poche appassionate di Glycolic Acid 7% Exfoliating conoscono. Il tonico è efficace contro la forfora sempre grazie al potere esfoliante dell’acido glicolico. Applicato in piccole quantità sul cuoio capelluto va a rimuovere la forfora e a riequilibrare la produzione di sebo. L’importante è tenerlo in posa per pochi minuti e poi sciacquare subito con abbondante acqua.

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L’acido glicolico è perfetto contro i cattivi odori

Se sei in viaggio e hai dimenticato di mettere in valigia il deodorante, il tonico Glycolic Acid 7% Exfoliating è un valido sostituto. L’acido glicolico grazie al suo potere di riequilibrare il ph della pelle è in grado di controllare la proliferazione dei batteri e di conseguenza dei cattivi odori, ma non del sudore. Un uso alternativo a cui ricorrere solo in casi estremi.

Pedicure si grazie con Glycolic Acid 7% Exfoliating

Ormai lo abbiamo capito, Glycolic Acid 7% Exfoliating è un tonico esfoliante e come non farci tentare e inserirlo nella nostra pedicure? Applicato con un dischetto imbevuto di prodotto soprattutto nelle zone callose e dove è presente la pelle secca, va a eliminare le cellule morte. La pelle risulterà immediatamente più morbida e idratata.