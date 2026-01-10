La pedicure fai da te si fa con una sola maschera, anche in inverno. È best seller Amazon ed è in sconto

Il suo nome è Plantifique, ed è già virale. È una maschera per i piedi all in one che tratta calli e duroni, che idrata la pelle e la rende morbidissima, come quella dei bambini

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock La maschera piedi esfoliate che ti regala una pedicure fantastica

Tra serate trascorse a casa, causa maltempo o semplicemente bisogno e voglia di relax cozy, si fa spazio anche la voglia di coccolarsi. Tisane, coperte e libri da leggere fanno spazio anche alla skincare, perché poi lo sappiamo che in inverno la pelle, più che mai, ha bisogno di essere protetta e idratata. E se da una parte ci prendiamo cura del viso e del corpo con sieri e creme sempre più all’avanguardia, dall’altra troppo spesso ci dimentichiamo dei nostri compagni più fedeli: i piedi. E sì, perché anche loro hanno bisogno di attenzione.

Tra sessioni di allenamento e ore trascorse a camminare, protette dal calore delle scarpe invernali, il rischio che la pelle dei piedi diventi secca, ruvida e segnata da ispessimenti sui talloni, i temutissimi duroni, c’è ed è reale. E allora eccola la coccola di questo gennaio: una pedicure fai da te con un solo prodotto all in one che tratta calli e duroni, che idrata la pelle, la scrubba e la rende morbidissima.

Stiamo parlando della maschera piedi esfoliante di Plantifique, e forse questo nome non vi è nuovo. Con oltre 47mila recensioni, infatti, questo prodotto già virale su TikTok ha scalato le classifiche di vendita diventando best seller di Amazon. Il motivo? Basta una sola applicazione per avere piedi lisci come quelli di un bambino.

Come funziona la maschera esfoliante piedi di Plantifique (e perché funziona)

Cosa rende speciale questa maschera, oltre ai risultati confermati anche dalle tante recensioni, è presto detto. Gli ingredienti chiaramente: una miscela attentamente studiata che contiene acido lattico, acido salicilico ed estratti botanici. Ma la vera star è l’estratto di aloe vera, che lavora delicatamente per rinnovare la pelle senza irritarla.

La formulazione, senza parabeni e altri ingredienti aggressivi, è pensata per la pura esfoliazione. Basta un solo utilizzo per rimuovere calli e pelle morta, per riparare le spaccature e per ridare morbidezza ai propri piedi. Il prodotto, inoltre, è testato dal Laboratorio Dermatologico Tedesco Indipendente istituito nel 1978, un’ulteriore conferma di quanto gli ingredienti siano a prova anche di pelli più sensibili.

Come si usa

L’applicazione della maschera esfoliante Plantifique è semplicissima eppure trasformerà la vostra serata in una sessione di Spa casalinga.

Il primo step è quello di immergere i piedi in acqua calda per circa dieci minuti, poi bisogna indossare i calzini imbevuti di siero che trovate all’interno della confezione. Dopo di che dovrete solo rilassarvi, giusto il tempo di un film o di un paio di episodi della vostra serie preferita su Netflix. Il consiglio, infatti, è quello di fare agire la maschera per 60/90 minuti.

Quarto e ultimo step: tamponare i piedi e attendere. Dopo l’applicazione non succederà nulla, almeno non nei primi giorni. Entro una settimana, però, la pelle morta inizierà a staccarsi naturalmente rivelando un epidermide nuova, morbidissima e completamente rigenerate. Il processo di peeling, infatti, dura circa 5/7 giorni, durante i quali è consigliato immergere i piedi in acqua calda per un quarto d’ora ogni giorno.

Attenzione però. Questo processo è visibilmente impressionante, nel senso letterale del termine, e piedi subiscono una vera e propria muta, ecco perché consigliamo di applicare la maschera lontano da eventi importanti o comunque non a ridosso di momento dove bisogna mettere in vista i piedi.

La coccola invernale per lui e per lei

Se cercate una serata di relax, anche da condividere con le amiche o con il vostro partner, allora questa maschera è la coccola che vi meritate. Facile da usare, in soli tre passaggi, regala risultati visibili in meno di due settimane.

La maschera esfoliante di Plantifique può essere indossata da donna e uomo (copre fino al numero 45) e, come abbiamo detto, è adatta anche alle pelli più sensibili grazie alla formulazione testata dermatologicamente. Ci sono diverse miscele, sempre scelte accuratamente. La nostra preferita è quella alla pesca, in confezione da due, in offerta su Amazon.

In alternativa c’è la maschera alla fragola, che sfrutta il potere degli alfa-idrossiacidi contenuti nel frutto per rafforzare l’effetto esfoliante e quella al gelsomino, ingrediente di punta che aumenta l’elasticità della pelle e aiuta a bilanciare l’idratazione della pelle per ridurre la secchezza.