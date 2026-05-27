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IPA Julie Andrews

Era da molto tempo che Julie Andrews non mostrava il proprio volto in pubblico. L’attrice amata per l’indimenticabile ruolo di Mary Poppins, oggi 90 anni, ha scelto di ritirarsi dalle scene e rinunciare agli eventi mondani. Se è tornata a parlare di fronte a una telecamere è in occasione del Congresso Mondiale sul Parkinson, una malattia che sa “quanto possa essere devastante”.

Il messaggio contro il Parkinson

“Buonasera a tutti, sono Julie Andrews e sono lieta di darvi il benvenuto al settimo Congresso Mondiale sul Parkinson”: così l’attrice in un video per la World Parkinson Coalition, in occasione del grande evento che ha come obiettivo sensibilizzare sulla malattia a livello mondiale. “La vostra partecipazione è fondamentale mentre cerchiamo di trovare una cura per questa terribile malattia” ha continuato Andrews.

Riservata come sempre, l’attrice che i bambini di ogni generazione conoscono come Mary Poppins, non ha rivelato alcun dettaglio sul proprio stato di salute. Sul Parkinson ha soltanto affermato: “So bene quanto possa essere devastante”. Infine, un messaggio di speranza e partecipazione: “Possa ognuno di noi diventare un faro di luce per fermarla sul nascere. Consieratemi parte di questo impegno”.

Julie Andrews, molto più di Mary Poppins

Julie Andrews non rivela in che modo il Parkinson la riguardi, ma le sue parole lasciano trapelare un dolore nascosto. L’artista ha infatti scelto di mantenere assoluto riserbo sulle proprie condizioni, rinunciando a qualsiasi tappeto rosso o galá – l’ultimo risale al 2024 – e mostrandosi soltanto una volta in pubblico, mentre passeggiava vicino casa con il supporto di un bastone. La sua vita privata, d’altronde, non le è mai servita per attirare l’attenzione.

Julie Andrews è una vera e propria leggenda di Hollywood da ormai più di 70 anni. Il palmares dell’attrice che ha da poco compiuto 90 anni è tra i più ricchi della storia del cinema e conta la vittoria di un Oscar (proprio per Mary Poppins), cinque Golden Globe, tre Emmy, tre Grammy, due Bafta, un David di Donatello, un Leone d’oro e persino l’onorificenza di dama di commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico – e non sarebbe finita qui. Aggiungiamo solo una stella sulla Hollywood Walk of Fame e il titolo di Disney Legend.

L’ultimo ruolo in Bridgerton

L’ultimo lavoro di Julie Andrews risale al 2017: si tratta di Julie’s Greenroom, serie Netflix di cui è stata sceneggiatrice, produttrice e interprete. O meglio, è questo l’ultimo lavoro in cui Julie Andrews si è mostrata di fronte alla telecamera. In seguito, ha continuato a lavorare con la sua voce – portentosa con le sue quattro ottave. Andrews è doppiatrice di Bridgerton, la sua è la voce fuori campo che svela i numerosi intrighi e i più scabrosi pettegolezzi del palazzo più seguito del web, lavoro che le è valso un Emmy come miglior interpretazione fuori campo.

Tra i suoi film più famosi anche il grande classico del musical Tutti insieme appassionatamente e la saga de La pantera rosa. Seppur il pubblico più giovane sia recentemente arrivato a riscoprirla attraverso Diario di una principessa, divertente commedia Anni ’90 che vede Andrews nel ruolo di una raffinatissima regina alle prese con una nipote imbranata (interpretata da una giovanissima Anne Hathaway).