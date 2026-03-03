IPA Lorella Cuccarini

Scherzi a parte è tornato con una nuova edizione, a distanza di 34 anni dalla prima puntata in assoluto, prima su Italia1 e poi su Canale5, con la conduzione di Max Giusti e tanti vip che sono finiti nel mirino dello scherzo da parte della redazione. Gabriel Garko è rimasto terrorizzato dal suo scherzo, e Isobel Kinnear si è trovata a pronunciare delle frasi senza senso, accentuate dal suo accento. Ma il dettaglio apprezzato è la voce narrante degli scherzi, la doppiatrice Melina Martello, che ci ha fatti sentire proprio come in Bridgerton, ma in salsa Scherzi a parte. Le nostre pagelle.

Lo scherzo a Gabriel Garko, terrorizzato: Voto 6

Scherzi a parte non ha cambiato il suo format, ma dalle anticipazioni possiamo confermarlo: come aveva anticipato Max Giusti, gli scherzi sono stati pensati per essere dei “mini film”. E quello pianificato ai danni dell’attore Gabriel Garko è stato decisamente un film dell’orrore. Il conduttore lo ha presentato come “l’uomo più bello d’Italia, sicuramente l’attore italiano più amato”. Si è anche scusato con lui, visto il titolo dello scherzo, “Gabriel non deve fuggire”.

In modo surreale, Garko è stato vittima di raggiro da parte di una fan di nome Valentina, che lo ha interrotto prima a cena e poi il giorno dopo sul set della fiction Colpa dei Sensi, con la complicità della regista Simona Izzo (Ricky Tognazzi, anche lui regista della serie, non ne era al corrente). La presenza di Valentina, così ricorrente, ha turbato profondamente Garko, rimasto a dir poco terrorizzato di trovarla ovunque, persino sul piano dell’hotel: un momento di tensione, culminato con la storica frase “Sei su Scherzi a parte” dopo la corsa disperata per mettersi in salvo. Forse potrebbe tentare, in effetti, la partecipazione a un film horror… meglio però evitare le fughe in ascensore.

Isobel Kinnear, la professionalità prima di tutto. Voto: 7

Nuova stella della televisione, Isobel Kinnear ha consolidato la sua (già brillante) carriera prima nella Scuola di Amici come allieva e in seguito come ballerina professionista del programma. Da tempo è ormai in onda con Caduta Libera insieme a Max Giusti, e l’abbiamo ritrovata anche a Scherzi a parte con uno scherzo un po’… crudele. In studio ha sfoggiato un look sbarazzino, di colore fucsia, che ha valorizzato la sua bellezza. Ma la Kinnear ha talento da vendere: oltre a essere una bravissima ballerina, ha anche una professionalità di ferro, come ci si aspetterebbe da un talento prezioso della scuderia di Maria De Filippi. Non ha fatto un plissé di fronte allo scherzo orchestrato per metterla in difficoltà, dove ha pronunciato frasi sconnesse e senza senso per gli italiani, figuriamoci per un’australiana.

Lorella Cuccarini brilla da protagonista. Voto: 10

Lorella Cuccarini non si smentisce mai: in ogni partecipazione televisiva, brilla sempre come una protagonista. Nel corso della prima puntata di Scherzi a parte, è stata anche un ottimo supporto per Max Giusti, a cui ha detto di aver perso “cinque anni di vita” a causa dello scherzo: è stata anche complice dello scherzo in diretta, dove la moglie di Paolo, sfegatato juventino, ha chiesto aiuto al programma perché non riesce a seguire le fiction di Canale5, “nemmeno quelle turche”. In studio c’è stato Gianluca Zambrotta, la sorpresa per Paolo. La Cuccarini ha fatto promettere a Paolo di dedicarsi più alla moglie e meno alla Juve (ed è anche giusto). Speriamo che venga ascoltata…

Ma, passando al momento dello scherzo, è stata coinvolta la figlia Chiara, che ha detto chiaramente cosa avrebbe potuto far scattare sua mamma: essendo una persona generosa, per aiutare qualcuno si mette in prima fila. Il gancio per lo scherzo, dunque, è una persona in difficoltà. L’autista della sua auto si sente male, e da lì è iniziata una serie di sfortunati (e assurdi) eventi, in cui due persone, nonostante l’evidente difficoltà della Cuccarini, che stava solo cercando di dare una mano dopo il malore dell’autista, hanno chiesto insistentemente una foto con lei.

Max Giusti, la prima volta in prime time su Mediaset. Voto: 7+

“Non sarò il classico conduttore. C’è la mia anima più vera, quella che non portavo in tv da anni”, aveva detto, e così è stato. Il suo debutto in prime time su Mediaset per la prima volta ha funzionato. Ha imitato Alessandro Borghese (sua famosa parodia), ha introdotto molti elementi del varietà, ha “diluito” la storica formula del programma. Per lanciare il video dello scherzo a Paolo Conticini, la cui pazienza è stata messa enormemente alla prova, dopo essere rimasto bloccato per due ore tra due porte di sicurezza (ed è successo di tutto), si è improvvisato un Alessandro Borghese più verace. Certo, il tenore degli scherzi non è quello degli anni ’90; certo, non è nemmeno nulla di “nuovo”, ma l’effetto nostalgia è l’usato sicuro che funziona sempre.

Melina Martello, la voce di Lady Whistledown a Scherzi a Parte: Voto: 9

A un certo punto ci siamo chiesti: stiamo seguendo Scherzi a parte o… Bridgerton? Ebbene, sì: uno dei dettagli più azzeccati di questa edizione di Scherzi a parte è stato la voce narrante, quella di Melina Martello, storica doppiatrice di Diane Keaton e Julie Andrews e direttrice del doppiaggio. I fan di Bridgerton, però, non hanno potuto fare a meno di associare continuamente la voce narrante con quella di Lady Whistledown, ma in salsa Mediaset: un abbinamento che, passato lo stupore iniziale, si è trasformato nella nota esatta. Quella che serviva.