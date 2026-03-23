Anticipazioni Scherzi a Parte del 23 marzo: la furia di Sal Da Vinci e le “vittime” di stasera

IPA Sal Da Vinci

Siamo giunti all’ultima puntata di Scherzi a Parte, format storico di Mediaset che è tornato in onda con la conduzione di Max Giusti. Stasera 23 marzo, in prima serata, altri Vip (e non solo) saranno vittime degli scherzi del programma, che ha ottenuto un buon riscontro di share e da parte del pubblico. E dobbiamo dire che per l’ultima puntata possiamo attenderci numerosi momenti da ricordare: da Sal Da Vinci a Simona Ventura, ecco chi è finito nel mirino dello show.

Scherzi a Parte, le anticipazioni dell’ultima puntata del 23 marzo

Tra monologhi, filmati e scherzi orchestrati per mostrare l’altro lato dei Vip, Scherzi a Parte torna con l’ultimo appuntamento stasera 23 marzo. Chi sono i protagonisti? Il gran finale di questa edizione, condotta da Max Giusti, ha numerosi protagonisti: le vittime della puntata sono Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical e Gianluigi Nuzzi. Come sempre, la regia è di Roberto Cenci.

In onda dal 2 marzo, Scherzi a Parte è tornato con un’edizione di quattro puntate che ha visto il debutto di Max Giusti nel prime time di Canale5: un momento che ha definito tra i più importanti della sua carriera e che, in effetti, ha dato i frutti sperati. Certo, c’è stata una piccola flessione negli ascolti, ma nel complesso il programma è stato ben strutturato. Non sono mancate infatti delle novità, perché un cult di questo calibro non può perdere la sua identità, ma al contempo deve comunque offrire qualcosa di “nuovo”.

“Il lavoro sugli scherzi: faremo vedere chi ci ha aiutato a organizzarli, come sono nati e perché abbiamo scelto di farli in quel modo. Questo sarà anche un modo per conoscere meglio i personaggi famosi presi di mira e le loro paure”, aveva detto Giusti a Sorrisi prima della partenza del programma. “Non contenti di fare i classici scherzi in studio agli ospiti famosi, abbiamo pensato di coinvolgere anche persone comuni che proprio non se lo aspettano”.

Dove vedere Scherzi a Parte e a che ora va in onda

Nella puntata di lunedì 23 marzo 2026 di Scherzi a Parte, in onda su Canale5 dopo La Ruota della Fortuna (dalle 21,35 circa) e visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, possiamo vedere la furia di Sal Da Vinci, che urla da un camerino (o almeno così sembra). Ma non sembrano essere stati da meno gli altri scherzi: Simona Ventura è con il marito Giovanni Terzi, Elisa Di Francisca ha preso a calci la porta di un set fotografico, Rosa Chemical è sembrato a dir poco disperato (tanto da nascondersi il volto con le mani) e persino lo scherzo ad Alessia Marcuzzi è ad alta tensione (il pilota di aerei è in difficoltà e l’aereo perde quota). Anche Gianluigi Nuzzi, stando al trailer degli scherzi, sembra spaventato e arrabbiato, con uno sguardo definito gelido. L’appuntamento è su Canale5, con l’ultima puntata di un’edizione che ha confermato ancora una volta la potenza di un cult che non tramonterà mai.