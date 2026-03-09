Anticipazioni Scherzi a parte del 9 marzo, le nuove vittime di Max Giusti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Samira Lui

Il lunedì sera di Canale 5 torna a tingersi di ironia e imprevisti. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal debutto stagionale, il 9 marzo la prima serata si accende con il secondo appuntamento di Scherzi a Parte. Al timone del cult televisivo troviamo nuovamente Max Giusti, confermato nel ruolo di cerimoniere di una serata che promette di mettere a dura prova i nervi e la pazienza di alcuni dei volti più noti del panorama pubblico italiano.

Sotto la sapiente regia di Roberto Cenci, il programma continua la sua missione storica: svestire i personaggi famosi della loro aura di intoccabilità per mostrarne il lato più umano, vulnerabile e, inevitabilmente, comico davanti a situazioni assurde.

Scherzi a parte, le anticipazioni del 9 marzo

Al centro della puntata, come da tradizione, ci sono le nuove “beffe” studiate nei minimi dettagli dagli autori. Il cast delle vittime di questo lunedì è particolarmente ricco, in cui ritroviamo nomi che spaziano dalla musica alla medicina, fino al giornalismo e al cinema.

Tra i nomi più attesi c’è quello di Selvaggia Lucarelli. Nota per il suo spirito critico e la sua prontezza di riflessi oltre che per la sua grande intelligenza, sarà curioso osservare come reagirà a uno scenario fuori dal suo controllo. Accanto a lei, il mondo dell’informazione e della scienza sarà rappresentato da Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e diventato ormai un volto familiare per il grande pubblico televisivo.

La musica avrà come protagonista Ermal Meta, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Stella Stellina, mentre il cinema e la televisione schiereranno un “veterano” dello schermo come Claudio Amendola. A completare il gruppo delle vittime ci saranno Filippo Bisciglia, amatissimo volto dei reality Mediaset, e la modella e conduttrice Samira Lui, la star de La Ruota della Fortuna. Ciascuno di loro si ritroverà catapultato in una situazione paradossale, ignaro di essere circondato da attori e telecamere nascoste.

L’intrattenimento firmato Max Giusti

Non si tratterà, però, di una semplice carrellata di filmati. Max Giusti ha impresso allo show un’impronta molto personale, trasformando lo studio in un vero e proprio spazio di varietà. Il conduttore introdurrà ogni scherzo attraverso monologhi inediti, scritti appositamente per contestualizzare le vicende e preparare il pubblico al clima della beffa.

Una volta svelato l’inganno, le vittime saranno presenti in studio per commentare “a caldo” i momenti di maggiore tensione e imbarazzo, rivelando retroscena e sensazioni provate durante le riprese. Giusti, inoltre, non rinuncerà al suo talento di imitatore e caratterista: nel corso della serata vestirà i panni di alcuni dei suoi personaggi più celebri, dando vita a sketch originali che coinvolgeranno direttamente gli ospiti presenti, creando un ritmo incalzante tra una risata e l’altra.

Perché Scherzi a Parte continua a piacere così tanto? Forse perché, in un mondo social spesso troppo costruito e filtrato, vedere una celebrità perdere la calma per un finto guasto all’auto o una situazione burocratica impossibile ci fa sentire tutti un po’ più vicini. C’è una sorta di “giustizia poetica” nel vedere chi siamo abituati a ammirare sulle copertine alle prese con i piccoli e grandi fastidi della vita quotidiana, seppur orchestrati ad arte.

Quando e dove vedere Scherzi a parte

L’appuntamento è dunque fissato per questa sera, lunedì 9 marzo su Canale5 su Mediaset Infinity, subito dopo La Ruota della Fortuna. Preparate i popcorn: la serata sarà ricca di colpi di scena e, soprattutto, di un sano e liberatorio divertimento.