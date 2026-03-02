Anticipazioni Scherzi a parte, le vittime di Max Giusti del 2 marzo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Max Giusti

Il lunedì sera di Canale 5 si tinge di imprevedibilità. A partire da oggi, 2 marzo 2026, lo storico cult della televisione italiana, Scherzi a parte, riaccende i motori per una stagione che promette di rivoluzionare il concetto stesso di “beffa televisiva”. Dimenticate la cattiveria gratuita: la nuova edizione, guidata dal poliedrico Max Giusti, punta tutto su un umorismo che spiazza senza ferire, che intrattiene mantenendo un ritmo incalzante e, soprattutto, mettendo a nudo il lato più umano dei protagonisti.

Scherzi a parte, le anticipazioni del 2 marzo

Dopo il successo ottenuto con Caduta Libera, Max Giusti approda ufficialmente alla guida dello show nato nel 1992, portando con sé tutto il suo bagaglio di imitatore e mattatore. Non sarà un semplice “presentatore di filmati”: Giusti si muoverà tra monologhi scritti ad hoc per introdurre le candid camera e incursioni live con le sue celebri caratterizzazioni. Il debutto odierno segna un cambio di passo narrativo: gli scherzi diventano vere e proprie mini-sceneggiature, più costruite e attente alle reazioni psicologiche delle vittime.

Ma la vera rivoluzione di quest’anno riguarda i destinatari delle beffe. Per la prima volta nella storia del programma, il confine tra celebrità e pubblico si assottiglia: accanto ai nomi altisonanti dello spettacolo, vedremo anche persone comuni catapultate in situazioni surreali. L’idea alla base è chiara: in un mondo dominato dai social, chiunque può finire sotto i riflettori e perdere, per qualche minuto, la bussola della realtà.

Le vittime della prima puntata

Il parterre di ospiti che siederà in studio stasera alle 21,30 è quanto di più eterogeneo si possa immaginare. A guidare il gruppo delle “vittime illustri” c’è Gabriel Garko, l’attore che ha fatto sognare generazioni di spettatori e che qui dovrà fare i conti con un imprevisto decisamente poco cinematografico. Insieme a lui, la “più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, pronta a dimostrare se la sua proverbiale classe regge anche di fronte a uno scherzo ben congegnato.

Spazio poi ai giovani talenti con la ballerina di Amici Isobel Kinnear, e ai volti noti del piccolo schermo come l’attore e presentatore Paolo Conticini e Gilles Rocca. A completare il cast della serata, la giornalista e scrittrice Francesca Barra, che dovrà usare tutta la sua prontezza analitica per districarsi dalla trappola tesa dagli autori.

Il rinnovamento passa anche dalla musica. La storica sigla di Scherzi a parte, un vero e proprio inno della tv commerciale, è stata completamente rivisitata dai Planet Funk. Il gruppo ha trasformato il jingle originale in un pezzo dal sound elettronico e contemporaneo, perfetto per accompagnare questa “Stagione 2.0”. Un altro tocco di classe è quello dalla voce narrante dei filmati, affidata alla leggendaria Melina Martello, doppiatrice storica di Diane Keaton, che conferirà un tono quasi cinematografico alle disavventure dei malcapitati.

Quando e dove vedere Scherzi a parte

L’appuntamento è fissato per stasera su Canale5. Per chi non potesse sintonizzarsi davanti al televisore, la puntata sarà disponibile in contemporanea e on demand su Mediaset Infinity. Riusciranno i nostri eroi a mantenere la calma o vedremo crollare anche le certezze più granitiche? Non resta che attendere le 21,30 per scoprirlo.