Claudio Baglioni torna sui social dopo lo stop forzato: “La malattia ha colpito il mio punto forte”

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IPA Claudio Baglioni

Dopo un lungo silenzio che aveva iniziato a destare preoccupazione, Claudio Baglioni è riapparso in video sui suoi canali ufficiali per dialogare a cuore aperto con il suo pubblico. Il celebre cantautore romano, reduce da una polmonite interstiziale acuta, ha dovuto affrontare una battuta d’arresto complessa, che gli ha imposto una scelta dolorosa ma inevitabile: il rinvio al 2027 del suo attesissimo spettacolo GrandTour La Vita è adesso, la grande serie di eventi live che avrebbe dovuto attraversare l’intera Penisola.

Seduto davanti all’immancabile pianoforte, cornice ideale di una vita passata a tradurre emozioni in note, l’artista non si è limitato ai doverosi e sentiti ringraziamenti per l’enorme ondata di affetto ricevuta. Ha voluto condividere la natura profonda del suo disagio. La patologia, infatti, è andata a colpire duramente l’organo vitale per ogni cantante: la capacità polmonare.

Claudio Baglioni, il “polmone d’acciaio” della musica italiana

Per un interprete che ha fatto dell’estensione e della tenuta vocale uno dei punti di forza dell’intera carriera, questo stop è una sorta di contrappasso quasi beffardo. Claudio Baglioni ha ricordato con un sorriso i tempi in cui, da giovane studente di canto, i medici misurarono la sua capacità polmonare totale, riscontrando un volume strabiliante di oltre sette litri. Una dote anatomica straordinaria, che negli anni è diventata un tratto distintivo e un divertente terreno di confronto con gli altri colleghi.

Un vigore fisico eccezionale che venne persino certificato dalla scienza. Durante lo storico tour del 1985, in occasione delle date allo Stadio Flaminio di Roma, l’Istituto di Medicina dello Sport volle sottoporre il cantante a un monitoraggio intensivo. Tra elettrodi per il ritmo cardiaco e test di spirometria effettuati nei pochissimi minuti di pausa tra un brano e l’altro, i risultati lasciarono sbalorditi gli esperti. Baglioni non era semplicemente un artista sul palco, ma mostrava la resistenza e i parametri biometrici di un vero e proprio atleta di fondo.

La confessione di Claudio Baglioni

Un momento di serio imbarazzo e disagio, dice lui, ma la grandezza di certi artisti è anche essere capaci di trasformare la fragilità in una nuova risorsa. Questo tempo che lo separa dal pubblico, lontano dalle scene e dedicato alla convalescenza, non sarà vuoto. Il cantautore ha svelato di essere già al lavoro per indagare e affinare innovative tecniche di emissione vocale e di gestione del respiro, adattandosi alle attuali esigenze del suo corpo per tornare sul palco ancora più consapevole e maturo.

In conclusione del suo messaggio, l’abbraccio virtuale verso la sua comunità è diventato totale. Baglioni ha descritto la solidarietà dei fan come un calore salvifico, un respiro che supera l’efficacia delle stesse terapie mediche. Il viaggio verso il 2027 è più lungo del previsto, ma la promessa di quel GrandTour La Vita è adesso resta più viva che mai, sostenuta da un legame indissolubile che il tempo e la malattia non possono scalfire. Come sappiamo, le date sono state rimandate di un anno per consentire all’artista una ripresa totale e anche perché, i medici, gli hanno imposto novanta giorni di cure.