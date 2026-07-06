Ron, annullato il concerto a Tagliacozzo per motivi di salute: “Il virus si è ripresentato”

Rosalino Cellamare ha rinunciato al concerto del 20 agosto al Festival Internazionale di Mezza Estate per motivi di salute. Come sta Ron

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IPA Ron

Brutte notizie per la musica d’autore italiana, che in questa caldissima estate si trova a fare i conti con l’ennesimo stop forzato di uno dei suoi più grandi protagonisti. Il concerto di Ron, attesissimo per il prossimo 20 agosto nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, è stato ufficialmente cancellato. Purtroppo non si tratta di un banale contrattempo logistico o di un rinvio dell’ultimo minuto, ma di un blocco totale del tour estivo che costringerà l’artista a un lungo periodo di riposo per rimettersi in sesto una volta per tutte dopo il virus che l’ha colpito un anno fa.

Ron, la ricaduta e lo stop forzato di sei mesi

Dietro la decisione, presa a malincuore dallo staff del cantante, c’è una ricaduta di salute piuttosto seria e fastidiosa. Rosalino Cellamare sta combattendo contro un forte stato di debolezza fisica causato da un’infezione virale contratta già lo scorso anno. Quello che sembrava un problema ormai superato e gettato alle spalle si è purtroppo ripresentato negli ultimi mesi in modo più aggressivo, spingendo i medici a ordinare lo stop immediato.

Per debellare il virus in modo definitivo, l’artista dovrà sottoporsi a una terapia molto più intensa e impegnativa, incompatibile con lo stress dei viaggi e dei live, che lo terrà lontano dalle scene per almeno sei mesi. Gli organizzatori del festival si sono già attivati per le procedure di rimborso dei biglietti, sia per chi ha acquistato online sia per i tagliandi presi direttamente all’info point, ma tra i fan l’amarezza resta tanta.

“Il concerto di Ron, previsto il 20 agosto presso il Chiostro di San Francesco, non si terrà per consentire all’Artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata. Negli ultimi mesi il virus si è ripresentato, rendendo necessaria a questo punto una terapia più intensa e impegnativa. Su indicazione dei sanitari, quindi, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo cosi da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi”, si legge nel comunicato.

L’estate nera della musica italiana: il precedente di Claudio Baglioni

Lo stop di Ron ci ricorda quanto la fragilità umana sia di questi tempi sempre più esposta, con artisti costretti a fare i conti con i ritmi serrati dei live e con l’età che avanza. Solo poche settimane fa, a inizio giugno, Claudio Baglioni annunciava di doversi fermare per un anno a causa di una polmonite interstiziale che gli avrebbe impedito di esibirsi in giro per l’Italia. Il cantautore romano, nel pieno del suo acclamatissimo tour per i 40 anni de La Vita è adesso, è stato costretto a fermarsi e a posticipare diverse date a causa di gravi problemi fisici, che gli hanno impedito di esibirsi per molto tempo.

Anche in quel caso il pubblico aveva dovuto fare i conti con la realtà: persino i mostri sacri del palcoscenico hanno bisogno di fermarsi quando il corpo dice basta. Per Ron, così come era stato per Baglioni, l’affetto dei fan si è riversato immediatamente sui social, trasformando la delusione per il concerto saltato in un grandissimo in bocca al lupo per una pronta guarigione.