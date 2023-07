Madeleine di Svezia, principessa di una fiaba contemporanea

Fonte: Getty Images Madeleine di Svezia

Madeleine di Svezia è una delle principesse più affascinanti del panorama internazionale, sembra uscita da una fiaba: bionda, occhi azzurri e sorriso smagliante. Lei non ha mai cercato il classico principe azzurro perché è nata principessa e negli ultimi anni ha deciso di fare una vita più “normale”, lontana dalla corte reale, con la sua famiglia negli Stati Uniti. Un finale molto diverso da quello delle fiabe ma che al momento si può comunque concludere con un “e vissero felici e contenti”.

Duchessa e principessa dalla nascita

La principessa è nata a Palazzo Drottningholm nel 1982 ed è la terzogenita del re e della regina di Svezia. Quando è nata Madeleine, il re di Svezia, per la prima volta, ha assistito al parto. Proprio alla sua nascita, il padre ha deciso di concederle il titolo di Duchessa di Hälsingland e Gästrikland.

Fonte: Getty Images

La sorella maggiore, la principessa Victoria ha raccontato che il suo primo ricordo di Madeleine è stato quello delle sue urla da piccola. Le due principesse sono molto affiatate e e parlando del loro rapporto hanno raccontato che fin da piccole trascorrevano tanto tempo insieme e Madeleine ha iniziato a leggere prima di andare a scuola proprio grazie alla sorella maggiore.

Fonte: Getty Images

Nata lo stesso giorno del principe Filippo

Madeleine di Svezia condivide il giorno di nascita con un principe molto amato, scomparso poco più di due anni fa, Filippo, duca di Edimburgo. Entrambi sono nati il 10 giugno, sotto il segno dei gemelli.

Il regalo del re per i diciotto anni

Quando nel 2000 la principessa è diventata maggiorenne, durante una cerimonia a Palazzo Reale, il re come regalo di compleanno le ha conferito le insegne dell’Ordine del Serafino, massima onorificenza della Svezia e una delle più antiche ancora esistenti.

Dopo essersi diplomata in scienze sociali nel 2001, la principessa si è trasferita a Londra per proseguire gli studi di lingua inglese.

Madeleine e il principe William

Proprio in quel periodo correvano voci che il re Carl Gustaf e la regina Elisabetta II volessero far incontrare Madeleine con il principe William. Pare che William fosse interessato, ma Madeleine no, perché si trovava a Londra solo per vivere una vita meno sotto i riflettori, rispetto a quella vissuta a Stoccolma.

Lo stage nella Grande Mela

All’università di Stoccolma la principessa ha studiato storia dell’arte, etnologia e storia, conseguendo la laurea nel 2006.

Nei mesi successivi, Madeleine ha svolto uno stage presso l’UNICEF a New York, città in cui in seguito tornerà dopo una grande delusione d’amore e dove troverà poi la sua anima gemella.

Un fidanzamento che le ha spezzato il cuore

Chi lo avrebbe mai detto che anche alle principesse viene spezzato il cuore? Nell’aprile 2010, la Svezia è stata scossa dalla notizia che la principessa Madeleine aveva annullato il suo fidanzamento con Jonas Bergström, a causa di presunte infedeltà del futuro sposo. Lo scandalo fece notizia in tutto il mondo; era la prima volta nella storia recente che un matrimonio reale veniva annullato.

Fonte: Getty Images

Il fidanzamento era stato annunciato nell’agosto 2009. La coppia stava insieme da sette anni e Madeleine rivelò nell’intervista di fidanzamento che l’avvocato svedese Bergström le aveva fatto la proposta di matrimonio a Capri all’inizio di giugno dello stesso anno.

La famiglia reale svedese annunciò la separazione con un breve comunicato, senza fornire ulteriori dettagli sulla decisione della coppia, limitandosi a dire: “Dopo un’attenta considerazione, la principessa Madeleine e il signor Jonas Bergström hanno preso la decisione comune di separare le loro strade”.

La fuga a New York

Subito dopo la separazione, Madeleine è volata a New York per sottrarsi all’attenzione della stampa nel suo Paese. Si è stabilita in città iniziando a lavorare per l’organizzazione no-profit World Childhood Foundation, la fondazione della madre, la regina Silvia.

Il vero amore

Nella Grande Mela ha incontrato e si è innamorata del finanziere anglo-americano Christopher O’Neill. Non molto tempo dopo che Madeleine e Chris si erano conosciuti, Chris ha donato anonimamente 100.000 dollari alla World Childhood Foundation. Madeleine dopo un po’ di tempo lo ha scoperto ed è rimasta molto toccata dalla generosità e dalla sensibilità del fidanzato. Sentirsi supportata nelle cause benefiche che da sempre segue con dedizione e passione ha sicuramente ammorbidito il cuore della principessa dopo la delusione avuta con il precedente fidanzato.

Il fidanzamento ufficiale

Il fidanzamento tra la principessa Madeleine e Christopher O’Neill è stato annunciato il 25 ottobre 2012, ad accompagnare il momento un bellissimo anello con diamante come da tradizione.

Il Royal Wedding

L’8 giugno 2013 i due innamorati si sono giurati amore eterno nella cappella del Palazzo Reale di Stoccolma.

Fonte: Getty Images

La sua prozia, la principessa Lilian, era morta solo due mesi prima del royal wedding e per onorarla Madeleine ha indossato un suo bracciale. Ha anche dato alla figlia Leonore, il secondo nome Lilian.

La principessa ha scelto Valentino come designer del suo bellissimo abito da sposa. La scelta è stata indovinata perché Madeleine era perfetta, una vera e propria principessa moderna.

Attualmente Madeleine e Chris vivono a Miami, in Florida, per seguire il lavoro di lui, ma nel 2024 torneranno ufficialmente a vivere in Svezia. La coppia ha tre figli: Leonore, nata nel 2014, il secondogenito Nicolas, nel 2015, seguito dalla piccola Adrienne, nel 2018.

Fonte: Getty Images

La nascita di Nicolas poche ore dopo il royal wedding

Madeleine ha dato alla luce il suo secondo figlio, Nicolas, appena due giorni dopo il matrimonio del fratello, il principe Carl Philip, con Sofia Hellqvist. In seguito la principessa ha rivelato di aver avuto le contrazioni durante il ricevimento del fratello, e il principe Daniel, suo cognato e marito della principessa Victoria, l’ha tenuta calma cercando di distrarla.

Fonte: Getty Images

Una principessa al servizio dei bambini

Oltre a lavorare quotidianamente come project manager per la World Childhood Foundation segue un’altra organizzazione che le sta molto a cuore, la My Special Day Foundation che lavora per realizzare i sogni dei bambini gravemente malati.

Sempre per i bambini ha pubblicato un libro nel 2019, “Stella och hemligheten” (Stella e il segreto), una storia scritta per aiutare i più piccoli ad individuare i problemi che li tormentano spronandoli a parlarne, poi, in famiglia. In occasione della pubblicazione del libro la principessa ha rotto la tradizione reale firmando autografi con il suo nome e cognome: Madeleine Bernadotte.

La parentela con i Windsor

In quanto lontana parente della regina Vittoria, Madeleine è anche in linea di successione al trono britannico. La principessa è imparentata con quasi tutti gli attuali monarchi in carica.

La più bella del reame

Essendo una principessa popolare, Madeleine fu nominata nel 2011 dalla CBS una delle reali più belle del mondo e nel lontano 2008 si era classificata al 12° posto nella lista dei 20 giovani reali più sexy, stilata dalla rivista Forbes.

Fonte: Getty Images

La principessa Madeleine ovvero Anna Svensson

Madeleine è una cavallerizza di talento e ha partecipato a molte competizioni con il nome di fantasia “Anna Svensson”. Oltre all’equitazione, è anche un’appassionata di corsa e di sci. Ha completato la gara TjejVasan nel 2008 in poco più di due ore. Si tratta della più grande gara di sci per sole donne (lunga 30 km) che si svolge ogni anno in Svezia.

La principessa social

Elogiata come una reale moderna, la principessa è molto attiva su Facebook che usa soprattutto per promuovere le sue associazioni di beneficenza. La sua pagina conta attualmente più di 856.000 followers e anche su Instagram ha un seguito di oltre 330.000 persone.

La fiaba contemporanea fatta di un quotidiano “ordinario” che sta vivendo Madeleine la rende una principessa molto amata e seguita in tutto il mondo.