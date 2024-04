Madeleine di Svezia, venduta la villa di Miami per 6,2 milioni di euro

La villa di Miami in cui risiedevano la Principessa Madeleine di Svezia e suo marito Chris O' Neill è stata venduta per 6,2 milioni di euro

Il ritorno di Madeleine di Svezia in Scandinavia sta finalmente prendendo forma: la Principessa e suo marito Chris O’ Neill hanno infatti appena venduto la loro villa di Miami per 72,2 milioni di corone svedesi, ovvero 6,2 milioni di euro. La coppia, che ha tre figli, si trasferirà a Stoccolma alla fine del 2024.

Madeleine di Svezia, venduta la villa di Miami

Madeleine di Svezia e suo marito Chris O’ Neill hanno venduto la loro villa di Miami per circa 6,2 milioni di euro: è quanto riporta la rivista svedese Svensk Dam, la quale sottolinea che la Casa Reale di Svezia ha confermato l’esistenza di una persona interessata a rilevare la residenza, in cui la coppia e i suoi tre figli hanno vissuto per quattro anni. L’operazione, tuttavia, non si è rivelata semplice: la Principessa e suo marito sono stati infatti ripetutamente costretti ad abbassare il prezzo di vendita della villa.

La residenza era stata acquistata per per 30 milioni di corone svedesi, ovvero circa 2,6 milioni di euro, ma Madeleine e Chris volevano inizialmente rivenderla per un prezzo pari a quasi 7 milioni di euro. I due avevano giustificano la cifra parlando di numerose ristrutturazioni effettuate nell’edificio della Florida. Dopo due settimane, tuttavia, la coppia aveva già abbassato leggermente il prezzo a 6,7 milioni di euro, ma anche in questo caso non aveva ricevuto offerte. Fino, a quando, appunto, la somma non è stata ridimensionata ulteriormente di 500.000 euro.

La villa di Miami di Madeleine di Svezia ha una superficie di 7000 mq, ed è composta da sette camere da letto ed otto bagni, oltre ad una piscina esterna con acqua salata, perfetta per il clima soleggiato della Florida.

La villa dei sogni di Madeleine di Svezia

Madeleine di Svezia e la sua famiglia dovrebbero presto ritornare in territorio svedese: “Il piano resta che la coppia e i figli si trasferiscano in Svezia nel 2024”, ha confermato Margareta Thorgren, responsabile delle comunicazioni della Corona. Il trasferimento era inizialmente previsto per lo scorso anno, ma ad Agosto era stato annunciato uno slittamento.

La causa del ritardo non sarebbe stata causata da problemi burocratici né dalla mancata vendita della villa, ma dalla necessità di adeguare gli spostamenti all’inizio dell’anno scolastico dei figli di Madeleine e Chris. Quando la famiglia tornerà in Svezia, vivrà in un appartamento a Stoccolma: si tratterà di un rimpatrio molto atteso poiché dal 2013, anno del matrimonio della coppia, la famiglia ha vissuto a Londra, New York e Miami.

Chi è Madeleine di Svezia

Madeleine di Svezia, 41 anni, è la figlia più giovane del Re Carlo Gustavo e della Regina Silvia, oltre che sorella della Principessa Victoria e del Principe Carlo Filippo. La principessa è nota alla cronaca rosa per la vita sentimentale piuttosto turbolenta: nel 2009 annunciò il fidanzamento con l’avvocato Jonas Bergström, decidendo poi di annullare il matrimonio a causa dei tradimenti dell’uomo.

Nel 2012 Madeleine annunciò il fidanzamento con il banchiere Christopher O’Neill, con cui si sposò l’anno successivo. La coppia ha tre figli: Leonore Lilian Maria, di 10 anni; Nicolas Paul Gustaf, duca di Ångermanland, di quasi 9 anni; e Adrienne Josephine Alice, di appena 6 anni. I tre ragazzi, in seguito ad una decisione della Famiglia Reale, non godono tuttavia del titolo di Altezza Reale: una scelta guidata dalla volontà di permettere loro di avere un’infanzia il più serena e normale possibile.