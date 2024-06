L'appello di Sarah Ferguson per la pace tra Harry e Carlo: il Re torna in pubblico con la Regina Camilla ed è entusiasta

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo è tornato in pubblico con la Regina Camilla, per un’apparizione a sorpresa alla gara dei cavalli. E per un motivo molto toccante. Se su Kate Middleton, la Principessa del Galles, trapelano poche informazioni sul suo stato di salute, il Sovrano sta cercando di rassicurare il popolo sulle sue condizioni, aumentando gli impegni in agenda, tanto che la sua presenza al Trooping the Colour è praticamente certa. Ma a lanciare un appello “disperato”, secondo i tabloid inglesi, è stata Sarah Ferguson, ex moglie del Principe Andrea: Carlo deve risolvere i problemi con Harry. Ora o mai più.

Re Carlo, l’appello di Sarah Ferguson per la pace con Harry

Il Principe Harry e Re Carlo hanno ricevuto un avvertimento da Sarah Ferguson: il perdono è una questione delicata per la Famiglia Reale, ma ora più che mai padre e figlio dovrebbero seppellire l’ascia da guerra e chiarire la situazione. Ormai da anni la “Ditta” è al centro di una faida aspra, che sembra senza fine. Al Festival di Cannes, la Duchessa di York ha parlato dell’importanza di mantenere i rapporti familiari. Secondo l’esperto Tom Quinn, l’appello è un chiaro riferimento alla relazione tesa del Principe con il padre.

A People, all’amFar Gala 2024, la Ferguson ha spiegato che il perdono è la chiave della vita. “Il perdono è una gran cosa, sia nei confronti degli altri quanto di te stesso”. La replica è arrivata dopo che le hanno chiesto se ha offerto il suo sostegno a Re Carlo e alla Principessa del Galles, Kate Middleton, mentre ambedue stanno lottando contro il cancro. Tuttavia, la Duchessa di York è impegnata attualmente nella “riabilitazione” dell’ex marito, il Principe Andrea, bandito dagli impegni pubblici dopo lo Scandalo Epstein. Ma Carlo, ormai lo sappiamo, è implacabile: non è previsto un ricongiungimento con il secondogenito né il ritorno in pubblico del fratello Andrea.

Re Carlo torna in pubblico con la Regina Camilla

Fonte: IPA

In occasione dell’Epsom Ladies’ Day, Re Carlo, insieme alla Regina Camilla, ha fatto un’apparizione a sorpresa: la coppia è arrivata all’ippodromo nel primo giorno dell’Epsom Derby, dove si sono presentati con look coordinati, pronti a salutare la folla e a prendere posto nel palco Reale. Il Re è apparso in forma smagliante e ha salutato i sudditi con entusiasmo, felice di essere lì, in quel posto che significava moltissimo per l’amata mamma, la Regina Elisabetta II. L’impegno è un’ulteriore riprova del fatto che il trattamento per il cancro sta procedendo bene: sebbene il Palazzo non abbia rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito, è certo che Re Carlo prenderà parte al Trooping the Colour nel mese di giugno.

La salute del Re è migliorata settimana dopo settimana: è tornato a svolgere impegni pubblici, ma non con la medesima frequenza di prima. L’attenzione, al momento, è concentrata sulla Principessa del Galles, che si è sottoposta alla chemioterapia preventiva dopo la diagnosi di cancro. La Middleton potrebbe apparire dal balcone per la Sfilata della Bandiera, ma è ancora presto per dirlo: sono solo ipotesi che non trovano riscontro da Palazzo.