Re Carlo, ultime notizie. Rendita di 30 milioni a William. Harry è una furia

Re Carlo non riesce a fare pace con Harry. Forse è tutta una questione di soldi. Infatti, William ha ereditato il Ducato di Cornovaglia dal padre, che da solo gli vale una rendita da 30 milioni di dollari l’anno. Mentre al Duca di Sussex non ha dato nulla e così sarà almeno finché campa.

Re Carlo va in vacanza

Re Carlo si appresta ad andare in vacanza dopo 7 mesi difficilissimi a causa del cancro che ha colpito lui e la sua adorata nuora Kate Middleton. Se la Principessa del Galles è stata costretta a ritirarsi dalla scena pubblica, Sua Maestà non si è mai sottratto ai suoi doveri istituzionali ed è riuscito a presenziare a ben 464 eventi, nonostante la malattia. È evidente quindi che le condizioni di salute di Kate sono molto più gravi e precarie di quelle di Carlo.

Dunque, il Re con Camilla presto andrà a Balmoral per trascorrere qualche settimana di meritato riposo. L’idea di Carlo era di approfittare di questo periodo di vacanza per rimettere insieme i cocci della sua famiglia, cercando il modo di riprendere il dialogo con Harry, anche per rivedere i suoi nipotini, Archie e Lilibet. Di Meghan Markle farebbe volentieri a meno, ma sa che è la conditio sine qua non per incontrare il figlio.

In ogni caso, quasi certamente né Harry, né i suoi figli e men che meno Meghan andranno a Balmoral il prossimo agosto. Il risentimento del Principe nei confronti del padre e di suo fratello William è troppo forte. Ma adesso è più chiaro il motivo della sua reticenza.

Non si tratta infatti solo della fredda accoglienza ricevuta a Palazzo da sua moglie Meghan o le infinite incomprensioni tra Lady Markle, Kate Middleton e il resto della Famiglia Reale. E non è nemmeno una questione di orgoglio. Fin da quando è nato, Harry è stato educato ad essere l’eterno secondo e a vivere all’ombra di William.

Harry furioso, è tutta una questione di soldi

Come sempre, alla base delle dispute e contese familiari ci sono i soldi. Infatti, c’è una netta discrepanza tra quello che è spettato a William in quanto Principe del Galles e quello che sarebbe spettato a Harry in quanto secondogenito di Carlo. Harry ha comunque rinunciato a qualsiasi beneficio cui aveva diritto in qualità di figlio cadetto, perché ha lasciato con Meghan la Monarchia. Così, si è trovato senza niente in tasca, mentre William può godere di una rendita pari a 30 milioni di dollari l’anno che gli deriva solo dal Ducato di Cornovaglia, ereditato da Carlo nel momento in cui è diventato Re. Poi c’è tutto il resto.

Nello specifico William è diventato Duca di Cornovaglia, titolo che prima era di Carlo. Si tratta di un Ducato molto ricco che in anno gli ha reso appunto 30 milioni di dollari. Questa somma serve al Principe del Galles per coprire le spese ufficiali e private che riguardano anche Kate Middleton e i tre bambini e per sostenere le associazioni benefiche di cui è il patrono. Naturalmente su questo guadagno William paga regolarmente le tasse.

Dal canto suo Harry non ha niente. Nemmeno lo stipendio che Carlo era solito passargli quando lavorava per la Monarchia. Per questo Meghan insiste col marito che si dia da fare a trovare un reddito consono alle sue aspettative. Non che Harry di suo sia povero, ma certo non può contare sulle stesse risorse del fratello, nemmeno se fosse rimasto a Palazzo. Da qui l’invidia e la frustrazione che si sono tramutate in rabbia nei confronti di Carlo e William.