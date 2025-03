Verissimo, Silvia Toffanin a Sanremo? L’appello di Malgioglio a Conti: “Devi correre”

L'appello a "Verissimo" di Cristiano Malgioglio a Carlo Conti per Sanremo 2026: vedere sul palco come co-conduttrice Silvia Toffanin

Nella puntata del 2 marzo 2025 a Verissimo, tra gli ospiti intervistati da Silvia Toffanin c’è stato Cristiano Malgioglio, reduce dall’esperienza sanremese durante la seconda serata della kermesse, tra i co-conduttori al fianco di Carlo Conti insieme a Bianca Balti e Nino Frassica. Parlando della sua lunga carriera e di Sanremo, non ha potuto non fare un appello a Carlo Conti riguardo al 2026: Silvia Toffanin alla co-conduzione. Perché no?

Cristiano Malgioglio a Verissimo lancia un appello a Carlo Conti per Sanremo

“Non mi mettere in imbarazzo”, così Silvia Toffanin, forse intuendo la volontà di Cristiano Malgioglio di parlare proprio di lei, ha provato a uscire dall’impasse sanremese. Con scarso successo, poiché Malgioglio, ospite a Verissimo nella puntata di oggi domenica 2 marzo, ha lanciato un appello al conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, per portare a Sanremo l’anno venturo proprio Silvia Toffanin. Un filo di imbarazzo in studio, quanto basta, tuttavia, per scatenare la curiosità del pubblico.

“Scusami, Silvia, non ti metto in imbarazzo, è una cosa che penso io. Caro Carlo, allora, l’anno venturo, io vorrei vedere al Festival di Sanremo scendere le scale questa figliola straordinaria. Mi è venuta dal cuore: tu mi conosci bene, io non riesco a trattenere le cose dentro. Sarebbe bellissimo vedere te, se ti chiama ci vai, subito, devi correre, non devi dire ‘no, non lo faccio'”. La reazione di Silvia Toffanin? Ha preso subito le distanze, chiaramente in modo ironico, da quanto detto da Malgioglio. “Questa è una sua iniziativa e ti assumi la responsabilità, io non c’entro niente”. E su di lei che scende dalle scale dell’Ariston: “Ma io mi accappotto”. E la richiesta della Toffanin non è di andare a Sanremo, ma di rivedere proprio Malgioglio a Sanremo.

Cristiano Malgioglio a Sanremo: le emozioni raccontate a Verissimo

Tra i co-conduttori e le co-conduttrici che abbiamo visto sul palco dell’Ariston, Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica hanno funzionato benissimo durante la seconda serata di Sanremo 2025. E proprio le emozioni vissute su quel palco sono state raccontate a Verissimo da Malgioglio: “Quando sono sceso dal palco di Sanremo, ero un po’ emozionato, mi è venuta in mente Raffaella Carrà, perché prima di lasciarci mi aveva chiamato dicendo ‘Cristiano, rimani sempre così come sei, non cambiare mai. Una forma di emozione molto bella e positiva”.

Sono stati tanti i sacrifici che ha fatto per arrivare dov’è oggi, ma Malgioglio non ha mai mollato, non ha mai tradito se stesso, non si è mai “tagliato il ciuffo”. “Io sono Cristiano Malgioglio alla mia maniera”. Si è detto felice della chiamata di Carlo Conti, per averlo voluto al suo fianco, e lo ha ringraziato, ora e sempre. “Sul palco di Sanremo è stato eccezionale, avevo due persone bellissime, sia la Balti sia Frassica. Com’è andata con Bianca Balti? Lei è molto disciplinata, amabile. Le sono stato molto vicino, come se io lavorassi con te, ci siamo capiti subito. Lei è stata molto affettuosa e io le ho dato tutta l’energia possibile, la facevo ridere, e lei rideva in continuazione”.