Carlo Conti per la prima volta a Verissimo: prima si commuove, poi la rivelazione su Sanremo

Sull’ospitata di Carlo Conti a Verissimo si è detto di tutto: per la prima volta, il conduttore è stato ospite nello studio di Silvia Toffanin. Su consiglio di Gerry Scotti, ha portato con lui dei fazzoletti, perché “da Silvia ci si commuove”. Li ha ovviamente con sé, ed è stata l’occasione giusta per ripercorrere la sua carriera: è tra i conduttori più longevi della tv italiana, colui che condurrà Sanremo nel 2026, in veste anche di direttore artistico. E quel leggero tremolio sul labbro di Conti si è visto, per il ritratto della sua vita: il suo capolavoro è Matteo, il figlio. E il suo ricordo più bello è sempre lei: mamma Lolette.

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo

“Il mio babbo è morto quando avevo 18 mesi, avrei dovuto chiamare babbo la mia mamma, aveva due attributi notevoli”. Mamma Lolette è sempre stata ricordata da Carlo Conti con parole di profondo amore, stima, rispetto: persino durante una conferenza di Sanremo si era commosso per lei, parlando dei valori che gli ha trasmesso, tra cui il rispetto e l’onestà. E si è commosso anche nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo: “Gerry aveva ragione”.

Riguardo al suo presente, Conti è convinto delle scelte che ha preso: la sua filosofia è che “con i se e i ma non si può fare il mondo”. Tutto è cambiato da quando ha conosciuto la moglie Francesca Vaccaro, il momento in cui era più maturo e consapevole. “Lasciare il preserale è stata una scelta importante di vita: ci siamo trasferiti a Firenze e mi godo più la famiglia”. Complice del loro amore è stata Antonella Clerici.

Per l’ospitata a Mediaset, Conti ha voluto ricordare il padre della televisione, colui che ha reso grande la Rete stessa: Maurizio Costanzo, un “maestro nell’intervistare, nel saper tirare fuori ciò che hai dentro”. Conti è consapevole di aver fatto la sua fortuna sulla “normalità”: “Per me è normale che faccio Sanremo, non mi emoziono”. Poi una piccola rivelazione proprio sul Festival: “A Sanremo mi sono emozionato solo due volte, nel 2015, quando ho fatto la prima puntata, e nel 2017 quando arrivarono Giorgio e Leonardo. Siamo più fratelli nella vita che nello spettacolo. Leonardo l’ho conosciuto nell’82. Giorgio invece nell’85”.

Il legame con Cristiano Malgioglio e Gerry Scotti

Il ritratto di Carlo Conti a Verissimo è stato onesto, ma non ci aspettavamo nulla di meno dal conduttore: vive le critiche in maniera serena, perché la cosa più importante è il pubblico. Lo abbiamo visto da giovane, la Toffanin ha rispolverato il singolo It’s okay, it’s all right (“Sei proprio una cara amica, invitami un’altra volta”, ha scherzato Conti).

Su Gerry Scotti, ha voluto chiarire di nuovo che non sono mai stati “contro”, anzi. “C’è stato sempre un grande rispetto professionale e un’amicizia: è questo quello che dovrebbe esserci per chi fa il nostro mestiere. A Sanremo, essere con Antonella e Gerry è stata una grande emozione. Per anni c’è stato un apparente scontro, per lo stesso orario”. E poi una piccola chicca: Cristiano Malgioglio ha “minacciato” Silvia Toffanin per mandare in onda un messaggio per Conti.

