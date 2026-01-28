Verissimo, per la prima volta arriva Carlo Conti

Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà per la prima volta Carlo Conti: il direttore artistico del Festival di Sanremo è tra gli ospiti di "Verissimo" del week end

IPA Carlo Conti a Verissimo

Una sorpresa più che gradita per gli spettatoti di Verissimo: tra gli ospiti di Silvia Toffanin di domenica 1 febbraio ci sarà anche Carlo Conti. Si tratta di un vero e proprio debutto per il direttore artistico del Festival di Sanremo, alla sua prima esperienza nel talk show di Canale 5.

Carlo Conti ospite a Verissimo

Domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite, per la prima volta, di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A darne notizia è un post sul profilo Instagram della trasmissione: “Uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Per la prima volta domenica a #Verissimo… Carlo Conti!”, si legge nell’annuncio.

Lo showman, in procinto di guidare il suo quinto festival di Sanremo, sarà protagonista di un’intervista ritratto. La puntata di domenica andrà in onda alle 15.30 su Canale 5, con un nuovo orario dopo la scelta di Mediaset di ridurre di 30 minuti l’appuntamento settimanale con Amici.

Il debutto di Carlo Conti nel salotto di Silvia Toffanin

Carlo Conti è probabilmente l’uomo del momento: il conduttore toscano è infatti atteso alla guida del prossimo Festival di Sanremo, appuntamento di cui avrà modo di parlare nella lunga intervista ritratto concessa a Silvia Toffanin. Considerando che si tratterà di un debutto assoluto per il presentatore, la padrona di casa coglierà probabilmente l’occasione per passare al vaglio insieme a lui i momenti salienti della sua carriera e vita privata.

Dagli esordi in radio all’amicizia con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, fino al matrimonio con Francesca Vaccaro, sono molti i temi che Conti potrebbe affrontare nel salotto di Verissimo. Impossibile, tuttavia, non immaginare qualche piccolo spoiler sullo spettacolo all’Ariston: riuscirà Silvia Toffanin a strappare qualche anticipazione al direttore artistico della kermesse?

Il nuovo Festival di Sanremo 2026 di Conti

Dopo il successo della scorsa edizione, Carlo Conti è stato fortemente voluto dalla Rai al timone della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026. Molti particolari della kermesse sono stati già rivelati: ad affiancarlo alla conduzione, ad esempio, ci sarà in tutte le serate Laura Pausini. Gianluca Gazzoli, invece, limiterà la sua presenza alla sezione delle Nuove Proposte.

La data della messa in onda della manifestazione è stata posticipata di alcune settimane per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina: i giorni da segnare sul calendario sono quelli compresi tra il 24 e il 28 febbraio 2026.

In quanto agli artisti in gara, sono stati confermati 30 big: i nomi più altisonanti sono quelli di Fedez e Marco Masini; Arisa; Patty Pravo; Raf e Francesco Renga. I quattro artisti emergenti che gareggeranno tra le nuove proposte sono invece Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello, Blind, El Ma & Soniko. Aleggia ancora il mistero sugli altri ospiti dello show: alcuni parlano di una possibile presenza di Sabrina Ferilli e Tiziano Ferro, ma si tratta di voci non ancora ufficiali.

Confermata anche per il 2026 la scaletta delle cinque serate, che prevede due appuntamenti con esibizioni dei Big, una di sfida tra i giovani, una serata di cover e una finale in cui viene decretato il vincitore. Insomma, non resta che attendere il via ufficiale.