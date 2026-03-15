Francesco Renga a Verissimo svela perché è finita la storia con Ambra Angiolini

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Francesco Renga è tornato a Verissimo per raccontare la sua ultima esperienza al Festival di Sanremo. Ma nel salotto di Silvia Toffanin è impossibile non parlare di amore. Un terreno che per il cantante è sempre stato profondo e complesso, soprattutto quando si torna a evocare uno dei capitoli più importanti della sua vita: la lunga relazione con Ambra Angiolini, durata oltre dieci anni e da cui sono nati i due figli, Jolanda e Leonardo. Un amore che ha fatto sognare molti, ma che nel tempo ha dovuto fare i conti con fragilità, pressioni e trasformazioni personali.

Verissimo, perché Renga e Ambra Angiolini si sono lasciati

“Io e Ambra ci siamo fatti male”, ha ammesso Francesco Renga a Verissimo. “Ma oggi è un rapporto molto più risolto di prima”.

Non c’è amarezza nelle sue parole, piuttosto la consapevolezza che arriva dopo aver attraversato il peggio: “Ognuno di noi ha dovuto fare i conti con la parte più difficile di sé, ma lo abbiamo fatto separatamente”.

Tra le ragioni che hanno contribuito alla fine della relazione tra Renga e Ambra un elemento spesso invisibile per chi guarda dall’esterno: l’esposizione mediatica.

Quando la loro storia è iniziata, l’ex leader dei Timoria non era abituato a vivere sotto la lente costante dei riflettori. Un aspetto che con il tempo è diventato sempre più pesante.

“Ho sofferto molto quell’esposizione – ha detto a Silvia Toffanin – È stato uno dei motivi per cui le cose non sono andate avanti”.

Ambra, invece, ha fin da giovanissima una lunga esperienza con la notorietà grazie al successo di Non è la Rai. “Lei era più abituata a gestire tutto questo. Io invece non avevo gli strumenti. Ancora oggi a volte le chiedo consigli su come affrontare certe dinamiche”.

Col passare degli anni, però, il legame tra i due si è trasformato. Complice anche la presenza dei due figli. Oggi resta un vincolo solido, fondato soprattutto sul ruolo di genitori. Un equilibrio costruito lentamente, dopo aver accettato la fine di quella storia.

Francesco Renga e l’amore per la compagna Diana

Se il passato è stato vissuto sotto i riflettori, il presente di Francesco Renga è molto più discreto. Accanto a lui c’è Diana Poloni, la compagna con cui condivide la vita da diversi anni. Si sono conosciuti due anni dopo la separazione da Ambra, che Renga non ha mai sposato, e da allora non si sono più lasciati.

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto di parlare di lei, l’artista ha sorriso e ha provato a cambiare argomento. “Non sento il bisogno di condividere troppo. E nemmeno lei”, ha dichiarato.

Diana è bresciana come Francesco e ha un carattere molto riservato. “È una donna molto schiva. Bellissima. Mi piace moltissimo”.

C’è però un dettaglio che ha rivelato e che ha sorpreso tutti: “Per certi aspetti mi ricorda mia figlia”. Francesco è legatissimo alla primogenita Jolanda, che porta il nome dell’adorata madre scomparsa prematuramente.

La liaison tra Francesco e Diana si muove quindi lontano dalla curiosità del pubblico, custodita con attenzione. Una scelta che Renga oggi considera fondamentale per proteggere ciò che conta davvero. Dopo anni trascorsi sotto l’attenzione costante dei media, il cantante ha decisamente voltato pagina.