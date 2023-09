Talia Shire, che fine ha fatto Adriana di Rocky

Fonte: IPA Talia Shire e Sylvester Stallone in "Rocky II" nel 1979

Prima fidanzata, poi moglie: Talia Shire è stata una delle grandi protagoniste di Rocky e ha interpretato proprio la donna che è sempre stata al fianco del celebre pugile che porta il volto di Sylvester Stallone. Il ruolo di Adriana è davvero iconico e sono in tanti a chiedersi quale sia stato il corso della carriera di quest’attrice amatissima e che, per anni, ha occupato il grande schermo e i primi posti al botteghino. È inoltre legata a una delle famiglie simbolo del cinema internazionale. Sapevate che è la sorella di Francis Ford Coppola?

Cosa fa oggi Talia Shire

Per molti è Adriana Pennino, ma Talia Shire, nota anche come Talia Rose Coppola, è molto di più. Nata il 25 aprile 1946 a New York, è oggi un’apprezzata produttrice e sceneggiatrice cinematografica. È inoltre la mamma dell’attore Jason Schwartzman. Il suo percorso nel mondo del cinema è quindi continuato nonostante l’addio alla serie Rocky. Si era infatti deciso di far morire la protagonista per un tumore, per aggiungere drammaticità al ritorno della saga nel 2006. Non abbiamo mai visto la sua dipartita, poiché si era optato per una morte off screen. Talia Shire compare perciò nei primi 5 film della serie ma non la vediamo nel ritorno, per una pura scelta legata ai contenuti della nuova sceneggiatura.

Entra nel cast di Rocky negli anni ’70, per scelta di Sylvester Stallone. Il suo ruolo è stato fondamentale: senza Adriana, Rocky non sarebbe stato lo stesso. Magistrale ogni sua interpretazione, prima come fidanzata e poi come moglie (nei film, viene mostrato anche il matrimonio). Il ruolo le è valso una candidatura agli Oscar e una ai Golden Globe, nel 1977, come migliore attrice protagonista.

Il legame con la famiglia Coppola

Nata Talia Rose Coppola, assume il cognome di Shire nel momento in cui sposa il giovane compositore David Shire. È una sorella d’arte: suo fratello è infatti il grande regista Francis Ford Coppola. È quindi la zia di Sofia e anche di Nicolas Cage, figlio di suo fratello August. Un legame che ha portato sul grande schermo attraverso il suo talento, che è davvero un tratto familiare, e grazie al quale ha conquistato una considerevole parte di pubblico.

Il film Rocky e il successo internazionale

Il primo film della storia del pugile Rocky Balboa viene girato a Philadelphia con un budget davvero ridotto e in appena 28 giorni. Il racconto si basa sull’incontro tra Muhammad Alì e Chuck Wepner, un atleta sconosciuto che era riuscito a resistere a 15 round. Sylvester Stallone, che era presente all’incontro, decide così di scrivere una sceneggiatura di 90 pagine e di interpretare Rocky, dopo il forfait di Robert Redford.

La serie di pellicole è poi continuata con un successo impensabile. Escono quindi Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa e uno spin-off, Creed – Nato per combattere, nel 2015, ricevendo persino il plauso della critica. Nel 1998, viene inserito nella classifica dei migliori 100 film americani di tutti i tempi dall’American Film Institute, occupando il 68° posto. Nel 2015, compare al 2° posto della classifica di Rolling Stone stilata per i migliori film sportivi della storia del cinema.