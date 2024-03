Fiorello a Viva Rai2!, scoppia la polemica su Instagram: “Perché lo trattate così”

Fiorello è in gran forma nella puntata di oggi, 22 marzo, di Viva Rai2!. Al centro della rassegna c’è la politica e l’ironia del nostro colpisce Macron, il Presidente francese e la sua foto in stile Rocky, contro la quale rilancia il nostro Mattarella, il Chuck Norris del Quirinale. Intanto, però, sul profilo Instagram dello show serpeggia la polemica, c’è chi protesta per come è trattato Mauro Casciari e chi invece non gradisce la nuova versione di Jesus Christ Superstar.

Fiorello: “Mattarella lo chiamano il Chuck Norris del Quirinale”

Dopo il caso Giacovazzo e la splendida Rose Villain, si chiude all’insegna del buonumore anche un’altra settimana di Viva Rai2! con Fiorello, Biggio, Casciari e compagnia. Nuova puntata per il mattin show campione d’ascolti e sempre più piacevole ‘sveglia’ nelle case degli italiani.

Fiorello parte da una brutta notizia sui fumatori: “Ma è meglio – ci tiene comunque a precisare -, così la smettono di fumare, che fa malissimo. Il prezzo delle sigarette sale fino a 20 centesimi, lo Stato va a guadagnarci tantissimo. Certo, devono fare il Ponte sullo stretto: sono tutti soldi che vanno lì. Praticamente però questo ponte per metà lo pagherà Antonello Venditti, che si fuma minimo un 5mila euro l’anno”, scherza lo showman.

Non passa inosservato nel glass del Foro Italico il successo planetario di Taylor Swift: “Il suo è il film musicale più visto di sempre, si parla di 4,6 milioni di visualizzazioni in tre giorni – legge Fiorello -. Per farvi capire quanti sono: è il numero di candidati del centrosinistra in Basilicata!”.

Ha fatto invece il giro del mondo la foto di Macron, presidente francese, ‘boxeur’ in stile Rocky: “Figo, ma lui ostenta – spiega Fiorello -. Il nostro presidente, Mattarella, voi non lo sapete ma è un mago del calcio rotante. Lo chiamano il Chuck Norris del Quirinale“. Sempre a proposito di politica estera, la chiosa è sugli Stati Uniti: “Stanno testando un missile ipersonico nel Pacifico. Menomale, io mi stavo chiedendo: che fine hanno fatto i cari vecchi Stati Uniti, che mi diventino pacifisti? Ma certo che no, sarebbe come il macellaio di fiducia che diventa vegano!”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Fiorello, è polemica sull’Instagram di Viva Rai2!

Mentre la puntata di oggi di Viva Rai2! è tutta improntata sull’ironia e il buonumore, non manca una nota polemica sul profilo Instagram della trasmissione. Infatti, a commento del Fuggitivo, il film di Viva Rai2! con Casciari, c’è chi scrive: “E’ davvero imbarazzante il modo in cui iene sottovalutato e umiliato Mauro Casciari in puntata, si vede fiorello che gli schiaffeggia la mano per premere i tasti delle canzoni… ma se non vi piace perché gli fate perdere tempo ?”. Anche se in tanti hanno trovato molto divertente l’idea.

Poi altri si lamentano della performace tratta dal musical Jesus Chirst Superstar: “Io ho vista quella degli anni 70…questa non si può sentire! Bocciati tutti🤬”. C’è da dire che la maggior parte del pubblico ha apprezzato l’esibizione e per molti il nuovo cast è “fantastico”.