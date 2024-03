Fiorello, Viva Rai2! oggi non va in onda: lo stop della Rai, la replica su Instagram

"Viva Rai2!" oggi 28 marzo si ferma per le vacanze anticipate di Pasqua. Ma Fiorello non lascia solo il suo pubblico e ne combina di ogni su Instagram

Viva Rai2! oggi 28 marzo non va in onda. Lo stop della Rai è previsto fino al 3 aprile. Fiorello lo aveva annunciato in trasmissione durante questa settimana, ma sulla pagina Instagram del matin show non poteva manca la sua esilarante replica.

Fiorello, Viva Rai2! si ferma

Fiorello lo aveva spiegato molto bene nella puntata del 26 marzo. Viva Rai2! si deve fermare. Va in vacanza per Pasqua seguendo il calendario scolastico. Così da oggi la trasmissione subisce uno stop e tornerà il 3 aprile, proprio come tutti i ragazzi sui banchi di scuola.

È successo qualcosa in Rai? È una qualche punizione nei confronti di Fiorello, Biggio e Casciari? Niente di tutto questo. Semplicemente, come ha chiarito Rosario per smorzare un cenno di polemica che già stava emergendo nei giorni scorsi: “Siccome a maggio ci saranno gli Internazionali di tennis qui al Foro Italico, tutti i container dove si trovano i nostri uffici, le redazioni, vanno spostati perché sono appoggiati davanti ai campi. Quindi Sport e Salute, insieme alla Rai, hanno deciso di fare questa operazione durante le vacanze di Pasqua”.

E così Viva Rai2! ha chiuso per il momento in bellezza con la grande Virginia Raffaele che è riuscita a mandare in tilt Roma con la sua performance al semaforo nei panni di Marina Abramovic.

Fiorello interviene su Instagram per Viva Rai2!

Ma come si fa a lasciare il pubblico senza la simpatica sveglia mattutina. E così se Viva Rai2! non può andare in onda per motivi tecnici, Fiorello e la sua crew regalano momenti unici sul profilo Instagram dello show.

Ecco allora che Fiorello con Fabrizio Biggio raccontano dei loro programmi per le vacanze di Pasqua: “Arriva quel periodo dell’anno in cui mangeremo uova di Pasqua fino a giugno“. Ma qui emerge un problema: come si fa con la dieta? “Adesso c’eravamo messi a posto da Natale, avevamo finito adesso”. E poi arriva la sorpresa per i bambini perché tornano i “Ma senza se”.

Intanto i fan di Viva Rai2! commentano mandando faccine sorridenti e cuoricini e qualcuno prega Fiorello e la sua squadra: “Non chiudete a maggio, protraete quest’ora di pura allegria 🤩”.

Poi Fiorello, sempre in coppia con Biggio, ricorda il format di successo di quest’anno: “C’è sempre un modo per saltare la fila, ce lo ricorda uno dei format nuovi di quest’anno: “Code da incubo”! “. E qualcuno scrive: “Voglio andare a fare la fila 😂 per ripetere queste gag 😂.” E ancora: “Li facevo anche io queste file e c’era sempre il furbetto che voleva passare avanti .ma io non gli è la facevo passare ogni volta lo dovevo riprendere dicendole che non era un comportamento coretto ma con calma senza irritarlo tanto da farlo vergognare”