Frasi San Francesco d’Assisi: aforismi sull’amore, la vita e gli animali

Le frasi di San Francesco d’Assisi sono l’ideale per scoprire il pensiero di questa figura fondamentale nella Storia umana. Fondatore di un movimento famoso come quello dei francescani, San Francesco D’Assisi racconta, attraverso le sue citazioni e gli aforismi gli ideali di povertà, sobrietà e pace predicate nel corso di tutta la sua vita. Ci svela l’importanza di un’esistenza libera da stress e tensioni, mettendo in luce la bellezza della Natura, degli animali, dell’Universo intero e dell’amore.

Divenuto santo per volere di Papa Pio XII nel 1939, San Francesco d’Assisi è senza ombra di dubbio una figura emblematica sotto tantissimi aspetti. Considerato un uomo moderno e dai grandi ideali, è tutt’oggi il protettore degli animali e un ecologista ante litteram. Nato fra il 1181 e il 1182 (poiché la sua data di nascita non è certa) con il nome di Giovanni di Pietro di Bernardone, era figlio di un noto mercante e piccolo borghese. Ancora giovanissimo scelse con coraggio di abbandonare la sua vita agiata e lussuosa per iniziare una strada nuova.

Scelse dunque di abbracciare la povertà e di spogliarsi di tutti i suoi averi per poter vivere in completa comunione con la Natura. Venne dunque ribattezzato come “poverello di Assisi”, in riferimento al suo luogo di nascita. Non solo: San Francesco d’Assisi è l’autore del Cantico delle Creature, un poema famosissimo della letteratura italiana, considerato antichissimo. Un inno straordinario alla vita e alla necessità di vivere in armonia con tutte le creature del mondo, rispettando e omaggiando la Natura, considerata essenziale per la sopravvivenza dell’uomo.

DiLei ha raccolto le frasi di San Francesco d’Assisi più belle ed emozionanti per riflettere e conoscere meglio questa figura così importante.

Frasi San Francesco d’Assisi sulla vita

Le frasi di San Francesco d’Assisi sulla vita ci raccontano la sua filosofia basata sul pauperismo, ossia un ideale di libertà, ma soprattutto sul rifiuto totale della vita materiale. Il voto del santo infatti si basava su tre concetti essenziali. Fraternità, poiché i frati vivevano in una comunità prendendosi cura uno dell’altro, dedicandosi agli animali e alla Natura per seguire un concetto importante di fratellanza universale.

Troviamo poi l’umiltà, ossia l’idea di mettersi al servizio e di aiutare tutti, anche gli ultimi della società. Infine la povertà riguarda la rinuncia dei beni terreni e di quelli materiali per condividere ciò che viene sempre offerto con i bisognosi e i fratelli. A questi precetti si uniscono meditazione e preghiera, ma anche lo spirito missionario e la diffusione del verbo di Dio.

Mentre proclami la pace con le tue labbra, fai attenzione ad averla ancora più pienamente nel tuo cuore.

Tutta l’oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela.

Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre.

I combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare.

È nel perdonare, che siamo perdonati.

Con la grazia di Dio non sono un codardo che teme la morte. Sono così intimamente unito a Lui, che sono ugualmente felice sia della morte che della vita.

Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita.

La santa umiltà confonde la superbia e tutti gli uomini che sono nel mondo.

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.

Il servo di Dio deve avere in se stesso tale ardore di vita da rimproverare tutti con la luce dell’esempio e l’eloquenza della sua condotta.

Considerate e vedete che il giorno della morte si avvicina. Perciò vi prego con tutta la riverenza di cui sono capace, che a motivo delle cure e preoccupazioni di questo mondo, che voi avete, non vogliate dimenticare il Signore né deviare dai suoi comandamenti.

Attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza, perché ogni cosa difficile diventerà facile.

Non avere paura di dirmi che la morte è vicina, perché essa è per me la porta della vita.

Frasi San Francesco d’Assisi sull’amore

L’amore per San Francesco d’Assisi è donarsi all’altro senza riserve o paure. Significa spogliarsi di ogni timore per abbracciare la volontà di assistere e rendere felice chi abbiamo di fronte. Un amore enorme e senza confini, che non riguarda solo la persona che si ama, ma anche i propri familiari, gli amici, gli animali e l’Universo intero. La convinzione profonda è che donandosi si otterrà molto di più di ciò che si dà.

Donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova.

È nel dare che riceviamo.

Ciascuno manifesti con fiducia all’altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, con quanto più affetto uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?

Ciò che mi sembrava amaro, mi fu cambiato in dolcezza d’anima e di corpo.

Facciamo frutti degni di penitenza. E amiamo i prossimi come noi stessi. E se qualcuno non vuole amarli come se stesso, almeno non arrechi loro del male, ma faccia del bene.

Dove è odio, fa’ che io porti l’amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l’unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce.

Frasi San Francesco d’Assisi sugli animali

Il nome di San Francesco d’Assisi è legato agli animali in modo indelebile. Non a caso il santo si celebra il 4 ottobre e proprio in quella data è stata istituita la Giornata Mondiale degli Animali. Solidarietà, rispetto ed empatia sono alla base del pensiero di San Francesco e del suo rapporto con gli animali.

Sono numerosi gli episodi che parlano proprio del rapporto fra il santo, gli animali e la Natura. Troviamo ad esempio la predica agli uccelli che, secondo la tradizione, sarebbe avvenuta lungo la strada che conduceva dal castello di Cannara a Bevagna, vicino Assisi. In questo luogo, dopo aver notato degli uccelli, Francesco avrebbe iniziato a predicare agli animali che si sarebbero posati sugli alberi. “Stettono fermi, mentre che santo Francesco compié di predicare […] – si legge -. Finalmente compiuta la predicazione, santo Francesco fece loro il segno della croce e diè loro licenza di partirsi; e allora tutti quelli uccelli si levarono in aria con maravigliosi canti”.

Famosissimo anche l’episodio legato al lupo di Gubbio. Secondo la storia un lupo grande e pericoloso terrorizzava gli abitanti del borgo in cui si recava spesso Francesco. Gli abitanti, disperati e spaventati per la presenza della bestia feroce, chiesero l’aiuto del santo che raggiunge nel bosco il lupo e riuscì a comunicare con lui. Da quel momento l’animale non si sarebbe avvicinato alla città mai più, a patto di essere sfamato ogni giorno dagli abitanti.

Non solo: Tommaso da Celano narra che Francesco un giorno si trovò di fronte a un uomo che trasportava sulle spalle degli agnelli da vendere al mercato. Triste all’idea che gli animali sarebbero stati uccisi, il santo offrì il suo mantello in cambio degli agnelli, salvandoli. “Aveva però una tenerezza particolare per gli agnelli, perché nella Scrittura Gesù Cristo è paragonato, spesso e a ragione, per la sua umiltà al mansueto agnello – rivela Celano –. Per lo stesso motivo, il suo amore e la sua simpatia si volgevano in modo particolare a tutte quelle cose che potevano meglio raffigurare o riflettere l’immagine di Dio”.

Infine un racconto narra del rapporto fra San Francesco d’Assisi e i pesci. Secondo alcune leggende il santo avrebbe liberato dei pesci che gli erano stati regalati dai pescatori, anziché mangiarli. Gli animali sarebbero rimasti nei pressi del santo, invece di fuggire, nuotandogli intorno come per ringraziarlo del suo gesto.

E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo.

Io voglio frate lupo che tu imprometta che tu non nocerai mai a nessuna persona umana nè animale.

Se avrai uomini che escluderanno qualsiasi creatura di Dio dal rifugio della compassione e della pietà, avrai uomini che tratteranno allo stesso modo i loro simili umani.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, a te spettano le lodi, la gloria, l’onore e tutte le benedizioni. A te soltanto, Altissimo, si confanno, e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome. Laudato sii, mio Signore, con tutte le creature, specialmente messer fratello sole, che dà la luce del giorno e per mezzo del quale tu ci illumini. Esso è bello e irraggia con grande splendore: di te, Altissimo, ci presenta un simbolo.

Frasi spirituali di San Francesco d’Assisi

Figura religiosa di grande importanza, San Francesco d’Assisi ha rappresentato con i suoi insegnamenti un faro e una guida per tantissime persone. Divenuto santo nel 1939 ha sempre promosso la pace e l’ascetismo, ma soprattutto la necessità di spogliarsi dei propri beni per vivere in completa armonia con il mondo.