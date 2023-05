Margherita Hack frasi: citazioni e aforismi su stelle, Universo, gatti e Dio

Fonte: IPA

Scienziata, intellettuale e pensatrice, Margherita Hack è l’autrice di numerose riflessioni e frasi che affrontano tanti temi diversi dall’esistenza di Dio all’amore, passando per il rapporto con la fede, il legame con gli animali, le donne, le passioni e soprattutto l’Universo e le stelle.

La studiosa, scomparsa nel 2013, è stata senza ombra di dubbio una fra le menti più brillanti di tutta la comunità scientifica mondiale. Nota per i suoi studi legati all’astrofisica, è stata la primissima donna italiana a guidare l’Osservatorio Astronomico di Trieste a partire dal 1964 sino al 1987. DiLei ha raccolto le citazioni, gli aforismi e le frasi di Margherita Hack, da appuntare, regalare o da usare per riflettere su tanti temi importanti.

Margherita Hack frasi su Dio

La scienziata si è sempre dichiarata atea, ma non si è mai sottratta al confronto sui grandi temi riguardanti Dio, la vita dopo la morte e i valori fondamentali che regolano l’esistenza umana. Instaurando un dialogo profondo e spesso intenso con figure della Chiesa.

L’etica di un non credente è più pura e disinteressata di quella di un credente che si comporta bene perché spera nella ricompensa e teme la punizione nell’aldilà.

L’idea di un Dio impersonale sarà più accettabile per la ragione, ma è pur sempre una scappatoia per spiegare quello che la scienza non sa ancora spiegare. Ma così è troppo comodo, troppo facile.

Una persona completamente razionale dovrebbe essere agnostica, vista l’impossibilità di stabilire scientificamente l’esistenza o la non esistenza di Dio.

Non è necessario avere una religione per avere una morale, perché se non si riesce a distinguere il bene dal male quella che manca è la sensibilità, non la religione.

Mentre la scienza si basa sull’esperimento, sull’osservazione, sulla ragione, la religione si basa sulle verità rivelate che piovono dall’alto, quindi è in contrasto con quelli che sono gli scopi della scienza.

Gesù è stato certamente la maggior personalità della storia. Il suo insegnamento, se è resistito per 2000 anni, significa che aveva davvero qualcosa di eccezionale: ha trasmesso valori che sono essenziali anche per un non credente.

Noi atei crediamo di dover agire secondo coscienza per un principio morale, non perché ci aspettiamo una ricompensa in Paradiso.

Dubbi sul fatto che Dio possa esistere? Nessuno. Mai avuto grandi slanci verso la religione, di alcun tipo. Non ho mai creduto troppo a nulla, poi non ho creduto assolutamente più a nulla.

Il tempo credo lo si possa capire solo per il fatto che tutto, tutto cambia, tutto invecchia. Si nasce, si muore. Gli esseri viventi, gli oggetti se sono nuovi, poi diventano vecchi. Anche le pietre, anche la nostra terra, nel corso dei 4 miliardi e mezzo d’età è mutata grandemente. Quindi il tempo lo possiamo definire solo grazie al fatto che tutto cambia.

Tutti noi abbiamo un’origine comune, siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo, dell’evoluzione delle stelle, e quindi siamo davvero tutti fratelli.

La scienza non riesce a dare una risposta totale. Quindi il mistero c’è certamente. Se quando morirò dovessi scoprire che c’è la vita eterna, direi a Dio che ho sbagliato. E forse tutto sommato, sarebbe bello essersi sbagliati. […] Gesù è stato certamente la maggior personalità della storia. Il suo insegnamento, se è resistito per 2000 anni, significa che aveva davvero qualcosa di eccezionale: ha trasmesso valori che sono essenziali anche per un non credente.

Il compito della scienza è cercare di capire quali siano le leggi che regolano l’universo, la nostra vita, i nostri pianeti, senza ricorrere a Dio. Ricorrendo a Dio non c’è più bisogno di scienza. È come se Dio ci desse da fare le parole crociate, tanto poi se non si fanno, spiega tutto lui. Il compito della scienza è proprio quello di fare a meno di Dio. Cercare di capire con la propria ragione.

La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l’universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l’insegnamento calato dall’alto, in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede.

Credo che scienza e fede operino su due piani completamente diversi: la scienza si basa sull’esperimento, sull’osservazione e sull’interpretazione dei fatti tramite le conoscenze della fisica, quindi si basa sulla ragione. La fede è invece, per l’appunto, un atto di fede: la fede uno ce l’ha o non ce l’ha.

Di certo, l’enigma più grande e straordinario, ancora più che l’universo, è la nostra mente, di cui ancora sappiamo tanto poco, molto meno di quello che essa ha capito dell’universo.

Credo che Dio sia un’invenzione dell’uomo per spiegare tutto quello che la scienza non sa ancora spiegare e che forse non riuscirà mai a spiegare, e anche un’invenzione perché a tutti noi piace l’idea che ci sia un’altra vita dopo la morte. Con il progresso della scienza la fede cambia continuamente.

Che si tratti di scienza, di religione o di politica, la libertà d’opinione va difesa anche a costo di violare la legge.

Quando la scienza era molto più primitiva gli uomini attribuivano tutti i fenomeni naturali a varie divinità; poi abbiamo cominciato a capire come funziona il mondo, come funziona il nostro corpo, e il numero di divinità è andato diminuendo. Ci sono ancora tante risposte che non possiamo dare: è troppo comodo spiegare tutto con Dio. Chi vuol credere crede, però la scienza non si basa sulle intuizioni, sul desiderio di credere!

Fede e scienza resteranno sempre a operare su due piani separati.

Ho visto brandire il Crocifisso come una spada proprio da parte di coloro che meno rispettano gli insegnamenti di Cristo, di persone razziste che vanno contro i più poveri, i diseredati, gli immigrati, i clandestini. Si son fatte delle leggi vergognose addirittura invitando i medici a trasgredire il giuramento di Ippocrate, di non curare i clandestini: questo è tutto contrario a quello che è l’insegnamento di Cristo che per un credente dovrebbe essere la guida principale della propria etica.

L’idea di Dio è andata continuamente cambiando, diventando meno antropomorfa col progredire della scienza. Credere in Dio o non credere in Dio… Dio esiste o non esiste… Credo che questa sia una risposta che la scienza non può dare; è una questione di fede: non abbiamo modo di dimostrare scientificamente né che Dio esiste né che Dio non esiste; è una questione che esula completamente dalla scienza.

Io vivo benissimo senza credere in Dio, non ho bisogno di Dio per comportarmi onestamente verso gli altri, non ho bisogno di Dio sapendo che tra poco morirò perché non spero nell’aldilà; so che però resterà di me il ricordo in quelli che mi hanno conosciuto e voluto bene, e resteranno le mie molecole. L’atomo d’idrogeno si pensa sia quasi immortale; le mie molecole, che contengono idrogeno, forse resteranno.

Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra.

Spesso molti mi domandano è possibile che scienza e fede e scienza e religione possano convivere, io credo di sì anche se operano su piani completamente diversi. La scienza procede sulla base di esperimenti, di osservazioni da cui si cerca di ricavare le leggi generali che governano il nostro universo, il nostro pianeta, il nostro corpo, la vita. La fede, quando si resta stupefatti di fronte alla complessità della vita, uno si chiede ‘Ma perché il mondo è così?’. La risposta più facile secondo me è pensare a un essere superiore, Dio, che ha creato il mondo.

Tanti dicono ‘Siamo tanto piccoli, sappiamo tanto poco’. Direi che forse non è il caso di umiliare tanto la ragione perché in poco più di un secolo e da questo granellino che è la Terra abbiamo capito moltissimo dell’universo.

Margherita Hack frasi sulle stelle, l’Universo e la scienza

Conosciuta anche come la signora delle stelle, Margherita Hack ha dedicato la sua vita allo studio dell’Universo e alla scienza. Iscritta dalla facoltà di Fisica, l’astrofisica iniziò a studiare il cielo e nel 1945 si laureò. Dopo la laurea cominciò a lavorare presso l’Osservatorio astronomico di Arcetri, dedicandosi alla spettroscopia stellare. In particolare concentrò le sue ricerche sulle Cefeidi, delle stelle particolarmente brillanti e con una brillantezza che muta nel corso del tempo. Negli USA in seguito scrisse insieme ad Otto Struve il trattato Stellar Spettroscopy, considerato un testo fondamentale nell’astrofisica. Le frasi sulle stelle, l’Universo e la scienza sono emozionanti e fanno riflettere.

È così bello fissare il cielo e accorgersi di come non sia altro che un vero e proprio immenso laboratorio di fisica che si srotola sulle nostre teste.

Il sole ha cinque miliardi di anni, e si valuta che resterà invariato – cioè irraggerà la stessa quantità di energia – per circa altri cinque miliardi di anni, e quindi la terra potrà ospitare la vita, se non ci distruggiamo prima, per altri cinque miliardi di anni.

La scienza ci dice il come, ma non il perché. Sappiamo come è fatto e cos’è avvenuto durante il Big Bang, che è stato il principio o una fase dell’universo, ma non possiamo sapere perché c’è la materia, perché da una zuppa di atomi e particelle si è arrivati agli elementi, alle stelle e agli esseri viventi. Per la scienza questi sono dati di fatto, ma non ci sono spiegazioni.

Nella nostra galassia ci sono quattrocento miliardi di stelle, e nell’universo ci sono più di cento miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile.

Io credo che l’universo sia infinito nel tempo e nello spazio. Lo credo, non lo possiamo dimostrare. Mi piacerebbe, così non ci si chiede ‘Che cosa c’era prima?’, ‘Che cosa c’era dopo?’, ‘Che cosa c’è fuori?’: è infinito, questo risolve tutto.

L’astronomia ci ha insegnato che non siamo il centro dell’universo, come si è pensato a lungo e come qualcuno ci vuol far pensare anche oggi. Siamo solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comune. Noi stessi, esseri intelligenti, siamo il risultato dell’evoluzione stellare, siamo fatti della materia degli astri.

La popolazione ha avuto il cielo come primo libro di testo scientifico e guardando il cielo si è domandata cos’erano le stelle […] In tutto il Pianeta tutti gli uomini si sono chiesti che cos’era il Cielo e che cos’erano le stelle.

L’astronomia è una completa palestra di fisica.

La scarsa considerazione che la nostra classe politica e in particolare quella più recente riserva all’istruzione, all’università e alla ricerca è la conseguenza del basso livello culturale della gran maggioranza degli eletti in Parlamento.

L’astronomia è la scienza che ci dice com’è il nostro ambiente, com’è l’universo in cui viviamo, che risponde alle nostre domande, ci fa capire come questi oggetti così lontani e intangibili tramite la loro luce ci raccontano tutta la loro storia.

Secondo alcuni non dovremmo farci notare molto da altre civiltà perché potrebbero essere cattive anche in maniera involontaria. Cosa ne pensi? Penso di sì, penso che se sono molto più evoluti di noi ci farebbero forse fare la fine che noi abbiamo fatto fare agli indiani d’America o agli aborigeni d’Australia: forse finiremmo in uno zoo extraterrestre.

Margherita Hack frasi sui gatti e gli animali

Margherita Hack è sempre stata un’amante degli animali e ha vissuto tutta la sua esistenza con gli amatissimi gatti. Inoltre l’astrofisica non ha mai nascosto la scelta di essere vegetariana: Margherita infatti non ha mai mangiato carne nella sua esistenza. Le frasi della studiosa su gatti e animali ci raccontano la sua decisione e il rapporto con tutti gli esseri viventi.