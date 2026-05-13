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123RF Osteopata veterinario che tratta un cane

L’osteopatia veterinaria sta conquistando sempre più spazio nel mondo della salute di cani e gatti. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un approccio integrato che si affianca alla medicina tradizionale con l’obiettivo di migliorare il benessere generale degli animali, lavorando su postura, mobilità e qualità della vita. Un numero sempre crescente di proprietari scelgono percorsi di prevenzione e supporto funzionale per i propri animali.

Una precisazione è d’obbligo però: non sostituisce la medicina clinica e non cura direttamente le patologie, ma lavora sul mantenimento dell’equilibrio dell’organismo, favorendo la capacità di adattamento del corpo e supportando il recupero funzionale. L’approccio si inserisce quindi in una visione multidisciplinare, in collaborazione con veterinari specialisti e professionisti della riabilitazione animale.

Cos’è l’osteopatia veterinaria

L’osteopatia veterinaria è una disciplina manuale che interviene su articolazioni, muscoli, fasce e mobilità generale dell’animale attraverso tecniche non invasive. Lo scopo è migliorare il movimento, ridurre le tensioni e aiutare l’organismo a ritrovare l’equilibrio funzionale.

Negli ultimi anni il settore del pet wellness si è evoluto rapidamente. Oggi molti proprietari non cercano più soltanto rimedi in caso di malattia, ma desiderano percorsi orientati alla prevenzione e alla qualità della vita. In questo contesto discipline come l’osteopatia, lo shiatsu, la naturopatia e fisioterapia veterinaria stanno diventando sempre più richieste.

In particolare, l’osteopatia viene spesso utilizzata in animali anziani, cani sportivi, soggetti reduci da traumi o cuccioli con alterazioni posturali. Nei cani che praticano agility, attività venatorie o discipline sportive, per esempio, i microtraumi ripetuti possono creare compensazioni biomeccaniche che nel tempo aumentano il rischio di infortuni.

I benefici possibili per gli animali

Gli specialisti spiegano che i benefici dell’osteopatia veterinaria possono riguardare non solo l’aspetto fisico, ma anche quello comportamentale. Ridurre tensioni muscolari e rigidità articolari può infatti favorire il rilassamento e la stabilità emotiva, contribuendo al benessere complessivo dell’animale.

Tra i segnali che potrebbero indicare un disagio vengono citati difficoltà nei movimenti, cambiamenti posturali, rigidità, irrequietezza o atteggiamenti compulsivi. Tuttavia gli esperti sottolineano che qualsiasi sintomo deve essere prima valutato dal medico veterinario, per escludere patologie cliniche o neurologiche.

Secondo la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, la diagnosi e le decisioni terapeutiche restano infatti competenza esclusiva del medico veterinario. Le discipline integrate possono essere utili come supporto, ma devono inserirsi all’interno di un percorso clinico corretto e documentato.

Osteopatia in cani e gatti, prevenzione e qualità della vita

La diffusione dell’osteopatia veterinaria riflette un cambiamento culturale più ampio nel rapporto tra persone e animali domestici. Cani e gatti vengono sempre più considerati membri della famiglia e cresce l’attenzione verso il loro benessere quotidiano.

I dati confermano questa evoluzione: in Italia vivono circa 65 milioni di animali domestici e la salute veterinaria è ormai considerata una componente importante della salute pubblica e del benessere sociale.

In questo scenario l’osteopatia rappresenta uno strumento aggiuntivo, non alternativo alla medicina tradizionale. Il suo valore dipende dalla professionalità degli operatori, dalla collaborazione con il veterinario curante e dal rispetto dei limiti della disciplina.

Gli esperti raccomandano infatti di affidarsi solo a professionisti qualificati, iscritti all’Ordine veterinario e con formazione specifica documentabile. Diffidare da chi promette guarigioni miracolose o propone trattamenti senza una preventiva valutazione clinica è fondamentale per proteggere la salute dell’animale.

Non deve essere vista come una “cura magica”, ma come parte di un approccio integrato che punta a migliorare movimento, comfort e qualità della vita di cani e gatti. Un settore in crescita che racconta quanto il concetto di benessere animale stia diventando sempre più centrale nella società contemporanea.

Fonti bibliografiche

Federazione nazionale ordini veterinari italiani – Fnovi.it