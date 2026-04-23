Qual è l’impatto del cane sull’aria in casa? Un’analisi dettagliata tra particelle, VOC e microbi negli ambienti chiusi

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123RF Cane gioca sulle scale di casa

La presenza di un cane in casa non rappresenta una marcia in più soltanto per una questione affettiva o comportamentale. Vivere con un esemplare di questa specie ha effetti misurabili sulla qualità dell’aria indoor. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Science & Technology, che analizza in modo dettagliato il ruolo dei cani come veri e propri “emettitori” di sostanze chimiche, particelle e microrganismi all’interno degli ambienti domestici.

Adottare un quattro zampe può rivelarsi una decisione che ha effetti su più livelli. Non soltanto migliora l’umore, insegna cosa sia l’amore incondizionato e il senso di responsabilità; ma ha anche delle ripercussioni sull’ambiente. A rivelarlo è una ricerca scientifica che si è concentrata sulle particelle che gravitano attorno a questi esemplari straordinari. Vediamo i dettagli.

I cani sono sorgenti attive di emissioni

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dallo studio che spiega come vivere con un cane in casa cambi la qualità dell’aria è che questi animali non sono semplici “ospiti passivi” dell’ambiente domestico, ma contribuiscono attivamente alla composizione dell’aria. I ricercatori hanno misurato emissioni di diversi composti, tra cui l’anidride carbonica (ampiamente conosciuta come CO₂), l’ammoniaca (NH₃), alcuni composti organici volatili (altrimenti detti VOC), particelle e microrganismi.

In particolare, i cani — soprattutto quelli di taglia grande — emettono quantità significative di CO₂ e NH₃, a livelli comparabili a quelli di un essere umano sedentario. Questo significa che la semplice presenza di un singolo esemplare incide sul bilancio dei gas indoor, contribuendo al carico complessivo di inquinanti respirati quotidianamente.

Le differenze tra cani piccoli e grandi

Un elemento chiave dello studio riguarda le differenze tra cani di diversa taglia. I risultati mostrano che quelli di grandi dimensioni emettono quantità significativamente maggiori di batteri e funghi. Nella fattispecie, fino a due o quattro volte di più rispetto a quelli piccoli.

Questo dato è particolarmente importante perché suggerisce che l’impatto sulla qualità dell’aria non è uniforme. Le case con cani più grandi potrebbero avere una maggiore concentrazione di bioaerosol, cioè particelle biologiche sospese nell’aria, che includono microrganismi potenzialmente rilevanti per la salute.

Al contrario, per alcune classi di particelle (tra 1 e 10 micrometri), le differenze tra cani piccoli e grandi risultano meno marcate, indicando che non tutti gli aspetti dell’inquinamento indoor dipendono dalla taglia dell’animale.

Il ruolo dei microrganismi: batteri e funghi

Un cane in casa incide sulla qualità dell’aria. Uno dei contributi più significativi riguarda la componente microbiologica. Gli animali domestici rilasciano continuamente batteri e funghi nell’ambiente, attraverso il pelo, la pelle e il movimento.

Lo studio evidenzia che i cani sono una fonte importante di trasporto microbico indoor e contribuiscono a modificare la composizione del microbioma domestico. Questo significa che vivere con un cane cambia non solo la quantità, ma anche la varietà dei microrganismi presenti nell’aria.

Particelle e polveri in una casa con un cane: una dinamica complessa

Il cane in casa influenza anche la distribuzione delle particelle sospese nell’aria. In particolare, lo studio mostra che produce una quantità maggiore di particelle grossolane (superiori a 5 micrometri), mentre ne emette meno nella fascia intermedia (2-5 micrometri), rispetto agli esseri umani.

Queste particelle possono includere polvere, residui organici e frammenti biologici, che si depositano sulle superfici o restano in sospensione per tempi variabili. Il movimento dell’animale — fra cui correre, saltare e scuotersi — contribuisce inoltre a rimettere in circolo particelle già depositate, aumentando la concentrazione nell’aria respirata.

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Reazioni chimiche inattese: il ruolo dell’ozono

Uno degli aspetti più innovativi dello studio riguarda le interazioni chimiche tra il cane e l’ambiente indoor. In presenza di ozono (un inquinante comune anche negli ambienti interni), i cani contribuiscono alla formazione di nuove particelle ultrafini, chiamate nanocluster aerosols (fra 1 e 3 nanometri).

Queste particelle si formano probabilmente a causa della reazione tra l’ozono e i lipidi della pelle umana trasferiti sul pelo del cane attraverso il contatto fisico, come le carezze. Questo dato evidenzia un aspetto cruciale: il cane non è solo una fonte diretta di emissioni, ma anche un “reattore chimico” che facilita trasformazioni nell’aria indoor.

Inoltre, la presenza del cane aumenta la formazione di prodotti ossidati dei composti organici volatili, contribuendo alla complessità della chimica dell’aria domestica.

Composti organici volatili: emissioni variabili

I VOC rappresentano una categoria ampia di sostanze chimiche che possono influenzare la qualità dell’aria e la salute. Lo studio mostra che i cani ne emettono di diversi tipi, con variazioni significative tra le diverse specie chimiche.

In alcuni casi, la concentrazione di specifici composti è risultata fino a 15 volte superiore rispetto a quella associata agli esseri umani. Tuttavia, non tutti i VOC seguono lo stesso schema: alcuni non mostrano aumenti rilevanti in presenza di cani. Questo indica che l’impatto dei cani è altamente specifico e dipende dalla natura dei composti considerati.

Un impatto complessivo sulla qualità dell’aria

Nel complesso, lo studio conclude che i cani contribuiscono significativamente alla qualità dell’ambiente indoor, influenzando simultaneamente le componenti chimiche, particellari e microbiologiche. Si tratta, quindi, del risultato di una combinazione di fattori diversi:

le emissioni dirette (gas, particelle, microbi);

il rimescolamento delle polveri;

il trasporto di microrganismi;

le reazioni chimiche con altri inquinanti (come l’ozono).

Dal punto di vista pratico, questi risultati suggeriscono che vivere con un cane comporta una trasformazione significativa dell’ambiente domestico. Non si tratta necessariamente di un peggioramento della qualità dell’aria, ma piuttosto di un cambiamento della sua composizione.

Implicazioni per la vita quotidiana

L’aumento di batteri e funghi, la presenza di particelle e le reazioni chimiche aggiuntive rendono l’aria indoor più dinamica e complessa. Questo può avere implicazioni diverse a seconda delle condizioni individuali, come la sensibilità respiratoria o allergica.

La ricerca scientifica, dunque, mostra chiaramente che il cane è un attore attivo nella qualità dell’aria domestica. La sua presenza modifica l’ambiente in modo profondo, introducendo nuove sorgenti di emissioni e influenzando processi chimici e biologici.

Comprendere questi meccanismi permette di avere una visione più completa della convivenza con gli animali domestici: non solo compagni di vita, ma anche elementi che ridefiniscono l’ecosistema invisibile dell’aria che respiriamo ogni giorno.

Fonti bibliografiche

Our Best Friends: How Dogs Alter Indoor Air Quality – Environmental Science & Technology