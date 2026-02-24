Per asciugare il manto di Fido in pochi minuti con risultati sorprendenti, il phon per cani è veloce, pratico e l’accessorio da portare sempre con voi anche in vacanza

iStock Il phon per cani asciuga il manto di Fido in pochi minuti

Tutti i cani hanno bisogno di essere lavati, prima o poi. La frequenza del bagno dipende molto dallo stile di vita del quattro zampe, ma in generale almeno una volta al mese si dovrebbe lavare. Un’attività che può risultare divertente anche per Fido, fino a quando non arriva il momento di asciugare il pelo. In particolare per le razze a pelo lungo l’asciugatura può rivelarsi una sfida perché questa fase richiede molto tempo e pazienza da parte del cane, ma anche del padrone.

Per rendere questo step piacevole per entrambi, una soluzione c’è ed è l’asciugacapelli, ma non uno qualsiasi. I phon per cani sono progettati per mettere in primo piano le loro esigenze infatti sono dotati di un getto e di una potenza regolabile così da prevenire possibili scottature. Se questa soluzione vi solletica, dovete sapere che trovare i phon per cani non è difficile, anzi li potete ricevere direttamente a casa acquistandoli online e in particolare su Amazon. Piccoli e compatti, molti sono anche silenziosi per ridurre al minimo i fastidi per Fido restituendo un manto morbido, lucido e profumato.

Il phon per cani 2 in 1

Non è pensato solo per asciugare il manto di Fido, ma anche per spazzolarlo: il phon per cani 2 in 1 di Kuubia è dotato di una pratica spazzola. Dopo il bagno o una passeggiata sotto la pioggia, non dovete fare altro che passare l’asciugacapelli e in pochi minuti avrete il vostro cane asciutto e con un bellissimo manto senza nodi. Grazie ai denti flessibili della spazzola, poi, potrete raggiungere anche il sottomanto

Asciugacapelli Kuubia Il phon asciuga e spazzola il pelo.

L’asciugacapelli per cani con velocità regolabile

Il manto del cane non è tutto uguale per questo il phon deve adattarsi alle differenti esigenze. Ha bisogno di temperature e velocità regolabili proprio come quelle dell’asciugacapelli Memows. La presenza di quattro bocchette consente un flusso d’aria uniforme che si adatta alla differenti tipologie di pelo riducendo al minimo possibili danni.

Il phon per cani veloce ed efficace

Asciugare il pelo deve essere per Fido un’esperienza delicata e il phon Pecute è tutto quello di cui avete bisogno per regalare a Fido un manto luminoso senza stress. Grazie alla modalità freddo tiepido e caldo potete regolare la temperatura da un minimo di 35° a un massimo di 65° C. A renderlo perfetto per i quattro zampe è il flusso d’aria di 30 m/s che accorcia il tempo di asciugatura del manto.

Asciugacapelli Pecute Il phon che asciuga il pelo del cane in pochi minuti.

Il phon adatto a tutti i tipi di pelo

Se in casa avete più cani e volete un solo apparecchio per asciugare il pelo, questo phon per cani è la soluzione che vi assicura risultati efficaci, senza occupare spazio. L’asciugacapelli Kuubia è dotato di cinque funzioni e quattro augelli, tra cui la spazzola slicker per asciugare e spazzolare il pelo. Il phon tra l’altro rilascia 10 milioni di ioni negativi ad alta concentrazione durante l’asciugatura, avrete così un apparecchio che elimina l’effetto crespo e aumenta la lucentezza.

Asciugacapelli cani Kuubia Il phon adatto a tutti i tipi di manto.

Il phon per cani e gatti

Non solo i cani, anche i gatti spesso hanno bisogno di un bagno e di essere asciugati: tra i phon più indicati per cani che vanno bene anche per i gatti c’è quello di HomeRunPet. A renderlo interessante è il design dell’asciugacapelli a forma di scatola che asciuga il manto a 360°C riducendo al minimo le tempistiche. L’apparecchio poi è perfetto per gli animali domestici più sensibili perché riduce il rumore fino a 20 dB.

Asciugacapelli cani HomeRunPet Il phon per cani e gatti.

