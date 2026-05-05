Asciugatura rapida, senza rumore e che vi garantisce una piega perfetta? Con il phon brushless in sconto si può, e le performance sono assicurate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il phon rapido e che elimina l'effetto crespo è finalmente in sconto

Quante volte, dopo aver asciugato i capelli, abbiamo notato un effetto crespo indesiderato o i capelli molto più gonfi di quanto avremmo voluto? Beh, chiunque ci è passata sa quanto sia difficile far tornare la chioma morbida e setosa, ma non se si utilizza un tool che elimina questi problemi in partenza e che assicura un’asciugatura rapida e una piega perfetta, il phon brushless di ghd, Helios, un asciugacapelli professionale ionico e anticrespo, dalle performance elevatissime e che non a caso vanta oltre ottomila recensioni che ne testimoniano l’efficacia.

Offerta ghd Il phone Helios è il tool professionale da avere ora

Helios di ghd è il phon brushless da avere ora

Un phon leggero e comodo da usare, realizzato con un design ergonomico che vi permette di maneggiarlo agevolmente, in modo pratico e senza che si creino intoppi durante l’uso, assicurandovi un controllo di styling migliore e un comfort durante l’asciugatura senza precedenti.

Un asciugacapelli che ha tutto quello che potreste desiderare da un tool del genere, praticità, performance e affidabilità, e che oltre a svolgere in modo ottimale la sua funzione di base, ovvero quella di asciugare in modo impeccabile la chioma, ne riduce anche drasticamente il tempo, rendendo i capelli molto più lucenti e morbidi e assicurandovi una piega perfetta. Un phone brushless, che significa che il suo motore è privo di spazzole, cosa che vi assicura una durata del device maggiore, un’efficienza elevata, minor manutenzione nel corso del tempo e una riduzione notevole del rumore durante l’uso.

La migliore tecnologia per la vostra chioma

Ma non solo, perché il phone brushless di ghd, Helios, non ha solo queste caratteristiche che ve lo faranno amare. Un’ altra peculiarità unica di questo asciugacapelli professionale, è la sua tecnologia Areoprecis che unita a quella a ioni e al beccuccio professionale di cui è dotato, indirizzano il flusso d’aria in modo concentrato ma uniforme su tutta la chioma, eliminando istantaneamente l’effetto crespo durante l’uso e sublimando la chioma durante tutto il tempo in cui viene utilizzato.

Un asciugacapelli che non solo vi dona un’asciugatura della chioma a regola d’arte, in modo omogeneo, completo e senza stressare i capelli con il calore (ovviamente cosa molto importante da ricordare è di applicare un prodotto termoprotettore su tutte le lunghezze), ma vi garantisce anche una piega impeccabile, curata e perfetta come foste appena uscite da un salone di bellezza.

Offerta ghd Il phone Helios è il tool professionale da avere ora

Perché vale la pena avere il phon di ghd Helios

Un tool professionale, sviluppato dai migliori fisici, ingegneri e professionisti dello styling del team ghd, che riduce drasticamente il tempo di asciugatura della chioma e che dona ai capelli una lucentezza ineguagliabile. E tutto garantendovi massimo comfort durante l’uso, eliminando il rumore che può essere fonte di fastidio, assicurandovi un uso maneggevole e leggero e lasciando la chioma come mai avreste pensato di ottenerla, con una piega perfetta, priva di effetto crespo e con una morbidezza come dopo un trattamento mirato.

Insomma, il phon brushless Helios di ghd è l’asciugacapelli da avere ora, approfittando dello sconto in atto e di questa offerta di Amazon, garantendo alla vostra chioma la massima cura possibile e un finish che farò invidia a chiunque dopo ogni utilizzo.

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