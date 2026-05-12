Grande Fratello Vip, anticipazioni del 12 maggio: Antonella Elia riabbraccia una persona speciale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Antonella Elia

Torna anche questa sera il Grande Fratello Vip con una puntata davvero ricca di emozioni e colpi di scena. Il clima nella Casa infatti si fa sempre più incandescente e, a poche settimane dalla finale, gli equilibri sembrano ormai definitivamente saltati. La puntata di martedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5, promette infatti tensioni, scontri e colpi di scena destinati a cambiare ancora una volta le dinamiche del reality condotto da Ilary Blasi. Accanto a lei, in studio, anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte ad analizzare senza filtri tutto quello che sta accadendo nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 12 maggio

Tornano in prima serata martedì 12 maggio Ilary Blasi e il suo Grande Fratello Vip: al centro della puntata ci sarà soprattutto Francesca Manzini, finita improvvisamente nel mirino dei concorrenti. L’esclusione dal televoto che avrebbe potuto regalarle la finale ha infatti acceso nuove tensioni e aperto una frattura sempre più evidente con gran parte del gruppo. Nelle ultime ore, la speaker radiofonica è stata accusata di essere troppo egocentrica e di utilizzare atteggiamenti vittimistici per attirare l’attenzione e ottenere consenso dal pubblico.

Accuse pesanti che hanno inevitabilmente diviso anche i fan sui social. Da una parte chi continua a sostenerla, considerandola una delle concorrenti più autentiche e spontanee di questa edizione, dall’altra chi invece crede che il suo percorso sia stato costruito con estrema lucidità strategica. E proprio durante la diretta Francesca proverà a chiarire la sua posizione e a rispondere alle critiche ricevute negli ultimi giorni.

Ma nella Casa cresce anche un altro dubbio destinato ad animare il dibattito della puntata: chi è davvero Raimondo Todaro? Per mesi il ballerino è apparso come uno dei concorrenti più equilibrati e leali del gruppo, ma qualcosa sembra essere cambiato. Alcuni coinquilini iniziano infatti a sospettare che dietro i suoi modi pacati si nasconda un gioco molto più strategico di quanto lasci intendere. Un tema che potrebbe trasformarsi in uno dei confronti più accesi della serata.

Intanto, nella Casa, si sta formando una nuova alleanza tutta al femminile che promette scintille. Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe sembrano aver ritrovato una forte complicità e sarebbero pronte a fare fronte comune proprio contro Francesca Manzini, ormai considerata la loro rivale principale.

Naturalmente non mancheranno i momenti più emozionanti, quelli che da sempre rappresentano il cuore del reality. Le prime due finaliste riceveranno infatti delle sorprese molto speciali: Antonella Elia potrà finalmente riabbracciare la sua storica amica Vera Gemma, mentre Alessandra Mussolini vivrà un momento tenerissimo con la sua amatissima cagnolina Betzy, che chiede di rivedere ormai da settimane.

E poi ci sarà il momento decisivo della serata: il televoto che decreterà il terzo finalista ufficiale di questa edizione. A contendersi il posto saranno Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras e come sempre, sarà il pubblico a decidere chi continuerà la corsa verso la vittoria.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale5 il 12 maggio, dalle 21.20 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma potrà essere seguito come sempre anche sui social, attraverso clip e highlights della puntata con gli immancabili commenti dei fan. La puntata sarà visibile in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimarrà fruibile anche nei giorni successivi. Inoltre è sempre attiva 24 ore su 24 su Mediaset Extra la diretta dalla Casa mentre non mancano neanche le finestre giornaliere su Canale 5, dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio, e su Italia 1, all’ora di pranzo e in access prime time.