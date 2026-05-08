Anticipazioni Grande Fratello VIP dell’8 maggio: scontro Elia-Mussolini ed eliminazione a sorpresa

IPA Ilary Blasi

La tensione nella Casa più spiata d’Italia ha raggiunto il punto di non ritorno. Grande Fratello VIP torna in prima serata su Canale 5, venerdì 8 maggio, con un nuovo appuntamento che vede al centro dell’attenzione, ancora una volta, i rapporti tutt’altro che idilliaci tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Spazio anche alla sfida dei talenti, ma soprattutto a un’eliminazione a sorpresa di cui gli inquilini sono totalmente all’oscuro.

Scontro senza fine tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Mentre la finale si avvicina, gli animi si infiammano e le vecchie ruggini tornano a galla più forti che mai. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le prime due finaliste di questa edizione del Grande Fratello VIP, non hanno mai fatto mistero della loro reciproca antipatia e, ancora una volta, sono protagoniste di un faccia a faccia senza esclusione di colpi tra accuse e risposte al vetriolo che certamente manderanno in subbuglio gli equilibri già parecchio precari della Casa.

Torna un gradito momento spettacolo e competizione con la sfida dei talenti che, guarda caso, vede schierati due gruppi capitanati proprio dalla Elia e dalla Mussolini. Ma non sarà solo una questione di coreografie e passi di danza: la vittoria di una delle due squadre avrà conseguenze importanti sul gioco e sulle prossime nomination.

Focus su Francesca Manzini e Adriana Volpe

Spazio anche per il racconto di Francesca Manzini, pronta a parlare dei rimpianti legati alla sua famiglia. Un viaggio nei ricordi che culminerà in una sorpresa del tutto inaspettata: le parole della sorella Lilli, che ha più volte preso le sue parti sui social, anche dopo il terribile scontro con Marco Berry.

Occhi puntati anche su Adriana Volpe, la bionda conduttrice spesso accusata dai compagni di “nascondersi”, sottraendosi alle dinamiche più accese. Ma sembra aver deciso di cambiare passo ed è pronta a svelare la sua nuova strategia: un cambio di rotta deciso per puntare dritta verso il podio, dimostrando di non temere più il giudizio del gruppo.

Eliminazione a sorpresa

Il colpo di scena più amaro della serata? Senza dubbio l’uscita definitiva di uno dei concorrenti dalla Casa più spiata d’Italia. Se il televoto settimanale vede già in bilico quattro nomi pesanti – Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry -, la produzione ha deciso di alzare la posta in gioco.

Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare tra i quattro in nomination (i sondaggi danno per sfavoriti Manzini e Berry), ma verrà anche aperto un televoto flash che deciderà chi dovrà abbandonare definitivamente il Grande Fratello VIP.

Al timone, come sempre, l’inarrestabile Ilary Blasi, pronta a districarsi tra i veleni e le emozioni di una serata che si preannuncia esplosiva, accompagnata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. L’appuntamento è venerdì 8 maggio a partire dalle 22 circa su Canale 5 oppure in diretta streaming su Mediaset Infinity.