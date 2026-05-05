Anticipazioni Grande Fratello Vip del 5 maggio, la vendetta di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini ha giurato vendetta ai suoi peggiori nemici, e non solo: le anticipazioni del Grande Fratello Vip del 5 maggio

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Alessandra Mussolini, la vendetta al Grande Fratello Vip

Stasera su Canale 5 si torna nella Casa più spiata d’Italia. E l’atmosfera, al Grande Fratello Vip, è quella di una pentola sul fuoco. Alleanze, sguardi obliqui, qualche lacrima e – soprattutto – Alessandra Mussolini che ha deciso di smettere di fare la vittima e di passare al contrattacco. Buckle up, perché questa puntata sarà incandescente.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 5 maggio

La serata del 5 maggio si apre con una delle decisioni più importanti del gioco: la scelta del secondo finalista. Sembra un momento di gloria, e in parte lo è perché chi viene proclamato ha già in tasca un biglietto per la fine del percorso. Ma c’è il rovescio della medaglia: quel fortunato dovrà anche fare una scelta difficile che rimescola le carte per tutti gli altri. Insomma, l’onore e l’onere vanno sempre a braccetto.

Ad aspettare il verdetto del pubblico ci sono sei vip: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Tutti convinti di rischiare l’eliminazione, ma la sorpresa è dietro l’angolo. Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e da una Selvaggia Lucarelli che non risparmia mai i commenti più originali, terrà il pubblico incollato allo schermo.

Tra i momenti più attesi c’è sicuramente il faccia a faccia tra Francesca Manzini e Marco Berry. Tra i due è ormai guerra fredda con tanto di incomprensioni accumulate, accuse reciproche e la sensazione che nessuno dei due voglia davvero fare il primo passo verso la pace. Chi ha torto? Chi ha ragione? Come spesso accade nella Casa, la risposta vera sta da qualche parte nel mezzo, e la dinamica tra questi due è diventata uno degli spunti più interessanti da seguire nelle ultime settimane.

Alessandra Mussolini giura vendetta

Ma il vero colpo di scena di questa puntata porta il nome di Alessandra Mussolini. Dopo giorni di sconforto, qualche lacrima, qualche momento in cui sembrava davvero sul punto di mollare è tornata in scena con un’energia completamente diversa. Più determinata, più affilata, con uno sguardo che dice tutto senza bisogno di tante parole.

La sua promessa è quella di essere un tormento per Antonella Elia e Marco Berry, i suoi “nemici” dichiarati dentro la Casa. E sappiamo bene che certe vendette servite con quella calma lì fanno molto più effetto di tutto.

Un momento di tenerezza per Todaro

In mezzo a tutto questo fuoco e a queste schermaglie, la serata riserva anche uno spazio più intimo e delicato. Raimondo Todaro ripercorrerà la sua “linea della vita” con i ricordi più luminosi, le cadute più dure, i momenti che lo hanno costruito come persona. E poi arriva la sorpresa: qualcuno di speciale, qualcuno che ama, pronto a scaldargli il cuore davanti a tutta Italia. Il tipo di momento che, tra un litigio e l’altro, ricorda perché questo format, con tutti i suoi difetti, sa ancora emozionare.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per la prima serata del 5 maggio, su Canale5 e in contemporanea su Mediaset Infinity, con la conduzione di Ilary Blasi. La puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale e il commento degli utenti.