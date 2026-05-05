Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini pronta a lasciare la casa: “Non ce la faccio più”

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IPA Alessandra Mussolini

Non c’è più pace nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti continuano a scontarsi, tra di loro e contro le porte. L’alterco più acceso continua a essere quello che vede protagonisti Antonella Elia, Marco Berry e Alessandra Mussolini, che sembra essere arrivata al limite. Con una lite si apre anche la nuova puntata di martedì 5 maggio 2026 e neppure Ilary Blasi riesce a tenere a bada i concorrenti in preda a una prolungata crisi di nervi.

Lo sfogo di Alessandra Mussolini: “Non ce la faccio più”

Nonostante tutto, il Grande Fratello Vip prosegue, e la prima serata di martedì 5 maggio accoglie su Canale 5 una nuova puntata in diretta. Puntata che si apre con l’ennesima lite. La conduttrice Ilary Blasi chiama all’appello Alessandra Mussolini, che nella settimana precedente si è dichiarata pronta a lasciare il gioco. Di fronte a lei, i suoi irriducibili rivali: Antonella Elia e Marco Berry.

Mussolini ripercorre i momenti più intensi dei giorni scorsi e, in particolare, l’accesa discussione con Antonella. “A scatenarmi non è quello che ha detto, ma il tono” rivela, svelando un amaro retroscena della propria infanzia. “La scena successa questa settimana mi ha ricordato quando vivevo in via di Villa Ada. Quando stavo sempre in mezzo ai litigi e alle grida. La mia felicità era la pausa tra un litigio e l’altro”.

La fragilità affiorata nel ricordare i genitori lascia subito il posto all’astio e, tornando a guardare in faccia i propri coinquilini, Mussolini dichiara perentoria: “Non credo nel perdono. Io non ce la faccio più”. Il giudizio è irremovibile, nei confronti di Elia e Berry non ha dubbi: “Siete delle persone che a me non piacciono proprio”.

Antonella Elia non molla, Marco Berry neppure

Lo sfogo di Alessandra Mussolini non sembra aver sortito alcun effetto sui compagni di gioco. Di fronte all’evidente insofferenza di Mussolini, Antonella Elia e Marco Berry rispondono con prese in giro e commenti al vetriolo. La situazione è ormai degenerata, quelle tra i concorrenti non sono più semplici liti ma scontri che sembrano pronti a sfociare in violenza. Un caos che neppure Ilary Blasi sembra in grado di contenere: Berry zittisce persino la conduttrice pur di continuare a insultare la propria nemica. “Taci” è la parola più pronunciata da Antonella Elia nei primi minuti di trasmissione.

Tutti pronti a lasciare la casa del GF Vip

In questa puntata si eleggerà il secondo finalista di quest’edizione del Grande Fratello Vip, eppure ci si chiede chi riuscirà ad arrivare davvero fino alla puntata finale. Nel corso delle ultime settimane sono stati numerosi i concorrenti che hanno preparato i bagagli, dichiarandosi pronti ad abbandonare il gioco ante tempore. Prima c’è stata Alessandra Mussolini, che ha scelto di restare per far dispetto a Antonella Elia.

In seguito a fare la vaglia è stato Marco Berry, incapace di sopportare l’accusa di “far paura alle donne”. A dir la verità, Berry, così come molti altri suoi compagni di gioco, non fa paura soltanto alle donne. Tutti gli spettatori iniziano a temere la deriva di un reality che, seppur non di certo noto come edificante, non aveva mai raggiunto tali livelli di cattiveria.