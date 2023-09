Gaia Saponaro, chi è la moglie bellissima di Guido Crosetto che ha sorpreso tutti

Fonte: IPA Il Ministro della Difesa Guido Crosetto e la moglie Gaia Saponaro

Hanno fatto scalpore le foto pubblicate da Novella 2000 del Ministro della Difesa Guido Crosetto e della moglie Gaia Saponaro: i due sono stati immortalati durante una vacanza in Sardegna. A nessuno è sfuggito un dettaglio (e non di poco conto): la bellezza della donna, che ha suscitato grande curiosità tra i lettori del giornale di gossip e non solo.

Chi è Gaia Saponaro, la bellissima moglie di Guido Crosetto

Segni particolari: bellissima. Non è sfuggita agli esperti di gossip e ai più curiosi la moglie di Guido Crosetto, immortalata insieme al Ministro della Difesa durante la loro vacanza in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. “Amore senza difesa” il titolo del servizio a loro dedicato da Novella 2000, che ha acceso i riflettori sulla donna, fino a ora rimasta lontana da gossip e pettegolezzi.

Si chiama Gaia Saponaro e ha origini pugliesi. È un’ex pallavolista ed ex atleta di ginnastica artistica, ha due lauree (in economia aziendale e in International management), un master in Business Administration e parla quattro lingue. Ha lavorato a Hong Kong e a Sidney, per poi tornare nella capitale, dove lavora come organizzatrice di eventi per un’azienda specializzata in pubbliche relazioni.

La coppia sta insieme dal 2005, i due hanno avuto due figli, Carole e Leon. L’ex atleta è apparsa soltanto raramente in televisione, resta lontana dai riflettori anche se in più di un’occasione è apparsa nel profilo Instagram del marito, che ha svelato qualche informazione in più su di lei.

Un raro scatto che li ritrae insieme è stato postato sui social nel 2020, quando Guido Crosetto aveva condiviso una foto in bianco e nero con la moglie Gaia Saponaro: “Buon compleanno alla mia compagna di vita e di strada, da 16 lunghissimi e straordinari anni”.

Tantissimi i commenti a quella foto, tanto da portare Crosetto a fare le dovute precisazioni: “Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici, quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli (Carole e Leon), è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror“.

Tra gli scatti più recenti pubblicati anche uno in cui il Ministro si lascia andare a una splendida dichiarazione d’amore: “Dopo tanti anni insieme, ti trovi davanti una principessa, quella di cui ti sei innamorato il primo giorno che l’hai vista. Pur non essendo tu un principe azzurro ma un orso bruno”.

Per Crosetto non si tratta del primo matrimonio: in precedenza era stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997, Alessandro, oggi 22enne, studente universitario alla Luiss.

Il tweet di Guido Crosetto sulle foto con la moglie

Le foto pubblicate da Novella 2000 hanno portato il Ministro Crosetto a intervenire sulla questione, criticando gli scatti del settimanale su X (l’ex Twitter): “Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero!“.