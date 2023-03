“Oggi è un altro giorno”, Barbara De Rossi: la promessa alla madre

Fonte: IPA Le rivelazioni di Barbara De Rossi

Barbara De Rossi torna nel salotto di Oggi è un altro giorno con un cavaliere d’eccezione: il papà Gilberto. Ed è stato proprio lui mattatore di questa intervista, in collegamento dal suo salotto, facendo molto divertire Serena Bortone. L’uomo ha raccontato del suo rapporto speciale con la figlia, mentre l’attrice ha rivolto un pensiero alla mamma, scomparsa quando lei aveva solo ventisei anni. Proprio la signora Sofia ha strappato a Barbara una promessa insolita prima di morire, che la De Rossi ha raccontato per la prima volta in tv.

Barbara De Rossi, il rapporto speciale con papà Gilberto

Serena Bortone ha accolto nel suo salotto di Oggi è un altro giorno l’attrice Barbara De Rossi, con un cavaliere davvero insolito: papà Gilberto, 91 anni, in diretta da casa. Sì, perché, come spiegato in puntata, si sarebbe dovuto trattare di una sorpresa, non andata esattamente come i piani: “Quando mi avete chiamato – ha spiegato l’uomo – ho contattato subito mia figlia, girano così tante truffe e quindi non mi sono fidato”. Le risate della conduttrice e dell’attrice, alla fine del racconto, sono state davvero contagiose, e Gilberto De Rossi si è subito dimostrato un ospite d’eccezione.

“Mio papà è così, fa bene, alla sua età bisogna sempre stare attenti” ha spiegato Barbara divertita, con tanta ammirazione di suo padre. “Lui è sempre stato geloso di me, mi ha protetta, consigliata, è stata la mia spalla e io e mio fratello la sua”. Dal primo concorso di bellezza al primo ciak, Gilberto è stato un papà attento, e se all’epoca la De Rossi la vedeva come una oppressione, oggi ha cambiato idea: “Mi sentivo controllata, adesso sono grata che lui ci sia stato e mi abbia tutelata, ero giovanissima“.

“Trovagli una compagna”: le ultime parole della madre di Barbara De Rossi

Barbara De Rossi ha perso sua madre quando aveva solo ventisei anni, e iniziava ad avere i primi ruoli importanti: “Ho avuto la fortuna di avere un padre presente, e mia madre, poco prima di morire, me lo ha affidato” ha confidato l’attrice, rivelando un aneddoto inedito sul suo passato. “Mamma mi disse di trovare una nuova compagna a papà quando non ci sarebbe più stata lei. Sapeva che sarebbe stato male da solo, e voleva che si innamorasse di nuovo”.

Un pensiero bellissimo, che ha portato quasi alle lacrime il padre, che ascoltava in silenzio: “E così è stato, ha incontrato un’altra donna, stanno insieme da trentacinque anni, e non potevamo essere più felici. Ha avuto due donne della sua vita”. Oltre alla commozione non sono mancate le risate, quando Gilberto ha rivelato di essere ancora gelosissimo di sua figlia. Intanto, Barbara De Rossi, ha spiegato di aver trovato la sua serenità sentimentale ormai da otto anni, al fianco del compagno Simone Fratini, che ha descritto come una persona presente e capace.

Il ricordo di Gianni Minà: “Chiamava tutti di persona, non solo i più grandi”

Data la scomparsa del grande giornalista Gianni Minà, proprio nella giornata di ieri, anche Barbara De Rossi ha voluto condividere con Serena Bortone il suo ricordo commosso: “Abbiamo imparato tutti da lui, e sapeva sempre come convincerti quando doveva intervistarti. Era Gianni, e non potevi mai dirgli di no“. Parole molto simili sono state spese da Simona Ventura, in collegamento con il programma per il suo personale commiato.

Non solo, la De Rossi ha voluto sottolineare anche un altro aspetto di Minà, che, per lei, è sinonimo della sua grandezza: “Lui chiamava tutti personalmente per i suoi programmi, dal più famoso al meno famoso. Non ti faceva chiamare dagli altri se eri più piccolo, dava la stessa importanza a tutti“. Gianni Minà si è spento il 27 marzo a Roma, dopo una breve malattia cardiaca.