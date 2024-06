Fonte: IPA Barbara D'Urso

Una serie di scatti e finalmente la felicità per Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea, lontana dalla tv da circa un anno, si è concessa una vacanza in Sicilia con la famiglia di suo figlio e della quale ha riportato alcuni scatti. Un carosello davvero raro, per lei, che è solita proteggere i figli da ogni tipo di esposizione mediatica. Non che questa volta sia venuta meno al suo proposito, anzi: tutti sono ritratti sempre di spalle, a eccezione della nuora che invece è felice di mostrarsi insieme alla suocera.

Barbara D’Urso, le foto di famiglia

La Sicilia, il mare, il sole e l’amore della sua nipotina: Barbara D’Urso non ha bisogno d’altro, sebbene abbia annunciato di essere tornata sul set. Non ha mai mostrato nostalgia del lavoro, in questi lunghi mesi che l’hanno tenuta lontana dalla tv, ma è rimasta impegnata su altri fronti. Quello familiare soprattutto, in cui si è goduta i primi passi di Matilde e la gioia di suo figlio Gianmauro per essere appena diventato padre.

Lui, che di professione fa il medico, non ama mostrarsi in pubblico e ha sempre richiesto grande riservatezza, soprattutto per rispetto della sua professione che svolge con rara umanità. Ora che è diventato papà, è spesso vicino a mamma Barbara che li aiuta con la piccola e ama trascorrere molto tempo con loro. Di questa bella famiglia fa parte anche Giulia, la sua compagna, dalla quale pare che la bambina abbia ereditato degli splendidi occhi blu, e che spesso vediamo proprio in compagnia dell’ex conduttrice di Canale5.

È infatti l’unica a mostrarsi in volto, sebbene non troppo spesso, e come il suo compagno preferisce mantenere un profilo basso. Era stata tenuta segreta perfino la nascita della bambina, su richiesta della coppia, ma la gioia di Barbara D’Urso era stata talmente grande da essere diventata incontenibile. Si era infatti tradita alla fine di una delle puntate di Pomeriggio Cinque, salutando velatamente la nipotina in diretta, e da quel momento sono partite le indiscrezioni. La conferma era arrivata a Verissimo, da Silvia Toffanin, alla quale aveva detto per prima di essere diventata nonna.

Il futuro di Barbara D’Urso

Su di lei si è detto tutto e il contrario di tutto, perfino che avrebbe ricominciato dalla Rai. Per il momento, nessuna delle voci sul suo ritorno in tv è stata confermata e Barbara D’Urso continua a occuparsi dei suoi progetti personali. È pure tornata sul set, ha detto, senza specificare troppo di cosa si tratti. Per la sua famiglia, invece, ha affrontato una delle sue paure più grandi: quella di prendere l’aereo.

L’aveva fatto anche a settembre per volare a Londra, doveva aveva scelto di trasferirsi per circa un mese e frequentare un corso intensivo di inglese. Una fuga dalla realtà che a quei tempi poteva starle stretta e che oggi vive serenamente. Certo, l’estromissione da Pomeriggio Cinque non è stata per niente piacevole, ma col tempo pare aver digerito la decisione di Mediaset, per la quale ha lavorato ogni giorno per moltissimi anni. Il futuro è alle porte e lei non ha intenzione di farsi trovare impreparata.