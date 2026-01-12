Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori

I "Golden Globes 2026" hanno premiato il meglio di cinema e tv, tra vittorie multiple e il successo di Timothée Chalamet

Foto di Paola Landriani

Paola Landriani

Lifestyle Editor

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Pubblicato:

Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori
IPA
Timothée Chalamet premiato come miglior attore ai "Golden Globes 2026"

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, all’interno del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, si è alzato il sipario sull’83esima edizione dei Golden Globes. La cerimonia, tra abiti couture, discorsi e standing ovation, ha incoronato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA), confermandosi come il primo, vero termometro della stagione dei premi.

Tra i momenti più commentati della serata, il trionfo di Timothée Chalamet, premiato come miglior attore, che ha avuto la meglio su giganti di Hollywood come Leonardo DiCaprio e George Clooney.

“Golden Globes 2026”, Timothée Chalamet è il migliore attore

I Golden Globes 2026 hanno riportato sotto i riflettori il meglio del cinema e della televisione internazionale. Una serata attesa, affollata di titoli forti e grandi nomi, che ha visto molti film e serie tv collezionare nomination e tornare a casa con più di un riconoscimento.

A fare da filo conduttore dell’evento, per il secondo anno come conduttrice, Nikki Glaser: stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense, che ha accompagnato la cerimonia con il suo stile ironico e affilato in una serata lunga ma ricca di momenti memorabili.

In questo contesto competitivo, uno dei nomi che ha brillato più di tutti è stato senza dubbio quello di Timothée Chalamet. L’attore ha conquistato il Golden Globe come miglior protagonista in un film musical o commedia grazie alla sua interpretazione in Marty Supreme, imponendosi su una concorrenza tutt’altro che semplice. Tra gli sfidanti di categoria c’erano infatti George Clooney, candidato per Jay Kelly, e Leonardo DiCaprio, in gara per Una battaglia dopo l’altra.

Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet
Getty Images
Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet ai “Golden Globes 2026”

Una vittoria che sa di consacrazione definitiva: Chalamet non è più solo il talento prodigio di Hollywood, ma una presenza centrale nel cinema contemporaneo.

Tra i titoli che hanno dominato la lista delle nomination e dei premi spicca Una battaglia dopo l’altra, che si è imposto come uno dei grandi vincitori della serata con quattro Golden Globe, tra cui miglior film musical o commedia, regia e sceneggiatura. Seguono Sinners e Hamnet, entrambi usciti rafforzati dalla cerimonia con due riconoscimenti ciascuno.

Sul fronte televisivo, invece, a fare bottino di premi è stata Adolescence, che ha chiuso la notte con quattro statuette, mentre The Studio e The Pitt hanno conquistato due statuette a testa, confermando il loro ruolo centrale nella stagione seriale.

“Golden Globes 2026”, la lista completa dei vincitori

CINEMA

  • Miglior film. Drama
    Hamnet (Focus Features)
  • Miglior film. Musical o commedia
    Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros. Pictures)
  • Miglior regista
    Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
  • Miglior attore. Musical o commedia 
    Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Miglior attore Drama
    Wagner Moura, L’agente segreto
  • Miglior attrice. Drama
    Jessie Buckley, Hamnet
  • Miglior attrice. Musical o commedia 
    Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Miglior attrice non protagonista
    Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra
  • Miglior attore non protagonista
    Stellan Skarsgård, Sentimental Value
  • Miglior sceneggiatura
    Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
  • Miglior canzone originale
    Golden,” KPop Demon Hunters, EJAE and Mark Sonnenblick
  • Miglior colonna sonora
    Ludwig Göransson, Sinners
  • Miglior film in lingua non inglese
    L’agente segreto
  • Miglior film d’animazione
    KPop Demon Hunters
  • Miglior risultato cinematografico e al botteghino
    Sinners

TELEVISIONE

  • Miglior serie drammatica
    The Pitt (HBO Max)
  • Miglior miniserie, serie antologica o film per la televisione
    Adolescence (Netflix)
  • Miglior serie musicale o commedia
    The Studio (Apple TV)
  • Miglior attore, serie drammatica
    Noah Wyle, The Pitt
  • Miglior attrice, serie drammatica
    Rhea Seehorn, Pluribus
  • Miglior attrice, musica/commedia
    Jean Smart, Hacks
  • Miglior attore maschile – miniserie, serie antologia, film per la tv
    Stephen Graham, Adolescence
  • Miglior attrice protagonista, miniserie, serie antologica o film per la tv
    Michelle Williams, Dying for Sex
  • Miglior attore, musica/commedia
    Seth Rogen, The Studio
  • Miglior attore non protagonista
    Owen Cooper, Adolescence
  • Migliore attrice non protagonista
    Erin Doherty, Adolescence
  • Miglior interpretazione in uno stand-up comedy 
    Ricky Gervais, Mortality

 

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!

Cinema George Clooney Leonardo DiCaprio Timothée ChalametStar e Vip