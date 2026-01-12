Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori

I "Golden Globes 2026" hanno premiato il meglio di cinema e tv, tra vittorie multiple e il successo di Timothée Chalamet

IPA Timothée Chalamet premiato come miglior attore ai "Golden Globes 2026"

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, all’interno del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, si è alzato il sipario sull’83esima edizione dei Golden Globes. La cerimonia, tra abiti couture, discorsi e standing ovation, ha incoronato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA), confermandosi come il primo, vero termometro della stagione dei premi.

Tra i momenti più commentati della serata, il trionfo di Timothée Chalamet, premiato come miglior attore, che ha avuto la meglio su giganti di Hollywood come Leonardo DiCaprio e George Clooney.

“Golden Globes 2026”, Timothée Chalamet è il migliore attore

I Golden Globes 2026 hanno riportato sotto i riflettori il meglio del cinema e della televisione internazionale. Una serata attesa, affollata di titoli forti e grandi nomi, che ha visto molti film e serie tv collezionare nomination e tornare a casa con più di un riconoscimento.

A fare da filo conduttore dell’evento, per il secondo anno come conduttrice, Nikki Glaser: stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense, che ha accompagnato la cerimonia con il suo stile ironico e affilato in una serata lunga ma ricca di momenti memorabili.

In questo contesto competitivo, uno dei nomi che ha brillato più di tutti è stato senza dubbio quello di Timothée Chalamet. L’attore ha conquistato il Golden Globe come miglior protagonista in un film musical o commedia grazie alla sua interpretazione in Marty Supreme, imponendosi su una concorrenza tutt’altro che semplice. Tra gli sfidanti di categoria c’erano infatti George Clooney, candidato per Jay Kelly, e Leonardo DiCaprio, in gara per Una battaglia dopo l’altra.

Una vittoria che sa di consacrazione definitiva: Chalamet non è più solo il talento prodigio di Hollywood, ma una presenza centrale nel cinema contemporaneo.

Tra i titoli che hanno dominato la lista delle nomination e dei premi spicca Una battaglia dopo l’altra, che si è imposto come uno dei grandi vincitori della serata con quattro Golden Globe, tra cui miglior film musical o commedia, regia e sceneggiatura. Seguono Sinners e Hamnet, entrambi usciti rafforzati dalla cerimonia con due riconoscimenti ciascuno.

Sul fronte televisivo, invece, a fare bottino di premi è stata Adolescence, che ha chiuso la notte con quattro statuette, mentre The Studio e The Pitt hanno conquistato due statuette a testa, confermando il loro ruolo centrale nella stagione seriale.

“Golden Globes 2026”, la lista completa dei vincitori

CINEMA

Miglior film. Drama

Hamnet (Focus Features)

Hamnet (Focus Features) Miglior film. Musical o commedia

Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros. Pictures)

Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros. Pictures) Miglior regista

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra Miglior attore. Musical o commedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Timothée Chalamet, Marty Supreme Miglior attore Drama

Wagner Moura, L’agente segreto

Wagner Moura, L’agente segreto Miglior attrice. Drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jessie Buckley, Hamnet Miglior attrice. Musical o commedia

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You Miglior attrice non protagonista

Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra

Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra Miglior attore non protagonista

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Stellan Skarsgård, Sentimental Value Miglior sceneggiatura

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra Miglior canzone originale

“Golden,” KPop Demon Hunters, EJAE and Mark Sonnenblick

“Golden,” KPop Demon Hunters, EJAE and Mark Sonnenblick Miglior colonna sonora

Ludwig Göransson, Sinners

Ludwig Göransson, Sinners Miglior film in lingua non inglese

L’agente segreto

L’agente segreto Miglior film d’animazione

KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters Miglior risultato cinematografico e al botteghino

Sinners

TELEVISIONE

Miglior serie drammatica

The Pitt (HBO Max)

The Pitt (HBO Max) Miglior miniserie, serie antologica o film per la televisione

Adolescence (Netflix)

Adolescence (Netflix) Miglior serie musicale o commedia

The Studio (Apple TV)

The Studio (Apple TV) Miglior attore, serie drammatica

Noah Wyle, The Pitt

Noah Wyle, The Pitt Miglior attrice, serie drammatica

Rhea Seehorn, Pluribus

Rhea Seehorn, Pluribus Miglior attrice, musica/commedia

Jean Smart, Hacks

Jean Smart, Hacks Miglior attore maschile – miniserie, serie antologia, film per la tv

Stephen Graham, Adolescence

Stephen Graham, Adolescence Miglior attrice protagonista, miniserie, serie antologica o film per la tv

Michelle Williams, Dying for Sex

Michelle Williams, Dying for Sex Miglior attore, musica/commedia

Seth Rogen, The Studio

Seth Rogen, The Studio Miglior attore non protagonista

Owen Cooper, Adolescence

Owen Cooper, Adolescence Migliore attrice non protagonista

Erin Doherty, Adolescence

Erin Doherty, Adolescence Miglior interpretazione in uno stand-up comedy

Ricky Gervais, Mortality

