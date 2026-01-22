Nomination Oscar 2026, le candidature: da Leonardo DiCaprio a Emma Stone

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, presso il Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 98esima edizione degli Oscar, i premi più importanti del mondo del cinema. Quella del 2026 è un’edizione già da record, con un film che ha ottenuto il maggior numero di candidature nella storia della premiazione. Tra gli attori in lizza, ci sono alcuni dei divi più famosi di Hollywood, mentre, ahinoi, nessuna pellicola italiana è riuscita a ottenere un posto tra i candidati come miglior film internazionale.
Le nomination agli Oscar 2026
Le nomination agli Oscar 2026, comunicate il 22 gennaio, anticipano la serata che, ancora una volta, sarà condotta da Conan O’Brien. L’edizione di quest’anno introduce una novità. Per premiare il lavoro di chi si occupa di selezionare l’attore giusto per il ruolo giusto, l’Academy ha introdotto la categoria dedicata al miglior casting. Ecco tutte le nomination.
Miglior film
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Sentimental Value
- Train Dreams
- Bugonia
- L’agente segreto
- F1 – Il film
Miglior regia
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
- Ryan Coogler – I peccatori
- Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Michael B. Jordan – I peccatori
- Wagner Moura – L’agente segreto
- Ethan Hawke – Blue Moon
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
- Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
- Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior attrice non protagonista
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
- Amy Madigan – Weapons
- Wnumi Mosaku – I peccatori
Miglior attore non protagonista
- Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Delroy Lindo – I peccatori
- Jacob Elordi – Frankenstein
Miglior film internazionale
- Sentimental Value (Norvegia)
- Sirāt (Spagna)
- L’agente segreto (Brasile)
- La voce di Hind Rajab (Tunisia)
- Un semplice incidente (Francia)
Miglior film d’animazione
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- La piccola Amélie
- Zootropolis 2
Migliori trucco e acconciature
- Frankenstein
- I peccatori
- The Smashing Machine
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Miglior colonna sonora
- Bugonia
- Una battaglia dopo l’altra
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- I peccatori
Miglior cortometraggio
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Miglior corto animato
- Butterfly
- Forever Green
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
Miglior sceneggiatura non originale
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Una battaglia dopo l’altra
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Miglior sceneggiatura originale
- Blue Moon
- Un semplice incidente
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior casting
- Una battaglia dopo l’altra
- Marty Supreme
- Hamnet – Nel nome del figlio
- L’agente segreto
- I peccatori
Migliori costumi
- Frankenstein
- Avatar: Fuoco e cenere
- I peccatori
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
Miglior fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Train Dreams
Miglior canzone
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” – I peccatori
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- “Train Dreams” – Train Dreams
- “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi
Miglior documentario
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor: la vicina perfetta
Miglior corto documentario
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Miglior montaggio
- F1
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior suono
- F1
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Sirāt
Migliori effetti speciali
- Avatar: Fuoco e cenere
- F1
- Jurassic World – La rinascita
- The Lost Bus
- I peccatori
Miglior scenografia
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori