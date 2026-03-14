Oscar 2026, quando e dove vederli, candidati e la nuova categoria in gara

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Michael B. Jordan

La notte degli Oscar 2026 è ormai alle porte e, come ogni anno, Hollywood si prepara a incoronare i protagonisti della stagione cinematografica. La 98esima edizione degli Academy Awards promette anche quest’anno spettacolo, sorprese e qualche possibile colpo di scena tra favoriti e outsider. Ma quando si svolgerà la cerimonia e come si potrà seguire dall’Italia? Per la terza edizione consecutiva, infatti, ci sarà l’evento speciale direttamente dagli studi Rai di Via Teulada. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla notte più attesa dagli appassionati di cinema (e non solo).

Quando e dove vedere gli Oscar 2026 in tv

La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo e sarà condotta ancora una volta da Conan O’Brien. In Italia l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1: per il terzo anno consecutivo, infatti, mamma Rai riporta gli Academy Awards sulla rete ammiraglia dopo un (lungo) periodo in cui la cerimonia era stata ospitata su Sky.

La maratona televisiva prenderà il via in tarda serata (dalle 23.30) con lo speciale Oscars – La notte in diretta, condotto da Alberto Matano dagli studi di via Teulada. Il programma accompagnerà il pubblico immergendolo nell’atmosfera della serata più glamour dell’anno, con ospiti, commenti e analisi sui film in gara, mentre da Hollywood arriveranno aggiornamenti e immagini del red carpet (ancora a rischio). L’intera trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay, dove gli spettatori potranno scegliere se seguire la cerimonia con la traduzione oppure ascoltarla in lingua originale.

Film candidati e i favoriti della serata

La stagione dei premi ha già dato qualche indicazione su quali titoli potrebbero dominare la serata. A guidare le nomination è Sinners – I peccatori, il film diretto da Ryan Coogler, con un numero record di candidature che gli hanno già permesso di superare i primati storici detenuti da alcuni dei titoli più celebri della storia degli Oscar.

Tra i principali contendenti per il premio come miglior film figurano anche One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, Train Dreams, Hamnet e Marty Supreme. Accanto a queste produzioni compaiono inoltre Sentimental Value, L’agente segreto, Bugonia con Emma Stone e il nuovo adattamento di Frankenstein diretto da Guillermo del Toro con Jacob Elordi.

Grande attenzione anche per le categorie dedicate agli attori. Tra i candidati al premio come miglior attore protagonista spiccano Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet – che con le sue ultime, infelici, dichiarazioni è però sceso nei pronostici -, Ethan Hawke, Wagner Moura e Michael B. Jordan, già premiato in questa stagione agli SAG Awards.

Sul fronte femminile la competizione è altrettanto serrata, con interpreti molto diverse tra loro per stile e carriera: Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ed Emma Stone.

Oscar 2026, debutta una nuova categoria

Tra le novità più interessanti degli Oscar 2026 c’è l’introduzione di una nuova categoria: il premio per il Miglior Casting. Si tratta di un riconoscimento che l’industria cinematografica attendeva da tempo e che punta a valorizzare, finalmente, il lavoro dei casting director. Dietro ogni film, infatti, c’è un processo complesso che porta alla scelta degli interpreti più adatti a incarnare i personaggi della storia. Un lavoro spesso invisibile al grande pubblico ma decisivo per l’equilibrio artistico di una produzione.

L’introduzione di questo premio segna quindi un piccolo ma significativo cambiamento nel modo in cui l’Academy riconosce il contributo delle varie professionalità del cinema.

Tra record di nomination, nuovi riconoscimenti e grandi star pronte a salire sul palco, gli Oscar 2026 si preparano a essere uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno. La domanda che resta è sempre la stessa: chi porterà a casa le statuette più ambite?