Oscar 2026, salta il red carpet? Cosa succede a Hollywood

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Emma Stone

La notte più attesa del cinema si avvicina, ma quest’anno l’atmosfera attorno agli Oscar 2026 è diversa dal solito. Mentre Hollywood si prepara alla 98esima edizione degli Academy Awards, in programma nella notte tra il 15 e il 16 marzo come sempre al Dolby Theatre di Los Angeles, gli organizzatori stanno valutando possibili modifiche alla cerimonia. Il punto più discusso riguarda proprio uno dei simboli dell’evento: il red carpet. La tradizionale passerella delle star potrebbe essere ridimensionata o addirittura eliminata. Ma da cosa deriva questa scelta?

Oscar 2026, il dubbio sul red carpet di Hollywood

Il tappeto rosso degli Oscar è da sempre uno dei momenti più iconici della serata. Attrici e attori arrivano davanti ai fotografi, gli abiti diventano tendenza e i social si riempiono di commenti e classifiche di stile. Eppure, per l’edizione 2026, questo rituale potrebbe cambiare.

Secondo indiscrezioni circolate negli Stati Uniti e riportate da Page Six, l’Academy starebbe riflettendo sulla possibilità di modificare l’ingresso delle star al Dolby Theatre. Il motivo è legato alla situazione geopolitica internazionale e alla guerra che coinvolge gli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo i bombardamenti di Trump all’Iran e la conseguente controffensiva, il contesto mondiale è decisamente delicato e proprio per questo la grande sfilata di abiti da sogno potrebbe risultare stonata. Troppa leggerezza mentre il mondo è in fiamme.

Per questo motivo, i produttori della cerimonia starebbero valutando diverse opzioni, un vero e proprio “piano di emergenza”. Tra queste anche un formato più discreto per l’arrivo degli ospiti, che riduca la dimensione spettacolare del red carpet senza rinunciare completamente all’accoglienza delle star.

I film favoriti di questa edizione

Se alcune scelte organizzative restano ancora in sospeso, la macchina degli Oscar 2026 è già pienamente in movimento. A guidare la serata sarà Conan O’Brien, che tornerà alla conduzione della cerimonia, pronto a portare il suo stile ironico sul palco del Dolby Theatre. Ma anche a farci emozionare con il segmento In MemoriamSul fronte delle nomination, la competizione appare particolarmente serrata. Tra i titoli più citati nelle previsioni spicca Sinners – I peccatori, film diretto da Ryan Coogler con Michael B. Jordan protagonista, che ha conquistato un numero altissimo di candidature.

Grande attenzione anche per Hamnet, il progetto firmato da Chloé Zhao che racconta una storia intensa di perdita e trasformazione. A contendersi la statuetta potrebbe esserci anche la commedia politica Una battaglia dopo l’altra, tra i titoli più discussi della stagione cinematografica.

In questa edizione degli Academy Awards, inoltre, tra i candidati figurano tre artisti iraniani. Il regista Jafar Panahi è in corsa per la Miglior sceneggiatura originale con Un semplice incidente, mentre Sara Khaki e Mohammadreza Eyni sono candidati nella categoria documentari con Scalfire la roccia – Cutting Through Rock, film dedicato alla storia della prima donna eletta nel consiglio del suo villaggio in Iran.

Le star che saliranno sul palco degli Oscar

Come ogni anno, la notte degli Oscar non sarà solo la celebrazione dei vincitori ma anche un grande incontro tra star di generazioni diverse. Diversi attori e attrici sono attesi sul palco per consegnare le statuette ai colleghi premiati. Tra i nomi che circolano nelle anticipazioni figurano Demi Moore, Javier Bardem e Kumail Nanjiani. Accanto a loro potrebbero apparire anche Chris Evans, Maya Rudolph e Chase Infiniti.

Non mancherà poi la tradizione che vede i vincitori dell’edizione precedente tornare sul palco per premiare i nuovi protagonisti della stagione cinematografica. La cerimonia sarà trasmessa anche in Italia su Rai 1 e, come ogni anno, catalizzerà l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo.