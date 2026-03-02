SAG Awards 2026, Demi Moore e Gwyneth Paltrow: due visioni sul red carpet

IPA SAG Awards 2026, Gwyneth Paltrow e Demi Moore

Il red carpet dei SAG Awards 2026 ha avuto il sapore delle grandi narrazioni di stile. Non solo abiti spettacolari, ma due ritorni costruiti come veri statement visivi: quello di Gwyneth Paltrow, lontana dalla cerimonia da ventisei anni, e quello di Demi Moore, nel pieno della sua fase fashion più audace e sperimentale. Due icone che parlano linguaggi diversi, ma che riescono entrambe a trasformare la moda in racconto.

Gwyneth Paltrow e l’addio (temporaneo) al minimalismo

Per capire quanto sia potente il look scelto da Gwyneth Paltrow bisogna partire da ciò che rappresenta da sempre sul red carpet: la sacerdotessa del quiet luxury, la donna delle linee pure, dei colori neutri, delle silhouette pulite che hanno fatto scuola sin dagli anni Novanta.

Ai SAG Awards 2026 tutto questo viene ribaltato con eleganza chirurgica. L’abito Givenchy couture in pizzo nero è costruito come una lingerie d’alta moda: bustier ricamato con motivi floreali, trasparenze calibrate che disegnano il corpo senza mai risultare aggressive, scollatura profondissima che allunga la figura e una gonna ampia ma impalpabile, punteggiata da micro bagliori. La palette è quella intramontabile del nero, ma la texture racconta una storia completamente nuova per lei.

IPA

Il lavoro della stylist Elizabeth Saltzman si legge nella precisione degli accessori: gli orecchini pendenti turchesi Belperron spezzano la monocromia con una vibrazione luminosa e sofisticata, mentre i sandali in raso restano quasi invisibili, scelti per accompagnare e non per competere.

Il beauty look è la chiave che tiene insieme tutto: chignon tiratissimo, incarnato luminoso, make-up clean con blush rosa e labbra nude. Una sensualità adulta, consapevole, lontanissima dall’idea di “naked dress” come provocazione.

IPA

Demi Moore e il couture come architettura scenica

Se Gwyneth lavora per sottrazione emotiva, Demi Moore sceglie il gesto teatrale. Il suo Schiaparelli couture è un abito che non si limita a seguire il corpo, ma costruisce una struttura attorno ad esso. La colonna nera ha una superficie materica con effetto coccodrillo in rilievo, che rende la silhouette ancora più verticale e scultorea. Lo scollo strapless è netto, quasi architettonico.

Poi, all’improvviso, arriva il volume: una nuvola di tulle bianco punteggiata da piccoli pois neri esplode dal retro dell’abito. Non è uno strascico, è una presenza scenica. Un elemento che trasforma ogni movimento in performance.

I gioielli Harry Winston – oltre 95 carati tra collier e orecchini – incorniciano il viso con pura luce, mentre l’hairstyling slicked back mette in evidenza i lineamenti e segna un ulteriore passaggio dopo il bob wet look presentato alla Milano Fashion Week, firmato da Dimitris Giannetos. Il make-up resta delicato: eyeliner sottile, blush soft, labbra rosate. Tutto è pensato per lasciare all’abito il ruolo di protagonista.

IPA

Attorno alla sua apparizione si accende anche il rumore dei social sulla sua silhouette sempre più esile, ma sul tappeto rosso la percezione è un’altra: quella di un’attrice che sta vivendo una fase di trasformazione stilistica radicale, iniziata con The Substance e diventata oggi una delle più interessanti del panorama hollywoodiano.

Il confronto tra Gwyneth Paltrow e Demi Moore ai SAG Awards 2026 non è una gara di stile, ma il ritratto di due approcci opposti alla moda contemporanea.