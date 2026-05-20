Apple, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, debutta come attrice e replica uno dei look più famosi della mamma

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IPA Apple Martin

Fino ad adesso era rimasta nell’ombra, vivendo una vita tranquilla e lontana dai riflettori. Ha studiato come qualsiasi altra ventenne, ma adesso Apple è pronta a salire alla ribalta. Dopo qualche lavoro come modella, a 22 anni compiuti, e una laurea già in tasca, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin compie il primo passo nel mondo del cinema. Debutta come attrice e lo fa appoggiata dalla mamma, con cui condivide anche il guardaroba.

Apple Martin, la carriera da attrice parte in grande

Per sfondare a Hollywood servono determinazione, talento e, non ultimo, i contatti giusti. E di certo quest’ultimi non mancano a Apple Martin, erede di una delle attrici più famose del mondo e di un musicista altrettanto noto. Non stupisce troppo dunque che il primo film da attrice della figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin sarà diretto da una delle registe più autorevoli degli ultimi 30 anni. A guidare la figlia d’arte sarà Nancy Meyers, al suo attesissimo ritorno dietro la macchina da presa.

Meyers ha firmato alcune delle commedie romantiche più amate di sempre, da Il padre della sposa a Tutto può succedere fino a L’amore non va in vacanza. L’ultimo suo lavoro, Lo stagista inaspettato, risale a più di dieci anni fa. La regista torna con un nuovo progetto dal titolo Entertainment Weekly, di cui si sa ancora poco, ma si tratterà probabilmente di una commedia ad alto tasso di romanticismo.

Non è dato sapersi se l’esordiente Apple Martin avrà un ruolo da protagonista o una piccola parte che le dia modo di apprendere il mestiere con calma. Quel che è certo è che sul set sarà affiancata dalla crème de la crème hollywoodiana. Il cast di Entertainment Weekly conta Penelope Cruz, Jude Law, Owen Wilson, Kieran Culkin, Tony Hale, Beverly D’Angelo e Erin Doherty. Le riprese partiranno a breve e l’arrivo nei cinema è previsto per il Natale 2027.

La carriera da attrice inizia per Apple a poche settimane dalla laurea in Diritto, storia e società alla Vanderbilt University. Attualmente la giovane è anche protagonista della campagna di moda di Chloé, già virale sui social.

Il look rubato a mamma Gwyneth Paltrow

Grande attesa per la performance di Apple Martin, e anche per i look che l’attrice in erba sfoggerà durante la promozione della patinata pellicola. E chissà che anche stavolta non sia la mamma a farle da icona di stile. Al suo primo red carpet ufficiale, alla prima di Martin Supreme, Apple attirò l’attenzione con un abito d’archivio di Calvin Klein, lo stesso che la madre indossò nel 1996 alla premiere di Emma.

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Si tratta di uno slip dress total black dallo stile minimalista, con silhouette dritta, spalline sottili e una scollatura discreta. I tratti tipici della moda senza fronzoli di Calvin Klein, recentemente tornata in voga con la serie Love Story. Il look proposto da Apple replica quello della mamma in tutto e per tutto: nell’assenza di qualsiasi accessorio, nel make up semplice e naturale e nella chignon spettinato che raccoglie la chioma bionda. L’eleganza, insomma, è di famiglia.