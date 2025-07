Gwyneth Paltrow in vacanza in Italia conferma l’ossessione dell’estate: Birkenstock ai piedi e nient’altro

In vacanza a Napoli, Gwyneth Paltrow sfoggia un look favoloso, indossando le scarpe più cool dell'estate.

IPA Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow in vacanza a Napoli ci svela le scarpe ossessione dell’estate. Si tratta delle Birkenstock modello Arizona Big Buckle Raffia, scarpe che uniscono glam e comodità, perfette da sfoggiare per sentirsi delle vere dive, godendosi una calzatura che fa sentire i piedi leggeri come piume.

Amatissime dalle celeb e non solo: le Birkenstock negli ultimi anni sono diventate un vero e proprio oggetto del desiderio, grazie alla loro capacità di adattarsi a qualsiasi look. Soprattutto in vacanza sono perfette perché le puoi sfoggiare da mattina a sera. Non a caso a sceglierle è stata proprio un’icona di stile come Gwyneth Paltrow.

L’attrice ha infatti postato su Instagram alcuni scatti che raccontano la sua vacanza a Napoli con la figlia Apple. In una delle foto più belle la diva indossa una tutina blu, dal tessuto impalpabile, abbinata ad un paio di Birkenstock modello Arizona Big Buckle Raffia. Un look favoloso e assolutamente da copiare, ideale per resistere al caldo e muoversi al mare come in città, sentendosi sempre bellissime e glam.

Dove comprare le Birkenstock di Gwyneth Paltrow

Dunque, dopo aver ammirato l’outfit di Gwyneth Paltrow, è arrivato il momento di correre ad acquistare le Birkenstock modello Arizona Big Buckle Raffia. Dove? Ovviamente su Amazon, dove puoi trovarle scontate e a prezzi convenienti, scegliendo fra tantissimi colori e materiali a disposizione.

Partiamo con il modello indossato dall’attrice ed ex moglie di Chris Martin: un paio di Birkenstock Arizona Big Buckle Raffia in rafia intrecciata e con fibbie color oro opaco e oversize. Le rifiniture sono in contrasto, in un favoloso marron glacé. Costano 132 euro e sono decisamente favolose, da abbinare a look glam o sporty chic per le tue vacanze.

Cerchi un colore che si adatti a tutto? Allora punta sulle Birkenstock Arizona Big Buckle Raffia con fibbie oversize in contrasto color oro. Sono elegantissime e chic, con un materiale lucido che ti consentirà di sfruttare questi sandali anche per i look serali. Abbinali a vestiti lunghi, gonne o vestiti per essere glam e ballare tutta la notte senza problemi grazie ad una scarpa studiata per avvolgere il piede e letteralmente “coccolarlo”.

Birkenstock Arizona Big Buckle Raffia black

Non vuoi passare inosservata? Quello che fa per te sono le Birkenstock Arizona Big Buckle Raffia rosa. In pelle, hanno un colore che racconta l’estate e che è l’ideale per creare tantissimi look diversi, sia di giorno che di sera. Non a caso sono fra le più amate dagli utenti di Amazon!

Birkenstock Arizona Big Buckle Raffia rosa

Ma il nostro modello preferito resta quello in gomma, l’ideale per dare un tocco in più a qualsiasi look, trasformando un semplice vestitino o uno shorts in un capo ricercato e particolare. Leggerissime e con un prezzo super conveniente (70 euro), queste scarpe sono disponibili in tre colori. Le trovi total white con fibbie in contrasto color oro, zeppa e suola in gomma. Ma puoi scegliere anche il modello pink con fibbie tono su tono se sei una persona eccentrica oppure quello total black se adori lo stile classico.

Birkenstock Arizona Big Buckle Raffia colorate

