Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon I sandali da donna di Crocs

Diciamoci la verità, c’è stato un periodo in cui nominare la parola “Crocs” in un contesto di moda avrebbe fatto rabbrividire le puriste dello stiletto. Ma i tempi cambiano, la moda si evolve e, per fortuna, abbiamo finalmente capito che lo stile non deve per forza fare rima con sofferenza. Se state cercando quella scarpa “magica” da infilare al volo la mattina e che vi faccia sentire carine e comode fino all’ora dell’aperitivo, mettetevi comode. L’avete appena trovata nei sandali Crocs modello Brooklyn Buckle Frosted Low Wedge, ora anche in sconto!

Offerta Crocs Crocs modello Brooklyn Buckle Frosted Low Wedge

L’Identikit del sandalo perfetto (che non ti aspetti)

Tutto parte dal nome, che sembra un po’ uno scioglilingua ma in realtà racconta esattamente perché questa scarpa funziona. La linea “Brooklyn” nasce proprio per dare al classico mondo Crocs un’allure più metropolitana, sofisticata e adatta alla vita di città. Il dettaglio “Buckle” si riferisce alle doppie fibbie regolabili: non solo regalano quel tocco di design che ricorda i sandali più blasonati, ma sono la salvezza per chi ha bisogno di adattare perfettamente la calzata al proprio piede nel corso della giornata.

La vera chicca di questa versione, però, è la dicitura “Frosted”. I cinturini hanno infatti questo effetto satinato, quasi glassato e leggermente traslucido, che grida estate fresca da tutti i pori. È un dettaglio moderno, giocoso, ma al tempo stesso molto discreto sul piede. A completare l’opera c’è la “Low Wedge”, ovvero una morbidissima zeppa bassa. Parliamo di quei quattro o cinque centimetri strategici, perfetti per slanciare la figura senza farvi camminare rasoterra, sostenuti dal magico plantare in schiuma LiteRide™. Camminarci sopra è letteralmente come camminare sulle nuvole.

Come indossarli (senza sembrare in pigiama)

Il bello di queste calzature è la loro incredibile versatilità. Essendo molto meno massicce del classico sabot chiuso a cui siamo abituati, si prestano a tantissimi abbinamenti, partendo dal look casual-chic da tutti i giorni. L’alleato numero uno è senza dubbio il denim, a patto di giocare bene con i volumi. Provate a indossarle con un paio di jeans wide-leg a gamba larga, oppure con un modello mom fit leggermente sfrangiato alla caviglia. Aggiungendo una semplice t-shirt bianca in cotone di ottima qualità, o una bella camicia in lino lasciata sbottonata e rimboccata solo da un lato, il gioco è fatto. Il sandalo farà capolino dall’orlo del pantalone dando un tocco rilassato, mentre la zeppetta slancerà la silhouette bilanciando il volume del jeans.

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Se invece preferite le atmosfere estive più romantiche e vi state chiedendo se queste scarpe possano essere femminili, la risposta è assolutamente sì. L’effetto “frosted” dei cinturini si sposa in modo meraviglioso con i tessuti leggeri e impalpabili. Immaginate di abbinarle a un abito midi fluttuante, magari con una delicata stampa a fiorellini o in una tinta unita pastello, oppure a una morbidissima gonna sottoveste in raso. Qui la chiave è il contrasto: la linea moderna e leggermente bold del sandalo smorza l’eccessivo romanticismo dell’abito, creando un mix fresco, bilanciato e super contemporaneo, che strizza l’occhio allo street style scandinavo.

Infine, non escludetele a priori per l’ufficio. Se il vostro ambiente di lavoro non impone un dress code eccessivamente formale, le Brooklyn possono trasformarsi nelle vostre perfette alleate in versione smart casual. Provate ad accostarle a un paio di bermuda sartoriali o a dei pantaloni palazzo in misto lino. Sopra, un gilet da completo portato a pelle o un blazer over-size dal taglio maschile sapranno elevare immediatamente l’insieme. I capi dal taglio sartoriale nobilitano il look, mentre il sandalo con la fibbia aggiunge quel tocco finto trasandato, ma in realtà curatissimo, che vi farà correre da una riunione all’altra senza mai perdere un colpo.

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