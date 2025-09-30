Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

C’è stato un tempo in cui le ciabatte erano relegate a un’esistenza puramente funzionale, nascoste tra le mura domestiche e mai, per nessuna ragione al mondo, avrebbero varcato la soglia di casa. Quel tempo è ufficialmente finito. La moda, in un’incessante ricerca di comfort che non sacrifichi lo stile, ha eletto a nuovo feticcio del desiderio le ciabatte imbottite, trasformando il concetto di relax casalingo in una vera e propria dichiarazione di stile. E in prima fila, a guidare questa rivoluzione “cozy-chic”, troviamo un’insospettabile icona: le Crocs, nella loro versione foderata di morbido e caldo pile.

Da “brutto anatroccolo” a cigno della moda

Le Crocs hanno percorso una lunga e tortuosa strada nel mondo della moda. Inizialmente etichettate come le “scarpe brutte” per eccellenza, hanno saputo trasformare i loro detrattori in ammiratori, grazie a una serie di collaborazioni di alto profilo con marchi del calibro di Balenciaga e a testimonial d’eccezione come Justin Bieber e Ariana Grande. Ma è con la versione imbottita che hanno definitivamente conquistato il cuore (e i piedi) di fashioniste e influencer.

Il segreto del loro successo? La capacità di unire un comfort quasi terapeutico a un’estetica ludica e personalizzabile. La fodera in pile trasforma il classico sabot in un caldo abbraccio per i piedi, ideale per le giornate di smart working, le maratone di serie tv sul divano o semplicemente per godersi un momento di puro relax. Il tutto, senza rinunciare a un tocco di irriverenza fashion.

Non solo per i grandi: il comfort formato mini

E la tendenza non risparmia di certo il guardaroba dei più piccoli. Le Crocs imbottite per bambini sono la soluzione geniale che mette d’accordo genitori e figli. Per i primi, rappresentano la praticità fatta a scarpa: facili da lavare, resistenti e veloci da indossare e togliere in totale autonomia. Per i bambini, sono un vero spasso. Mantengono i piedini caldi durante il gioco, sia in casa che all’asilo, e sono disponibili in un’esplosione di colori vivaci e fantasie divertenti, spesso ispirate ai loro cartoni animati preferiti.

Come abbinare le Crocs imbottite per un look di tendenza

Se pensate che le Crocs imbottite siano adatte solo a un look da casa, vi sbagliate di grosso. La tendenza “athleisure” e l’estetica “off-duty” delle celebrità ci insegnano a integrarle in outfit casual ma ricercati.

Ecco qualche idea per uno styling impeccabile:

Il look da “coffee run” : abbina le tue Crocs imbottite a un paio di joggers di qualità, magari in cashmere o in un morbido cotone, e a una felpa con cappuccio oversize. Completa il tutto con un trench coat lungo per un contrasto di stili inaspettato e super cool.

: abbina le tue Crocs imbottite a un paio di joggers di qualità, magari in cashmere o in un morbido cotone, e a una felpa con cappuccio oversize. Completa il tutto con un trench coat lungo per un contrasto di stili inaspettato e super cool. Jeans e morbidezza : un paio di jeans dritti o a gamba larga, leggermente cropped per far intravedere la caviglia, sono la tela perfetta per le tue ciabatte imbottite. Aggiungete un maglione a trecce oversize in un colore neutro e otterrai un outfit perfetto per un weekend informale.

: un paio di jeans dritti o a gamba larga, leggermente cropped per far intravedere la caviglia, sono la tela perfetta per le tue ciabatte imbottite. Aggiungete un maglione a trecce oversize in un colore neutro e otterrai un outfit perfetto per un weekend informale. Femminile e audace: per le più audaci, l’abbinamento è con un abito midi in maglia a costine. L’unione tra la silhouette femminile del vestito e l’aspetto “chunky” delle Crocs crea un look moderno e di carattere.

Non dimenticate i calzini! Giocare con calzini a coste in colori a contrasto o con fantasie divertenti può aggiungere un ulteriore livello di stile al vostro outfit.

