Il relax a casa passa al livello pro con le ciabatte iconiche, ma in versione imbottita e caldissima

Dimentica le vecchie pantofole della nonna. Anche le ciabatte diventano chic ed hanno tutte le carte in regola per uscire di casa. Le protagoniste? Le Crocs

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 30 Settembre 2025 11:09

Il relax a casa passa al livello pro con le ciabatte iconiche, ma in versione imbottita e caldissima
GettyImages
Le crocs imbottite ora in offerta su Amazon

C’è stato un tempo in cui le ciabatte erano relegate a un’esistenza puramente funzionale, nascoste tra le mura domestiche e mai, per nessuna ragione al mondo, avrebbero varcato la soglia di casa. Quel tempo è ufficialmente finito. La moda, in un’incessante ricerca di comfort che non sacrifichi lo stile, ha eletto a nuovo feticcio del desiderio le ciabatte imbottite, trasformando il concetto di relax casalingo in una vera e propria dichiarazione di stile. E in prima fila, a guidare questa rivoluzione “cozy-chic”, troviamo un’insospettabile icona: le Crocs, nella loro versione foderata di morbido e caldo pile.

Da “brutto anatroccolo” a cigno della moda

Le Crocs hanno percorso una lunga e tortuosa strada nel mondo della moda. Inizialmente etichettate come le “scarpe brutte” per eccellenza, hanno saputo trasformare i loro detrattori in ammiratori, grazie a una serie di collaborazioni di alto profilo con marchi del calibro di Balenciaga e a testimonial d’eccezione come Justin Bieber e Ariana Grande. Ma è con la versione imbottita che hanno definitivamente conquistato il cuore (e i piedi) di fashioniste e influencer.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs Classic Lined Clog, Zoccoli Unisex - Adulto
59,99 EUR −41% 35,65 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il segreto del loro successo? La capacità di unire un comfort quasi terapeutico a un’estetica ludica e personalizzabile. La fodera in pile trasforma il classico sabot in un caldo abbraccio per i piedi, ideale per le giornate di smart working, le maratone di serie tv sul divano o semplicemente per godersi un momento di puro relax. Il tutto, senza rinunciare a un tocco di irriverenza fashion.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs Fodera Classica, Zoccoli Donna
70,00 EUR −19% 56,92 EUR
Acquista su Amazon

Non solo per i grandi: il comfort formato mini

E la tendenza non risparmia di certo il guardaroba dei più piccoli. Le Crocs imbottite per bambini sono la soluzione geniale che mette d’accordo genitori e figli. Per i primi, rappresentano la praticità fatta a scarpa: facili da lavare, resistenti e veloci da indossare e togliere in totale autonomia. Per i bambini, sono un vero spasso. Mantengono i piedini caldi durante il gioco, sia in casa che all’asilo, e sono disponibili in un’esplosione di colori vivaci e fantasie divertenti, spesso ispirate ai loro cartoni animati preferiti.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs Frozen Olaf Lined Classic Clog T, Zoccoli Unisex - Bambini e Ragazzi
49,99 EUR −70% 15,24 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Come abbinare le Crocs imbottite per un look di tendenza

Se pensate che le Crocs imbottite siano adatte solo a un look da casa, vi sbagliate di grosso. La tendenza “athleisure” e l’estetica “off-duty” delle celebrità ci insegnano a integrarle in outfit casual ma ricercati.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs Baya Lined Clog, Zoccoli Unisex - Adulto
59,99 EUR −44% 33,55 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Ecco qualche idea per uno styling impeccabile:

  • Il look da “coffee run”: abbina le tue Crocs imbottite a un paio di joggers di qualità, magari in cashmere o in un morbido cotone, e a una felpa con cappuccio oversize. Completa il tutto con un trench coat lungo per un contrasto di stili inaspettato e super cool.
  • Jeans e morbidezza: un paio di jeans dritti o a gamba larga, leggermente cropped per far intravedere la caviglia, sono la tela perfetta per le tue ciabatte imbottite. Aggiungete un maglione a trecce oversize in un colore neutro e otterrai un outfit perfetto per un weekend informale.
  • Femminile e audace: per le più audaci, l’abbinamento è con un abito midi in maglia a costine. L’unione tra la silhouette femminile del vestito e l’aspetto “chunky” delle Crocs crea un look moderno e di carattere.

Non dimenticate i calzini! Giocare con calzini a coste in colori a contrasto o con fantasie divertenti può aggiungere un ulteriore livello di stile al vostro outfit.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.